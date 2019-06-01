〈陸版貿易黑名單〉中國「不可靠實體清單」誰將入榜？這些企業在狙擊範圍內

中國大陸商務部新聞發言人高峰週五 (31 日) 公佈，中國大陸政府將提供「不可靠實體清單」，將損害中國企業正當權益的外國企業組織或個人列入，此舉視為中國政府反制美國的出口管制「實體清單」，如今多家與華為劃清界線的美企、日企、英企業恐遭中國政府報復。

中國大陸商務部新聞發言人高峰週五 (31 日) 宣布，針對不遵守市場規則，背離契約精神，出於非商業對中國企業實施封鎖或斷供，嚴重損害中國企業正當權益的外國企業組織或個人，將列入不可靠實體清單，具體措施將於近期公佈。

美國的反華為禁令風暴席捲全球，華為慘遭各國企業封殺，部分華為供應商接連選邊站，切斷與華為的業務合作，而這些企業正是最可能列入中國的「不可靠實體清單」。

中國政府可能狙擊的目標可能包括，從英特爾、高通、博通、賽靈思、射頻元件廠 Lumentum、Qorvo、Google 等美國供應商大廠，再到英半導體企業安謀、丹麥最大電訊集團 TDC、日本軟銀、東芝與松下等非美供應商。

法國興業銀行 (Societe Generale SA) 大中華區經濟學家 Michelle Lam 表示，那些切斷華為供應的企業，如松下和東芝肯定會受到威脅，這將對跨國企業造成非常嚴重的損害。

Counterpoint Research 分析師 James Yan 表示，中國貿易黑名單威脅正在白宮施壓，因美國對中國企業的貿易黑名單進一步擴大。中國可能會挑幾個目標來懲罰，但不太可能打擊到華為供應鏈中的每一個企業。

中國政治的非營利研究機構世界大企業聯合會 (Conference Board) 研究員 Jude Blanchette 緩頰，中國倉促制定的「不可靠實體清單」唯一確定的結果是，進一步說服外企，在中國營運的政治和監管風險繼續上升。