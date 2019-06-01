〈美祭墨關稅〉川普大讚祭墨關稅好處 萊特海澤梅努欽大投反對票

多家外媒引述消息人士表示，美國總統川普對墨西哥祭出關稅，此舉受到美國貿易代表萊特海澤 (Robert Lighthizer) 與財政部長梅努欽 (Steven Mnuchin) 的強烈反對。實際上，「加徵關稅以解決非法移民問題」的想法是由白宮高級政策顧問、和移民鷹派米勒 (Stephen Miller) 所策動。

自稱「關稅人」的美國總統川普於美東時間週四 (30 日) 推文表示，從 6 月 10 日起，美國將對所有墨西哥進口商品徵收 5% 的關稅，並逐月以 5% 遞增，意味著 10 月關稅稅率將升至 25%。

消息人士表示，萊特海澤對此很不高興，因為萊特海澤認為若墨西哥的關稅生效，將使美加墨貿易協定 (USMCA) 前景黯淡。而川普對墨祭出關稅的想法，是由白宮高級政策顧問、和移民鷹派米勒 (Stephen Miller) 所策動。

USMCA 是否毀了？白宮幕僚長 Mick Mulvaney 受訪時表示，美對墨開徵的關稅威脅與美墨間的 USMCA 談判完全無關，USMCA 仍需要由墨西哥和美國國會批准。

截稿前，美國貿易代表署發言人 Jeff Emerson 反駁外媒報導，稱萊特海澤支持川普總統正在做的事情。

美國貿易代表萊特海澤 (右) 與財政部長梅努欽 (左) 反對對墨西哥開徵關稅。(圖片：AFP)

川普週五 (31 日) 推文大讚祭墨關稅將減少大量非法移民、走私販毒等問題，還將推動美國汽車製造鮭魚返鄉，改善貿易逆差。

然而，美國商會領導人表示，他們對川普對墨祭出關稅的決定感到困惑，認為通過 USMCA 才是美國政府最優先事項。

美國商會領導人與其他商業團體表示，關稅最終將由美國消費者和公司支付，並將危及北美供應鏈。