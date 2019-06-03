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[表四2]台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧05月31日 交易日  
  
◆當日淨買超                                     ◆當日淨賣超  
代碼   股票名稱          當日淨買超  累計15日    代碼   股票名稱          當日淨賣超  累計15日  
                           (張)       (張)                                  (張)       (張)     
00672L 元大S&P原油正2         19386         0    00677U 富邦VIX               -33316         0  
2888   新光金                 10138    -26007    3231   緯創                   -7774    -11738  
00637L 元大滬深300正2          8661         0    03611C FBVIX元大92牛06        -7734         0  
00632R 元大台灣50反1           5948         0    01001T 土銀富邦R1             -7734         0  
2887   台新金                  4253        94    01002T 土銀國泰R1             -7734         0  
2303   聯電                    3492     14399    01003T 兆豐新光R1             -7734         0  
3037   欣興                    3033     -8090    01004T 土銀富邦R2             -7734         0  
2610   華航                    2947      4811    01007T 兆豐國泰R2             -7734         0  
00642U 元大S&P石油             2887         0    01009T 王道圓滿R1             -7734         0  
2330   台積電                  2741    -67656    01010T 京城樂富R1             -7734         0  
0056   元大高股息              2673    155527    2317   鴻海                   -5439    -62112  
2892   第一金                  2506      9622    00673R 元大S&P原油反1         -4119         0  
2886   兆豐金                  2426     -9898    1909   榮成                   -2464     -3628  
2891   中信金                  2004    -18708    0050   元大台灣50              -933    -24548  
2324   仁寶                    1952    -10199    2884   玉山金                  -880     -1932  
2633   台灣高鐵                1868      2050    2474   可成                    -866     -6879  
1101   台泥                    1846     -8276    2379   瑞昱                    -686     -2620  
5880   合庫金                  1837     -9009    9904   寶成                    -679     -4666  
2409   友達                    1767    -38144    008201 BP上證50                -672         0  
2834   臺企銀                  1636      -460    8039   台虹                    -600     -2370  
2801   彰銀                    1547     13164    2337   旺宏                    -591    -26454  
2408   南亞科                  1439    -16527    2883   開發金                  -585    -43173  
2823   中壽                    1133     -7840    00664R 國泰臺灣加權反1         -567         0  
2382   廣達                    1062     -5001    1477   聚陽                    -539      -109  
2454   聯發科                   994      1174    00631L 元大台灣50正2           -538         0  
1216   統一                     991      9174    00669R 國泰美國道瓊反1         -525         0  
1402   遠東新                   920     -5725    6669   緯穎                    -506      -641  
2323   中環                     801     -5790    4958   臻鼎-KY                 -503     -1255  
6116   彩晶                     800    -28456    3034   聯詠                    -467     -3038  
5876   上海商銀                 773      5367    2882   國泰金                  -437    -50994  
  
備註：  
當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出  
淨買超、淨賣超前30名個股
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