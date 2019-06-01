美股盤後 — 川普祭墨關稅再送黑天鵝 美股腥風又血雨

美國總統川普出人意料地對墨西哥祭出關稅，再送市場一隻黑天鵝，週五 (31 日) 美國汽車、航空股版塊重挫、美股四大指數同步下跌逾 1%，標普 500 指數本月暴跌 6.6%，創 2010 年以來最糟 5 月表現，費半指數本月慘跌 16.7%，創 10 年來最大單月跌幅。

週五 (31 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數下跌 354.84 點，或 1.41%，收 24815.04 點。

那斯達克指數下跌 114.57 點，或 1.51%，收 7453.15 點。

標普 500 指數下跌 36.80 點，或 1.32%，收 2752.06 點。

費城半導體指數下跌 19.11 點，或 1.45%，收 1296.18 點。

標普 11 個板塊中，僅兩大板塊收漲，房地產與公用事業領漲、電信、能源與資訊科技類股領跌。(圖片：finviz)

美祭墨關稅影響，週五美汽車類股腥風又血雨，福特 (F-US) 下跌 2.2%；通用汽車 (GM-US) 下跌 4.25%；飛雅特克萊斯勒 (FCAU-US) 暴跌 5.8%。

航空類股亦遭血洗，週五美國航空 (AAL-US)、西南航空 (LUV-US) 和達美航空 (DAL-US) 皆下跌逾 3%。

尖牙股 (FAANG) 全面淪陷。蘋果 (AAPL-US) 下跌 1.81%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 1.33%；Netflix (NFLX-US) 下跌 2.44%；臉書 (FB-US) 下跌 3.03%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 2.27%。

半導體類方面，恩智浦 (NXPI-US) 下跌 2.99%；賽靈思 (XLNX-US) 下跌 2.98%；Nvidia (NVDA-US) 下跌 2.62%；AMD (AMD-US) 下跌 2.21%；美光 (MU-US) 下跌 2.13%；英特爾 (INTC-US) 下跌 1.54%；德州儀器 (TXN-US) 下跌 1.07%；高通 (QCOM-US) 逆勢上揚 0.35%。

美債殖利率曲線倒掛加劇，銀行股慘跌。花旗 (C-US) 下跌 2.30%；摩根士丹利 (MS-US) 下跌 2.73%；高盛 (GS-US) 下跌 2.60%；美國銀行 (BAC-US) 下跌 2.06%。

台股 ADR 漲跌互見。友達 ADR (AUO-US) 上揚 3.18%；台積電 ADR (TSM-US) 上揚 0.81%；日月光 ADR (ASX-US) 上揚 0.82%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 0.51%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 0.06%。

企業消息方面，美國休閒服飾企業 Gap (GPS-US) 在下調財測預期後，週五該公司股價暴跌 9.2%。

華爾街分析

美中關稅戰正打得如火如荼，台北時間 6 月 1 日起，中國對美國 600 億美元進口商品的加徵關稅正式生效。

自稱「關稅人」的美國總統川普又另闢關稅戰線，他在台北時間週五 (31 日) 推文表示，從 6 月 10 日起，美國將對所有墨西哥進口商品徵收 5% 的關稅，並逐月以 5% 遞增，意味著 10 月關稅稅率將升至 25%，直到非法移民問題解決為止。

外媒編輯 Mark Cudmore 表示，由於美股近期走弱，許多交易員希望川普建立一個更具和解氛圍的 (美加墨) 貿易區，對於市場來說，川普對墨西哥加徵關稅是一場黑天鵝事件，人們甚至沒有接收到任何預警。或許交易員們都希望這是一場誤會，或此關稅將不會執行。

麥格理證券分析師 Janet Lewis 表示，目前美國市場的利潤空間如此之小，以至於任何汽車製造商都無法將這些關稅轉嫁給客戶。

花旗分析師表示，全球市場的反應表明投資者擔心川普的威脅會損害股市和全球經濟增長，很明顯市場正在暗示另一個的次級效應，比如進一步提高關稅、資產貶值和經濟增長放緩。