〈美祭墨關稅〉川普大讚祭墨關稅好處 萊特海澤梅努欽大投反對票

多家外媒引述消息人士表示，美國總統川普對墨西哥祭出關稅，此舉受到美國貿易代表萊特海澤 (Robert Lighthizer) 與財政部長梅努欽 (Steven Mnuchin) 的強烈反對。實際上，「加徵關稅以解決非法移民問題」的想法是由白宮高級政策顧問、和移民鷹派米勒 (Stephen Miller) 所策動。
自稱「關稅人」的美國總統川普於美東時間週四 (30 日) 推文表示，從 6 月 10 日起，美國將對所有墨西哥進口商品徵收 5% 的關稅，並逐月以 5% 遞增，意味著 10 月關稅稅率將升至 25%。
消息人士表示，萊特海澤對此很不高興，因為萊特海澤認為若墨西哥的關稅生效，將使美加墨貿易協定 (USMCA) 前景黯淡。而川普對墨祭出關稅的想法，是由白宮高級政策顧問、和移民鷹派米勒 (Stephen Miller) 所策動。
USMCA 是否毀了？白宮幕僚長 Mick Mulvaney 受訪時表示，美對墨開徵的關稅威脅與美墨間的 USMCA 談判完全無關，USMCA 仍需要由墨西哥和美國國會批准。
截稿前，美國貿易代表署發言人 Jeff Emerson 反駁外媒報導，稱萊特海澤支持川普總統正在做的事情。
川普週五 (31 日) 推文大讚祭墨關稅將減少大量非法移民、走私販毒等問題，還將推動美國汽車製造鮭魚返鄉，改善貿易逆差。
然而，美國商會領導人表示，他們對川普對墨祭出關稅的決定感到困惑，認為通過 USMCA 才是美國政府最優先事項。
美國商會領導人與其他商業團體表示，關稅最終將由美國消費者和公司支付，並將危及北美供應鏈。