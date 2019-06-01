一圖看出5月和去年12月股市大崩盤的差別

恐慌指數顯示，5 月的拋售和 12 月的大跌不同。

芝加哥期權交易所波動率指數 (VIX) 又稱恐慌指數，藉由觀察 S&P 500 的期權價格，衡量華爾街對未來幾個月股市大幅波動的預期。

週五 VIX 指數接近 18.50，貼近其 200 日 MA 16.98。儘管本月 S&P 500 指數跌幅超過 6%，但 VIX 幾乎沒有動搖。VIX 指數 5 月最高點在 23.38，遠低於去年 12 月的高點 36.20，當月 S&P 500 指數下跌 9.2%。

如果這真的是「恐慌」為主的指數，現在不僅中美貿易戰，川普還打算與墨西哥也來一場，可以說現在需要擔心的事情比去年 12 月更多，恐慌指數應該更高才對，但為何 5 月數據沒有像去年 12 月那樣高呢？

首先，投資者強烈相信，如果股市持續下跌，Fed 最終會介入並降息，今年還可能多次降息。

但去年 12 月時投資者可沒有這樣的心理安慰，因為當時的拋售是接在 Fed 升息之後。但此後 Fed 轉為溫和、靈活利率的立場，市場對於 Fed 的動向預期也越來越鴿派。

恐懼仍然潛伏

然而，ACG 分析師 Larry McDonald 稱恐懼仍存在，只是大眾對 VIX 做了不同的賭注，他正在觀察投資者在 2 個月期 VIX 期貨和 8 個月期 VIX 期貨間的交易，他發現 2 個 VIX 期貨交易的價格大致相同，這顯示現在的跌勢還沒結束。

McDonald 表示，「儘管現在拋售是有秩序的，但這告訴你，裡面還藏著更巨大的東西。」他指出，投資者買進 2 個月期的 VIX 期貨，作為「買進的保護」，這是對沖基金預期走勢下行時的典型做法。

「在大混亂之前，資金都會流入安全的地方。」

現在這種轉變的代表就是，投資者轉向防禦股，例如消費必需品。McDonald 表示，「必需品真的堅挺著，其表現優於消費者自選股，科技股也同樣出現防禦性走勢，因為資金自半導體股轉向軟體股。」