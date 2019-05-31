選邊站拉票！川普親會梅伊討論華為禁令

美國封殺華為不遺餘力，據了解美國總統川普下週將親赴倫敦，與英國首相梅伊討論華為事宜。

外媒引述一名英國官員表示，美國總統川普計劃下週於倫敦進行國事訪問時，與英國首相梅伊在 6 月 4 日討論中國科技巨頭「華為」相關事宜。除此之外，川普在 6 月 3 日開始的倫敦訪問期間，還計劃與梅伊討論中國、伊朗、中東、俄羅斯和敘利亞等議題。

美國一直遊說「五眼聯盟」限制使用華為 5G 網路設備，包括美國、英國、加拿大、澳大利亞和紐西蘭。美國本月中將華為列入貿易黑名單，稱中國政府資助的華為可能為中國大進行間諜活動與商業機密竊取。

美國國務卿龐畢歐 (Mike Pompeo) 月初訪問倫敦，曾極力說服英國在華為和伊朗問題上選邊站隊。然而，英國尚未就抵制華為 5G 作出最後決定。

目前各國邁向 5G 最大的挑戰之一就是成本，早前英國的電信運營商就表示，他們更傾向使用華為，因為排除華為太過花費金錢與時間，也讓英國居於 5G 落後位置。

英國大臣 Sajid Javid 公開表示，與歐洲盟友相比，英國可能會對華為採取更強硬的立場。英國政府已表示，一旦調查工作完成，將向英國國會公布對 5G 供應商審查的結果，儘管梅伊即將離職已減緩此進度。

早前英國國防大臣 Gavin Williamson 擅自透露「英國內閣已同意有條件放寬華為參與英國 5G 網路建設」的消息，引發英國政壇洩密風暴，首相梅伊震怒下，罕見地公開開除 Williamson 職務。

英國對華為的立場變化以及最終是否會排除華為，有待「梅川會」後釋出的消息而定。