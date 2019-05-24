分析師看漲亞馬遜股價 目標直達3000美元

Piper Jaffray 公司分析師今日對一家鴻圖大展的公司，提出了漲勢展望。近來，傳奇投資人巴菲特也對這家公司讚譽有加。

由於貿易緊張，股市回檔，大型電子商務公司亞馬遜股價本月亦小幅下跌，但仍然收復了大部份 12 月以來的跌幅。

分析師說，根據週四收盤水準 1815.48 美元計算，亞馬遜股價可能低估了約 65%。

「我們相信到 2021 年中至 2022 年中，即在 24 到 36 個月內，亞馬遜股價可能上漲至 3000 美元。我們對這 65% 漲勢的信心，來自公司的成長與價值的判斷，」Piper Jaffray 公司分析師歐爾森 (Michael J. Olson) 說。他將亞馬遜股票的評級核定為加碼，目前股價目標為 2225 美元。

歐爾森認為，亞馬遜無需進行併購，業務也無需大幅改變，股價便可上漲至 3000 美元。

上個月，亞馬遜公布第一季獲利創新高。但該公司警告第二季營業獲利將下降，讓投資人感到失望。然而，在華爾街，很難找到有分析師未將亞馬遜股票的評級核定為買進。

若 Piper Jaffray 公司看漲亞馬遜的觀點，結果正確，對有信心的投資人而言，無異是大好消息。這些投資人認為，20 年間，儘管股價狂漲 2000% 後，這家貝佐斯的公司依舊前景無限。

此外，巴菲特將再度展現出耀眼光芒。本月初，這位波克夏海瑟威公司董事長說，該公司在持續買進亞馬遜股票，他也是該公司的粉絲，但以往則是不知買進亞馬遜股票的白痴。

