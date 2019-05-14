傳伊朗要求增加石油出口 做為留在核協議條件

據知情人士透露，伊朗堅持要求每日石油出口量須達 150 萬桶，作為留在國際核協議中的條件。此一出口量為美國制裁下預期的三倍。

消息人士指出，包含伊朗外交部長 Mohammad Javad Zarif 等伊朗和西方官員在近期的會議上談論了這一數字，但尚未以書面形式寫下。

美國在去年 11 月重啟對伊朗石油出口的制裁，並在 5 月初終止了所有國家的制裁豁免權，目標在於將伊朗的石油出口降至零。目前制裁已使伊朗的石油出口量減少一半以上，從去年的 280 萬桶 / 日的高峰減少到 100 萬桶 / 日或是更低。Zarif 在去年 4 月份時曾表示，伊朗的石油出口只剩每日 50 萬至 70 萬桶，另一位伊朗更表示，5 月份石油出口量可能降至 50 萬桶 / 日。

據一位歐盟官員指出，伊朗確實希望能確保石油出口量恢復到制裁前的水平，回到每日 150 萬至 200 萬桶的狀態。Zarif 更是明確表示，希望每日石油出口量達到 200 萬桶，相當於川普退出協議之前伊朗石油出口的水平。

對此，伊朗石油部和外交部沒有發表任何評論。

伊朗在先前曾威脅，如果美國迫使所有國家停止購買伊朗石油，伊朗將關閉唯一一個進入波斯灣的水道，也是主要的石油運輸通道的霍爾木茲海峽，來干擾鄰國的石油運輸。

去年，伊朗最高領導人 Ayatollah Ali Khamenei 向歐洲各國提出一系列條件，聲稱如果希望伊朗繼續留在伊核協議，各國就須要滿足這些條件，其中包括繼續購買伊朗石油。