〈華為風暴〉華為另闢小戰線反制！遣返總部美籍員工 停止美供應商會議

美國華為禁令持續延燒，在各國選邊站與部分企業封殺下，逐漸被孤立的華為也無法坐以待斃，除了透過法律、產業與公關等三大戰線，突圍美國政府的封殺，華為還另闢小戰線試圖反制華為禁令，包括停止與美國供應商的會議、遣返深圳總部的美籍員工，甚至嚴格規範員工與美國公民互動。

華為首席戰略架構師黨文栓近期接受英國《金融時報》採訪時表示，美商務部將華為及 70 家關係企業列入貿易黑名單後，華為的內部技術會議隨即停止，並停止與美國供應商的會議。

此外，黨文栓稱，早在兩週前，華為深圳總部的美籍員工已被要求交出辦公電腦、斷開網路連結並已遣返至美國，華為甚至要求同仁謹慎對待與任何美國公民的互動。

此外，華為也耗費大量時間改變華為中國辦公室與美國辦公室間的聯繫方式，以確保符合美國實體清單的規定。

Holland & Knight 律師事務所合夥人 Eric Crusius 稱，華為此舉無疑是將中國業務與美國業務隔絕開來，這也許是好事，但華為可能會把自己與世界其他地區隔絕，這就不是好事了。

華為反制禁令的三大戰線

外媒此前分析，華為反制的第一戰線是法律，華為週三 (29 日) 對美國政府提起訴訟，控告美國政府違憲，用立法代替審判，涉嫌「褫奪公權」。

第二是產業戰線，早在美國下達禁令前，華為已未雨綢繆，備妥長達 6 個月至一年多的零件供應量，防止影響其產品正常交付。

第三是公關戰線，華為創辦人任正非密集地接受中國內外媒體採訪，宣揚華為產品資安無虞，更延攬路透社等資深記者入公關團隊，積極強化國際形象。

中國商務部週五 (31 日) 反制美國祭出的華為禁令，宣布中國大陸將建「不可靠實體清單制度」，自立一套中國版貿易黑名單，美中兩國政府出招連連，華為風暴仍在持續增強中。