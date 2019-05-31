iPad重新站穩EMEA市場 市占23.95%奪冠

IDC 新研究估計，蘋果 (AAPL-US) 今年 3 月季度在 EMEA 市場重新定位，但該地區消費者購買平板電腦的總數量越來越少。(EMEA 市場即歐洲、中東和非洲市場)

蘋果出貨量自去年同期的 198.2 萬增加至 231.4 萬，市佔率自 18.28% 提升至 23.95%。去年第一季的冠軍三星，其市佔率則自 23.02% 下降至 22.89%。

IDC 認為，去年推出的各款 iPad 提振了蘋果表現，包括「經濟款」和重新設計的 iPad Pro 等。今年第一季除了三星和蘋果獨佔鰲頭以外，其他平板電腦廠商市占明顯低得多，例如華為市占僅 10.81%、聯想和亞馬遜則分別只有 6.66% 和 3.34%。

EMEA 平板電腦整體市場較去年萎縮 10.9% 至僅僅 970 萬台。

IDC 總結，「消費者這一塊的需求仍疲弱，因為沒有令人信服的理由讓消費者去汰舊換新，這已讓整體設備更替速度下降。」

「商業這一塊需求持續表現優於市場平均水準，但由於此塊僅占 EMEA 總銷售量的 1/5，其成長不足以彌補消費者那一塊的下滑。」

蘋果新版 iPad Air 和 Mini 的影響仍有待觀察，因為這兩款在 3 月季度推出的時間太晚，無法在當季發揮重大作用。