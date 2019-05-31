[表一6]上市上櫃股東會一覽表

代碼 股票名稱 日期 地 點 ------------------------------------------------------------------------ 1210 大成 20190531 台南市永康區蔦松二街3號(本公司台南總公司禮堂) 1338 廣華-KY 20190531 北市大安區羅斯福路四段85號地下一樓(集思台大會議中心洛克廳) 1727 中華化 20190531 桃園市觀音區樹林里工業五路15號 1733 五鼎 20190531 新竹市科學工業園區力行五路七號(本公司101會議室) 1762 中化生 20190531 台北市中正區徐州路2號4樓(台大醫院國際會議中心401室) 1776 展宇 20190531 新竹縣總工會(新竹縣竹北市縣政八街77號3樓) 2063 世鎧 20190531 高雄市岡山區本洲里本工路17號(岡山本洲工業區服務中心二樓會議室) 2461 光群雷 20190531 新竹市科學工業園區工業東二路1號4樓集思竹科會議中心羅西尼廳 2634 漢翔 20190531 台中市沙鹿區忠貞路20巷176號(漢翔航太研習園區) 2642 宅配通 20190531 台北市南港區三重路19-11號4樓(E棟) 2820 華票 20190531 台北市羅斯福路四段85號集思會議中心(台大館)地下一樓蘇格拉底廳 2823 中壽 20190531 本公司北投訓練中心(台北市北投路二段九號B1) 2838 聯邦銀 20190531 台北市中山北路4段16號劍潭海外青年活動中心群英堂(經國紀念堂2樓) 3005 神基 20190531 桃園市龜山區文二一街68號林口福容大飯店3樓珊瑚廳 3236 千如 20190531 桃園市楊梅區楊湖路一段422號(本公司三樓禮堂) 3388 崇越電 20190531 台北市電腦公會(台北市八德路三段2號5樓) 3675 德微 20190531 新北市深坑區北深路三段一五五巷二十三號六樓 3708 上緯投控 20190531 南投市南崗三路21號(南崗工業區服務中心南崗會館) 4144 康聯-KY 20190531 台北市松山區復興北路99號15樓(”牛牛牛”亞國際會議中心會議室) 4198 環瑞醫 20190531 台北市松山區復興北路369號7樓(光鹽會議中心) 4916 事欣科 20190531 桃園市中壢區中壢工業區服務中心二樓訓練教室(桃園市中壢區東園路57號) 5288 豐祥-KY 20190531 新北市新莊區新樹路222號(新莊勞工中心) 5530 龍巖 20190531 新北市汐止區東勢街111號(本公司演講廳) 5878 台名 20190531 台北市館前路49號6樓本公司會議室舉行 6026 福邦證 20190531 台北市濟南路一段2之1號3A會議室(台大校友會館) 6239 力成 20190531 新竹縣湖口鄉大同路15號(力成科技3D廠6樓訓練教室) 6292 迅德 20190531 桃園市龜山區民生北路一段三十八之一號(本公司七樓活動中心) 6457 紘康 20190531 台北市士林區士商路189號B1(國立台灣科學教育館) 6505 台塑化 20190531 台北市敦化北路100號王朝大酒店2樓國際大會堂 6570 維田 20190531 遠東世紀廣場二期管委會會議室(新北市中和區中正路716號B2) 6579 研揚 20190531 新北市新店區寶橋路235巷135號9樓 6603 富強鑫 20190531 富強鑫精密工業(台南市關廟區埤頭里保東路269號) 6652 雅祥生醫 20190531 台北市松山區民生東路三段135號6樓(本公司會議室) 6677 瑩碩生技 20190531 台北市中山區建國北路二段7號2樓(台北首都大飯店-上海、杭州廳) 6689 伊雲谷 20190531 新北市三重區三和路四段111號7樓(本公司會議室) 8066 來思達 20190531 台北市內湖區瑞光路399號1樓(自由廣場會議中心-會議室) 8176 智捷 20190531 新竹科學工業園區展業一路2號2F 8341 日友 20190531 雲林縣元長鄉元東路1-20號(本公司會議室) 8383 千附 20190531 桃園市蘆竹區南崁路一段99號9樓 8420 明揚 20190531 屏東縣屏東市前進里屏加路1號(屏東加工出口區管理處會議室) 8938 明安 20190531 高雄市立社會教育館(高雄市小港區學府路115號) 9934 成霖 20190531 台中市北屯區軍福十八路328號 1584 精剛 20190603 台南市柳營區工一路15號(本公司1F會議室) 2424 隴華 20190603 台北市中正區徐州路2號(台大醫院國際會議中心403室) 3577 泓格 20190603 新竹縣湖口鄉光復北路111號(本公司一樓會議室) 4171 瑞基 20190603 台中市西屯區中部科學園區科園二路19號(本公司一廠一樓視聽室) 5523 豐謙 20190603 台中市西區台灣大道二段501號10樓之2會議室 6575 心悅 20190603 新北市汐止區新台五路一段97號4樓(B棟遠雄U-Town接待中心) 1413 宏洲 20190604 桃園市龜山區楓樹村宏洲街29號 1446 宏和 20190604 台南市仁德區中正路二段806號(仁德國小大禮堂) 2415 錩新 20190604 台北市濟南路一段2-1號3樓 3038 全台 20190604 高雄市高雄加工出口區中一路五號 3176 基亞 20190604 台北市南港區三重路19-10號2樓視訊會議中心(A棟2樓) 4544 春日 20190604 高雄市岡山區大寶街50號(本公司會議室) 6204 艾華 20190604 晶悅國際飯店2F(桃園市桃園區大興路269號) 6682 碩鑽材料 20190604 新竹縣湖口鄉工業一路3號1樓 8182 加高 20190604 高雄市大寮區大發工業區華東路39號(本公司員工餐廳) 1259 安心 20190605 台北市南港區三重路19-10號2樓(A棟)會議室 1326 台化 20190605 台北市敦化北路100號王朝大酒店2樓國際大會堂 1516 川飛 20190605 台北市信義區光復南路495號11樓 1708 東鹼 20190605 宜蘭縣蘇澳鎮新城一路120號(東鹼股份有限公司蘇澳總廠) 1718 中纖 20190605 台北市忠孝東路三段一號(國立台北科技大學科研大樓B425教室) 1906 寶隆 20190605 雲林縣斗六市萬年路809號(溪洲國小視聽教室) 2012 春雨 20190605 高雄市岡山區大寶街100號 2024 志聯 20190605 本公司新屋廠(桃園市新屋區中興路480號) 2032 新鋼 20190605 本公司大園廠(桃園市大園區大園工業區民生路119號) 2107 厚生 20190605 桃園市龍潭區三和里朝鳳路1號(本公司桃園工廠辦公大樓三樓) 2323 中環 20190605 集思交通部國際會議中心(台北市杭州南路一段24號5樓) 2327 國巨 20190605 新北市深坑區北深路三段265號3樓(海灣假日酒店VIP1會議室) 2330 台積電 20190605 本公司企業總部大樓(新竹市科學工業園區力行六路八號晶圓十二A廠) 2375 智寶 20190605 新北市汐止區新台五路1段75號B3會議室 2385 群光 20190605 新北市三重區光復路2段69號(本公司會議室) 2420 新巨 20190605 新北市新店區三民路20-2號(新店三民活動中心) 2436 偉詮電 20190605 新竹科學園區工業東九路二十二號三樓(偉詮公司310會議室) 2456 奇力新 20190605 新竹縣湖口鄉德和路128號(新竹縣湖口鄉和興村集會所) 2478 大毅 20190605 本公司(桃園市蘆竹區南山路三段17巷4號) 2530 華建 20190605 台北市內湖區成功路五段420巷28號地下一樓 2916 滿心 20190605 新北市五股區五權六路18號8樓 3026 禾伸堂 20190605 台北市內湖區內湖路一段91巷17號7樓（珠寶大樓7樓會議室） 3034 聯詠 20190605 新竹科學工業園區篤行一路2號2樓會議室(聯詠辦公大樓) 3048 益登 20190605 台北市士林區中山北路七段127號(沃田旅店502會議室) 3324 雙鴻 20190605 新北市五股區五工六路9號4樓(新北市勞工活動中心) 3356 奇偶 20190605 新北市汐止區南陽街209號2樓(雍和台北園區C棟) 3363 上詮 20190605 新竹市科學園區展業一路2號(科學園區同業工會) 3373 熱映 20190605 新竹科學工業園區新竹縣寶山鄉工業東九路七號二樓 3625 西勝 20190605 新北市新莊區中正路665號2樓會議室 3688 華立捷 20190605 新竹縣湖口鄉光復南路2號(本公司會議室) 3691 碩禾 20190605 本公司會議室(新竹縣湖口鄉工業一路三號一樓) 3701 大眾控 20190605 台北市內湖區洲子街12號2樓 4137 麗豐-KY 20190605 台北市松山區忠孝東路5段510號26樓(會議室) 4416 三圓 20190605 台北市中正區徐州路二號4樓(台大醫院國際會議中心403室) 4420 光明 20190605 桃園市龜山區宏洲街29號(本公司龜山廠會議室) 4542 科嶠 20190605 桃園市桃園區桃鶯路398號(住都大飯店C棟M樓源隆廳) 4707 磐亞 20190605 台北市忠孝東路三段一號(國立台北科技大學科研大樓B424教室) 4806 昇華 20190605 台北市內湖區行愛路176號4樓(本公司會議室) 4927 泰鼎-KY 20190605 台北市民權東路二段41號亞都麗緻飯店B1宴會廳 4991 環宇-KY 20190605 新北市中和區中正路716號B2(遠東世紀廣場第二期管理委員會會議室) 5016 松和 20190605 南投市南崗三路61號(松和工業股份有限公司) 5205 中茂 20190605 台北市內湖區內湖路1段516號6樓 5223 安力-KY 20190605 新北市新莊區中央路469號新莊典華飯店3樓會議廳(伊麗莎白廳) 5272 笙科 20190605 新竹縣竹北市台元街26號(台元科技園區一期會館二樓多功能會議室) 5317 凱美 20190605 新北市汐止區新台五路一段81號13樓之2 5484 慧友 20190605 新北市新店區寶橋路235巷135號9樓 5489 彩富 20190605 台北市中山北路七段127號沃田旅店 5604 中連貨運 20190605 台中酒廠(台中市西屯區工業28路2號) 6116 彩晶 20190605 本公司內湖大樓(台北市內湖區行善路168巷15號1樓) 6158 禾昌 20190605 桃園市桃園區興華路9號 6164 華興 20190605 新北巿新店區中興路三段219號202室(天下一家共融廣場) 6172 互億 20190605 新竹市科學園區工業東二路1號 6208 日揚 20190605 台南市安南區長和路四段231巷60弄41號(安南區布袋里活動中心) 6242 立康 20190605 立康生醫事業股份有限公司國際會議廳(地址：台南市永康區環工路29號) 6276 安鈦克 20190605 台北市內湖區瑞光路399號1樓西側會議室 6285 啟碁 20190605 新竹科學園區展業一路2號(台灣科學工業園區科學工業同業公會101會議室) 6416 瑞祺電通 20190605 新北市中和區建康路10號4樓 6426 統新 20190605 台南市新市區南科三路26號2樓 6465 威潤 20190605 內湖自由廣場會議中心1樓東側會議室(臺北市內湖區瑞光路399號1樓東側會議室) 6525 捷敏-KY 20190605 新北市板橋區民生路一段33號B1(正隆廣場辦公大樓國際會議中心) 6561 是方 20190605 台北市內湖區堤頂大道一段三二七號二樓(莉蓮會館-里仁廳) 6596 寬宏藝術 20190605 台北市中山區樂群二路267號6樓 6610 安成生技 20190605 臺北市內湖區港墘路221巷41號9樓 8087 華鎂鑫 20190605 新北市汐止區康寧街751巷13號(日月光加州餐廳會議廳) 8089 康全電訊 20190605 新北市三重區重新路五段609巷10號2樓之2(湯城) 8171 天宇 20190605 新北市新店區中興路三段219號1樓(天下一家社教服務中心) 8415 大國鋼 20190605 台南市南門路261號勞工育樂中心 8466 美(吉吉)-KY20190605 新北市土城區沛陂里三民路4號3樓(經濟部工業局土城工業區服務中心) 8478 東哥遊艇 20190605 東哥企業股份有限公司1樓會議室(高雄市前鎮區金福路1號) 8908 欣雄 20190605 高雄市鳳山區國泰路一段99號(本公司營管中心二樓會議室) 9945 潤泰新 20190605 台北市八德路2段260號3樓(中影八德大樓) 1457 宜進 20190606 桃園市龜山區楓樹村宏洲街二十九號(子公司宏洲工廠) 1626 艾美特-KY20190606 臺北市濟南路一段2-1號4樓會議室(臺大校友會館) 1760 寶齡富錦 20190606 臺北市南港區三重路19-11號E棟4樓(南港軟體育成中心四樓會議室) 2103 台橡 20190606 國泰金融會議中心(台北市信義區松仁路9號1樓) 2347 聯強 20190606 台北市八德路二段260號中影八德大樓3樓演講廳 2449 京元電子 20190606 苗栗縣頭份市公所中山堂 2486 一詮 20190606 新北市新莊區五工路95號3樓(新北產業園區服務中心3樓禮堂) 2539 櫻花建 20190606 臺中市西區館前路57號B1(全國大飯店) 2705 六福 20190606 新竹縣關西鎮仁安里拱子溝六十號「六福村主題遊樂園」 2727 王品 20190606 台中市西區台灣大道二段220號27樓(瑞助營造訓練中心) 3002 歐格 20190606 台北市內湖區內湖路一段92號5樓之1 3004 豐達科 20190606 桃園市平鎮區南東路2號3樓302室(平鎮區農會) 3023 信邦 20190606 信邦電子股份有限公司員工餐廳(苗栗縣苗栗市國華路582號) 3163 波若威 20190606 新竹市科學園區展業一路2號(新竹科學園區同業公會201會議室) 3206 志豐 20190606 新北市淡水區中正東路二段91號2樓(成旅晶贊飯店星空廳) 3321 同泰 20190606 本公司教育訓練中心(台中市大甲區青年路123號5樓) 3338 泰碩 20190606 台北市內湖區瑞光路302號地下二樓(亞洲科技大樓地下二樓交誼廳) 3441 聯一光 20190606 南投縣草屯鎮稻香路6－4號(本公司大會議室) 3450 聯鈞 20190606 新北市板橋區民生路一段33號B1(正隆廣場辦公大樓國際會議中心) 3454 晶睿 20190606 新北市中和區連城路192號地下二樓會議室 3511 矽瑪 20190606 尊爵大飯店(桃園市桃園區莊敬路1段300號) 3527 聚積 20190606 本公司會議室(新竹市埔頂路18號10樓) 3607 谷崧 20190606 新陶芳餐廳(地址：桃園市中壢區中大路170巷19-5號) 3627 華信科 20190606 新北市鶯歌區鶯桃路658巷16號 3659 百辰 20190606 台北市內湖區瑞光路26巷20弄28號3樓(本公司會議室) 3666 光耀 20190606 新竹科學工業園區工業東二路1號2樓集思竹科會議中心牛頓廳 3684 榮昌 20190606 新北市新店區寶橋路233-2號8樓(本公司會議室) 3698 隆達 20190606 新竹市科學工業園區工業東二路一號 4116 明基醫 20190606 台北市內湖區堤頂大道一段327號2樓莉蓮會館-里仁廳 4147 中裕 20190606 敦化南路大陸工程大樓B2會議室(台北市大安區敦化南路二段95號地下二樓) 4523 永彰 20190606 桃園市觀音區崙坪里八鄰一四○號-永彰觀音廠 4526 東台 20190606 高雄市路竹區路科三路三號(本公司視聽教室) 4553 盛復 20190606 新幹線花園酒店(台中市南屯區工業十八路29號)國際廳 4557 永新-KY 20190606 嘉義市耐斯王子飯店(嘉義市忠孝路600號) 4560 強信-KY 20190606 桃園市桃園區延平路147號1樓(桃園市婦女館101會議室) 4736 泰博 20190606 本公司(新北市五股區五工二路127號) 4977 眾達-KY 20190606 臺北市大安區和平東路一段129號(國立臺灣師範大學進修推廣學院2樓視聽教室) 5009 榮剛 20190606 台南市柳營區工二路10號(本公司總部大樓1F會議室) 5013 強新 20190606 台南市佳里區海澄里萊芊寮12之19號(本公司四樓會議室) 5213 亞昕 20190606 新北市林口區文化三路一段1號(林口亞昕福朋喜來登飯店) 5283 禾聯碩 20190606 桃園市龜山區華亞科技園區科技三路88號1樓 5289 宜鼎 20190606 新北市汐止區大同路一段237號T1棟(RF1會議室) 5299 杰力 20190606 台元科技園區會館(新竹縣竹北市台元街26號2樓) 5353 台林 20190606 本公司(桃園市蘆竹區榮安路十號) 5410 國眾 20190606 台北市內湖區洲子街12號2樓會議廳 5426 振發 20190606 新北市新莊區新樹路222號2樓(新北市新莊勞工中心集會廳) 5475 德宏 20190606 桃園市楊梅區楊湖路二段491號(三湖社區活動中心) 5522 遠雄 20190606 台北市信義區松高路1號32樓(遠雄金融中心國際會議廳) 5525 順天 20190606 台中市西屯區文心路二段201號B2F(順天經貿廣場國際廳) 5529 志嘉 20190606 新竹市柴橋里柏川二路二十九號(國家藝術園區俱樂部會議廳) 6016 康和證 20190606 台北市基隆路一段一七六號地下2樓(本公司會議室) 6123 上奇 20190606 台北市內湖區成功路5段420巷28號(康寧生活會館) 6154 順發 20190606 高雄市三民區建國二路50號5樓(本公司教育訓練中心) 6176 瑞儀 20190606 高雄市高雄加工出口區中二路二號地下一樓 6201 亞弘電 20190606 台南市安定區中沙里沙崙35號(本公司行政大樓會議室) 6226 光鼎 20190606 新北市中和區健康路8號11樓(本公司教育訓練室) 6291 沛亨 20190606 新竹科學園區力行一路1號(矽導研發中心會議室) 6403 群登 20190606 桃園市桃園區延平路147號(婦女館102會議室1F) 6412 群電 20190606 新北市三重區光復路二段69號(本公司會議室) 6428 淘米 20190606 台北市中山區建國北路一段126號8樓(台灣淘米會議室) 6510 精測 20190606 桃園市中壢區民權路398號 6523 達爾膚 20190606 台北市羅斯福路四段85號B1(集思台大會議中心米開朗基羅廳) 6527 明達醫 20190606 桃園市桃園區民生路107號(桃園翰品酒店) 6529 研鼎 20190606 台北市內湖區新湖三路189號6樓(本公司會議室) 6531 愛普 20190606 新竹縣竹北市台元一街3號2樓(台元科技園區三期文化展覽會館2樓多功能會議室) 6556 勝品 20190606 桃園市桃園區大誠路10號B1 6586 醣基 20190606 南港軟體園區一期A棟2樓視訊會議中心(台北市南港區三重路19之10號A棟2樓) 6638 沅聖 20190606 新北市中和區建康路10號4樓 6641 基士德-KY20190606 台北市大安區忠孝東路三段1號2樓(集思國際會議中心北科大營業所噶瑪廳(202會議室)) 6673 和詮 20190606 高雄市前鎮區新生路248-20號1樓 8011 台通 20190606 經濟部工業局新北產業園區服務中心三樓會議室(地址:新北市新莊區五工路95號) 8086 宏捷科 20190606 台灣科學工業園區同業公會南部園區辦事處(地址:台南科學工業園區台南市新市區南科三路26號2樓) 8342 益張 20190606 彰化縣埤頭鄉興工路4號(本公司5樓會議室) 8422 可寧衛 20190606 高雄市岡山區岡山路434號2樓(高雄市岡山區農會) 8435 鉅邁 20190606 台北市中山南路11號10樓(張榮發基金會) 8476 台境 20190606 本公司會議室(台南市關廟區關新路二段567號) 8499 鼎炫-KY 20190606 新北市中和區中正路631號3樓(瓏山林台北中和飯店3樓東廳) 8921 沈氏 20190606 新北市板橋區重慶路66號4樓(新北市工業會) 8924 大田 20190606 屏東縣內埔鄉豐田村建富路8號(大田公司一樓文創美學中心) 8935 邦泰 20190606 本公司(台中市潭子區豐興路二段龍興巷23-6號)科技大樓五樓 9951 皇田 20190606 台南市永康區永科五路六號(本公司員工餐廳) 1340 勝悅-KY 20190610 台北市忠孝東路三段1號(集思北科大會議中心) 1808 潤隆 20190610 台北市中山區植福路8號(大直典華飯店璀璨廳) 2308 台達電 20190610 桃園市桃園區興隆路18號2樓會議廳 2383 台光電 20190610 桃園巿觀音區大同一路18號本公司會議室 2401 凌陽 20190610 新竹科學園區工業東二路1號牛頓廳(新竹科學園區科技生活館） 2443 新利虹 20190610 新竹縣湖口鄉中正二路70號 2458 義隆 20190610 本公司ㄧ樓會議室(新竹科學園區創新ㄧ路十二號) 2483 百容 20190610 台中市工業區25路20號 2495 普安 20190610 新北市中和區中正路631號3樓瓏山林台北中和飯店(西北廳) 2520 冠德 20190610 臺北市和平東路三段131號本公司一樓大廳 2542 興富發 20190610 台北市中山區植福路8號(大直典華飯店仙侶奇緣廳) 2701 萬企 20190610 台北市峨嵋街52號 3019 亞光 20190610 台中市潭子區台中加工出口區建國路一號3F 3040 遠見 20190610 新北市板橋區府中路29-1號13樓(板橋區農會第二大樓13樓第8研習廳) 3057 喬鼎 20190610 新竹科學工業園區工業東二路一號(科技生活館二樓達爾文廳) 3092 鴻碩 20190610 臺北市內湖區民權東路6段99號8樓(臺北市內湖區公所大禮堂) 3191 和進 20190610 新北市五股區五工六路九號(新北市勞工活動中心503教室) 3226 至寶電 20190610 台南市新化區崙頂里崙子頂422號（新化區崙頂里活動中心） 3265 台星科 20190610 新竹縣芎林鄉華龍村6鄰鹿寮坑176-5號(本公司) 3296 勝德 20190610 新北市中和區中山路二段407號10樓(本公司107會議室) 3306 鼎天 20190610 桃園市龜山區文化二路211號一樓會議室 3432 台端 20190610 新北市中和區中正路880號13樓(本公司會議室) 3499 環天科 20190610 新北市中和區中正路716號地下二樓(遠東世紀廣場L棟) 3597 映興 20190610 台中市南屯區工業19路10號(本公司一樓之柏林會議室) 3615 安可 20190610 新竹縣湖口鄉新竹工業區光復北路12號 3630 新鉅科 20190610 台中市外埔區大東里甲東路三十七號 3664 安瑞-KY 20190610 台北市信義區菸廠路88號6樓606室(松山文創園區) 4127 天良 20190610 新北市汐止區大同路一段147號 4166 友霖 20190610 台北市復興北路99號6樓 4430 耀億 20190610 彰化縣和美鎮彰美路六段334號(一樓大會議室) 4549 桓達 20190610 新北市板橋區縣民大道一段189號3樓(馥都飯店) 4702 中美實 20190610 新北市深坑區北深路3段236號(福容大飯店) 4725 信昌化 20190610 台泥大樓三樓士敏廳(台北市中山北路二段113號3樓) 4903 聯光通 20190610 新竹市科學園區研新四路12號3樓(本公司大會議室) 5225 東科-KY 20190610 集思台大會議中心拉斐爾廳(台北市羅斯福路4段85號B1) 5434 崇越 20190610 台北市內湖區堤頂大道二段489號9樓 5490 同亨 20190610 新竹科學園區工業東二路1號(科技生活館愛因斯坦廳會議室) 5533 皇鼎 20190610 新北市汐止區大同路一段一二八號四樓(富信大飯店台北店會議廳) 5609 中菲行 20190610 美福大飯店(台北市中山區樂群二路55號二樓至福廳) 6111 大宇資 20190610 台北市信義區信義路五段1號1樓103會議室(台北國際會議中心) 6114 久威 20190610 台北市內湖區洲子街12號2樓(台北市內湖科技園區服務大樓) 6184 大豐電 20190610 新北市板橋區中山路一段161號3樓(新北市政府階梯會議室0307室) 6215 和椿 20190610 台北市內湖區瑞光路399號(自由廣場會議中心1樓東側門) 6283 淳安 20190610 台北市中山南路11號(張榮發基金會國際會議中心)10樓1002室 6411 晶焱 20190610 新北市中和區中正路726號B2(一期服務中心會議室) 6442 光聖 20190610 救國團劍潭海外青年活動中心(台北市士林區中山北路4段16號) 6545 擎力 20190610 台北市南港區園區街H棟3-2號9樓(南港IC設計育成中心0913室) 6573 虹揚-KY 20190610 新北市新店區北新路三段223號(台北矽谷國際會議中心2D廳) 6577 勁豐 20190610 台北市內湖區環山路一段32號三樓(會議室) 6594 展匯科 20190610 台北市南港區三重路19之10號2樓國際會議中心 6599 普達系統 20190610 台北市內湖區行愛路77巷59號8樓 6626 唯數 20190610 台北市中正區延平南路189號3樓(本公司會議室) 6650 帝圖 20190610 台北市大安區仁愛路四段99號6樓(本公司展演館) 6656 宬世環宇 20190610 台北市內湖區瑞光路399號1樓 6661 威健生技 20190610 台北市南港區三重路19-11號E棟4樓會議室 6667 信紘科 20190610 苗栗縣竹南鎮友義路66號 6691 洋基工程 20190610 新北市林口區文化二路1段266號 8043 蜜望實 20190610 新北市五股區五權路1號2樓(新北市工商展覽中心) 8091 翔名 20190610 新竹市牛埔南路221號翔名科技(本公司)4樓會議室 8150 南茂 20190610 新竹科學園區科技生活館(新竹市科學園區工業東二路1號二樓愛迪生廳) 8421 旭源 20190610 經濟部工業局新竹工業區服務中心2樓會議室(地址：新竹縣湖口鄉鳳山村中華路22號) 8426 紅木-KY 20190610 新北產業園區服務中心三樓會議室(新北市新莊區五工路95號) 8489 三貝德 20190610 新北市三重區重新路五段609巷10號2樓之2 8923 時報 20190610 台北市萬華區和平西路3段240號2樓 9931 欣高 20190610 高雄市鹽埕區大義街56號5樓會議室 1232 大統益 20190611 台南市官田區二鎮里工業西路32號本公司辦公大樓 1301 臺塑 20190611 台北市敦化北路100號王朝大酒店二樓國際大會堂 1438 裕豐 20190611 臺北市復興北路99號6樓A廳(牛牛牛亞國際會議中心) 1710 東聯 20190611 台北市長沙街一段20號(國軍英雄館) 1902 台紙 20190611 臺南市立南梓實驗小學活動中心(台南市新營區建業路191號) 2031 新光鋼 20190611 本公司觀音廠會務辦公室(桃園市觀音區觀音工業區工業八路120號) 2106 建大 20190611 彰化縣員林市中山路一段146號(本公司一樓大禮堂) 2338 光罩 20190611 新竹科學園區工業東二路1號(科技生活館二樓達爾文廳) 2431 聯昌 20190611 台北市內湖區行善路168巷15號 2493 揚博 20190611 桃園市中壢區東園路57號中壢工業區服務中心 2741 老四川 20190611 蓮潭國際會館(地址:高雄市左營區崇德路801號) 3015 全漢 20190611 桃園市婦女館(地址：桃園市桃園區延平路147號) 3041 揚智 20190611 台北市內湖區堤頂大道二段207號4樓(學學文創志業大樓) 3115 寶島極 20190611 桃園縣蘆竹鄉南山路一段276號 3141 晶宏 20190611 台北市內湖區堤頂大道一段327號 3168 眾福科 20190611 汐止遠雄U-TOWN展覽館1(新北市汐止區新台五路一段97號4樓) 3285 微端 20190611 台北市內湖區成功路五段420巷28號B1樓(康寧生活會館) 3540 曜越 20190611 台北市內湖區洲子街12號2樓會議廳 3543 州巧 20190611 經濟部工業局新竹工業區服務中心(新竹縣湖口鄉鳳山村中華路22號) 3595 山太士 20190611 新竹縣竹北市中和街191巷15弄1號 3617 碩天 20190611 台北市內湖區金莊路26號12樓(訓練教室) 3672 康聯訊 20190611 南港展覽館1館503會議室(台北市南港區經貿二路1號) 3674 康訊 20190611 新北市汐止區新台五路一段79號5樓之13 4510 高鋒 20190611 本公司(台中市大雅區科雅路16號) 4565 宏偉 20190611 新北市五股區五權五路33號6樓會議室 4947 昂寶-KY 20190611 新北市新店區北新路三段213號2樓(台北矽谷國際會議中心) 5222 全訊 20190611 南部科學工業園區台南市新市區南科三路26號2樓(灣科學工業園區同業公會南區辦事處201會議室) 5264 鎧勝-KY 20190611 沃田旅店(農訓中心)202教室(台北市士林區中山北路七段127號) 5863 瑞興銀 20190611 台北市徐州路46號，市長官邸藝文沙龍 6170 統振 20190611 統振股份有限公司(台北市內湖區安美街181號) 6199 天品 20190611 桃園市平鎮區洪圳路385-3號(天品聯合企業股份有限公司) 6223 旺矽 20190611 新竹縣竹北市台元街26號2樓(台元科技園區多功能會議室) 6472 保瑞 20190611 台南市官田區二鎮里工業路2號(台南市官田工業區產業行銷中心會議室) 6516 勤崴 20190611 台北市中正區中山南路11號10樓(張榮發基金會國際會議中心1008室) 6550 北極星藥業-KY20190611 張榮發國際會議中心(地址:台北市中正區中山南路11號8樓) 6552 易華電 20190611 高雄市楠梓加工出口區經二路15號(楠梓加工出口區從業員工服務中心第三訓練教室) 6654 天正國際 20190611 高雄市仁武區仁祥街199號 8041 東精電 20190611 桃園市中壢區安東路11號東元電機員工餐廳會議室 8092 建暐 20190611 高雄市鳳山區鎮北里鎮北北巷20-16號本公司四樓會議室 8122 神通 20190611 臺北市內湖區堤頂大道二段187號一樓視訊會議廳 1101 台泥 20190612 臺北市中山北路2段113號3樓(臺泥大樓3樓士敏廳) 1108 幸福 20190612 台北市士林區中山北路四段16號(劍潭青年活動中心教學大樓2樓328教室) 1303 南亞 20190612 台北市敦化北路100號王朝大酒店二樓國際大會堂 1304 台聚 20190612 臺北市士林區士商路189號(國立台灣科學教育館9F國際會議廳) 1307 三芳 20190612 高雄市國賓大飯店(高雄市民生二路202號20樓) 1336 台翰 20190612 新北市工商展覽中心（新北市五股工業區五權路一號2樓A廳） 1414 東和 20190612 台北市信義區信義路5段5號2樓(外貿協會台北世貿中心展覽大樓第2會議室) 1444 力麗 20190612 彰化縣芳苑鄉芳苑工業區工業路38號 1447 力鵬 20190612 彰化縣芳苑鄉芳苑工業區工業路33號 1452 宏益 20190612 桃園市桃園區大興路269號(晶悅國際飯店龍鳳廳) 1467 南緯 20190612 台南市仁德區義林路126號2樓會議室 1530 亞崴 20190612 台中市西屯區科園二路15號亞崴機電股份有限公司台中分公司 1533 車王電 20190612 台中市大雅區中清路四段85號 1536 和大 20190612 和大工業股份有限公司中科分公司七樓會議室(中科分公司地址:台中市大雅區科雅路12號) 1537 廣隆 20190612 本公司會議室(地址：南投市自立三路6號) 1597 直得 20190612 台南市新市區南部科學園區南科3路26號2樓之1(南科公會大樓) 1608 華榮 20190612 高雄市仁武區高楠公路30號(本公司高楠工廠) 1609 大亞 20190612 台南市關廟區中山路二段249號(本公司視聽會議室) 1723 中碳 20190612 高雄市前鎮區成功二路88號16樓1607會議室 1781 合世 20190612 新北市中和區中正路716號地下二樓 1909 榮成 20190612 彰化縣二林鎮廣興里廣興巷一之一號(本公司二林廠會議室) 2020 美亞 20190612 桃園市楊梅區青年路三號(中華汽車人力培訓中心) 2035 唐榮 20190612 本公司軋鋼大樓二樓簡報室(高雄市小港區沿海二路四號) 2303 聯電 20190612 新竹科學工業園區研新一路16號(本公司Fab8S廠會議廳) 2321 東訊 20190612 新竹科學工業園區展業一路2號1樓 2359 所羅門 20190612 台北市內湖區行忠路四十二號五樓會議室 2364 倫飛 20190612 高雄市大寮區大發工業區華西路31號 2367 燿華 20190612 新北市土城區祖田里活動中心(新北市土城區中央路四段283號之1二樓) 2369 菱生 20190612 台中加工出口區從業員工康樂室(臺中市潭子區建國路1號) 2373 震旦行 20190612 台北市信義路五段二號三樓(震旦國際大樓多功能會議廳) 2376 技嘉 20190612 桃園市中壢區民權路398號(古華花園飯店) 2379 瑞昱 20190612 新竹科學園區工業東二路1號(科技生活館巴哈廳) 2392 正崴 20190612 新北市土城區中央路4段49號2樓 2423 固緯 20190612 新北市土城區中興路7-1號(本公司) 2451 創見 20190612 台北市內湖區行忠路70號1樓(本公司大樓) 2455 全新 20190612 桃園市平鎮區工業一路十六號 2474 可成 20190612 台南大億麗緻酒店(台南市中西區西門路一段660號5樓) 2482 連宇 20190612 新北市土城區自強街11巷2號B1(本公司大會議室) 2485 兆赫 20190612 新竹縣新竹工業區文化路2號(本公司新竹廠) 2489 瑞軒 20190612 新北市中和區連城路268號17樓多功能會議室 2499 東貝 20190612 新北市三重區光復路一段67號(珍豪大飯店) 2729 瓦城 20190612 新北市中和區中正路631號3F(瓏山林台北中和飯店西北廳) 2912 統一超 20190612 台南市永康區鹽行里中正路301號(統一企業總公司教育訓練中心一樓) 3003 健和興 20190612 彰化縣線西鄉彰濱東三路八號 3008 大立光 20190612 台中市烏日區成功西路300號(南山人壽保險股份有限公司教育訓練中心) 3022 威強電 20190612 新北市汐止區中興路29號6樓(本公司教育訓練中心) 3028 增你強 20190612 台北市內湖區新湖二路250巷8號8樓(本公司會議室) 3031 佰鴻 20190612 新北市板橋區和平路15號1樓 3042 晶技 20190612 桃園市平鎮區工業六路四號(會議廳) 3045 台灣大 20190612 台北市信義區菸廠路88號(臺北文創大樓)6樓多功能廳 3046 建碁 20190612 新北市汐止區大同路一段128號(台北富信大飯店)3樓 3049 和鑫 20190612 南部科學工業園區台南市善化區北園一路7號 3056 總太 20190612 台中市北屯區崇德五路345號(新天地餐廳) 3094 聯傑 20190612 新竹市科學工業園區力行六路六號3樓大禮堂 3097 拍檔 20190612 本公司會議室(新北市新店區寶橋路233-2號10樓) 3211 順達 20190612 桃園市龜山區文禾路188號1樓 3217 優群 20190612 新竹日月光大飯店(新竹市富群3號) 3231 緯創 20190612 張榮發基金會國際會議中心 3284 太普高 20190612 高雄市大發工業區服務中心3F大禮堂(高雄市大寮區大發工業區華中路一號3樓) 3310 佳穎 20190612 桃園市大園區和平西路二段110號 3311 閎暉 20190612 光寶科技大樓國際會議中心(台北市內湖區瑞光路三九二號一樓) 3317 尼克森 20190612 新北市汐止區康寧街169巷21號1樓 3322 建舜電 20190612 台北富信大飯店-本館華美廳(新北市汐止區大同路一段128號4樓) 3323 加百裕 20190612 桃園市龍潭區工五路128號(本公司三樓餐廳) 3479 安勤 20190612 本公司大會議室(新北市中和區連城路228號7樓) 3489 森寶 20190612 桃園市蘆竹區南崁路一段108號(尊爵天際大飯店B1F紫雲廳2廳) 3504 揚明光 20190612 台灣科學工業園區科學工業同業公會202會議室(新竹科學園區展業一路2號) 3515 華擎 20190612 天母沃田旅店202會議室(台北市士林區中山北路七段127號) 3535 晶彩科 20190612 新竹縣竹北市光明六路東一段2號(新竹縣體育場視聽教室) 3558 神準 20190612 桃園市龜山區復興三路500號8樓本公司會議中心 3579 尚志 20190612 台北市中山北路三段22號(北設工大樓18樓) 3592 瑞鼎 20190612 新竹市科學園區展業一路2號會議室 3653 健策 20190612 桃園市龜山區文化里科技一路40號 3665 貿聯-KY 20190612 新北市中和區中正路726號A棟B2會議室 3669 圓展 20190612 新北市土城區大安路157號(圓展科技股份有限公司1樓會議室) 3703 欣陸 20190612 台北市敦化南路一段108號地下二樓(富邦國際會議中心) 3704 合勤控 20190612 新竹科學工業園區創新二路六號B1演講廳 3707 漢磊 20190612 新竹科學工業園區創新二路5號3樓(盟創公司體育館分享廳) 4120 友華 20190612 PCBC會議中心(台北市復興北路99號6樓) 4126 太醫 20190612 銅鑼鄉中平集會所(苗栗縣銅鑼鄉中平村12鄰中平157-5號) 4138 曜亞 20190612 新北市中和區中正路631號(瓏山林台北中和酒店) 4157 太景*-KY 20190612 台北市內湖區堤頂大道一段327號2樓 4164 承業醫 20190612 台北市復興北路369號7樓(光鹽會議中心) 4175 杏一 20190612 桃園市龜山區文二一街68號(福容大飯店) 4573 高明鐵 20190612 彰化縣埔心鄉瑤鳳路一段357號(本公司會議廳) 4711 永純 20190612 台北市長春路168號11樓(六福客棧富貴廳) 4714 永捷 20190612 台南市中西區和緯路五段91號(帝凡內接待中心，台南市和緯路及賢北街路口統一超商斜對面) 4732 彥臣 20190612 台北市電腦商業同業公會501會議室(台北市松山區八德路三段2號5樓) 4760 勤凱 20190612 高雄市大寮區大有三街32號(本公司第五會議室) 4907 富宇 20190612 臺中市西屯區市政北二路238號地下二樓 4933 友輝 20190612 桃園市大溪區仁善里松樹21-9號1樓 5212 凌網 20190612 新竹縣竹北市台元一街N棟會館2樓(台元科技園區第三期多功能會議室) 5244 弘凱 20190612 桃園市桃園區春日路1492號7樓(本公司會議室) 5248 景傳 20190612 新北市新店區北新路1段92號3樓文化劇場演藝廳 5297 廣化 20190612 新竹縣新豐鄉康樂路一段169-2號2樓(本公司) 5388 中磊 20190612 苗栗縣竹南鎮友義路81號4樓 5392 應華 20190612 台北市松山區復興北路99號15樓(會議中心) 5438 東友 20190612 桃園市觀音區金湖里中山路一段1568-1號(本公司員工餐廳) 5469 瀚宇博 20190612 桃園市觀音區工業四路9號B1(本公司員工活動中心) 5474 聰泰 20190612 台北市中山區敬業四路168號(維多麗亞酒店3樓天璽廳) 5487 通泰 20190612 新北市中和區建一路166號6樓(遠東世紀廣場Ｆ棟) 5543 崇佑-KY 20190612 台北市中山區松江路306號 5601 台聯 20190612 基隆市七堵區堵南里三合街二號 6015 宏遠證 20190612 台北市信義路四段236號7樓(本公司七樓) 6120 達運 20190612 中部科學工業園區管理局行政大樓1樓101會議室(台中市西屯區中科路2號) 6126 信音 20190612 新竹縣湖口鄉中正路二段209號(本公司三樓員工餐廳) 6173 信昌電 20190612 桃園市楊梅區青年路3號(中華汽車人才培訓中心103會議室) 6190 萬泰科 20190612 桃園市中壢工業區北園路17號(萬泰科技工廠) 6206 飛捷 20190612 台北市南港區三重路19-11號E棟4樓(南港軟體園區育成中心) 6221 晉泰 20190612 新竹市大學路1001號(交通大學光復校區電子資訊研究大樓一樓第四會議室) 6227 茂綸 20190612 新北市新店區北新路3段213號2樓(台北矽谷國際會議中心) 6231 系微 20190612 台北市進出口商業同業公會大樓一樓演講廳(台北市松江路350號) 6263 普萊德 20190612 新北市新店區中興路3段219-2號2樓(中信商務會館) 6274 台燿 20190612 新竹縣竹北市縣政八街77號1樓新竹縣工業會(會議中心) 6294 智基 20190612 台南市西門路一段660號大億麗緻酒店4樓 6405 悅城 20190612 本公司會議室(桃園市中壢區北園路18號) 6495 納諾*-KY 20190612 臺北市中正區濟南路一段2之1號3樓B會議室 6499 益安 20190612 台北市敦化南路二段97號11樓(元富證券會議室) 6589 台康生技 20190612 財團法人生物技術開發中心B棟1樓國際會議廳(新北市汐止區康寧街169巷101號B棟1樓) 6591 動力-KY 20190612 康和綜合證券股份有限公司B2會議室(台北市信義區基隆路1段176號B2) 6617 共信-KY 20190612 臺北市中正區杭州南路一段24號2樓(集思交通部國際會議中心/202會議室) 6713 博謙生技 20190612 台南市新市區環東路一段31巷8號4樓(本公司會議室) 8021 尖點 20190612 新北市樹林區佳園路三段203號 8024 佑華 20190612 新竹科學工業園區工業東二路1號科技生活館2樓愛迪生廳會議室 8034 榮群 20190612 榮群電訊股份有限公司會議室(新竹科學園區工業東九路5號3樓) 8042 金山電 20190612 新北市三重區光復路一段68巷11弄1號2樓 8048 德勝 20190612 台北世界貿易中心南港展覽館(台北市南港區經貿二路1號5樓會議室504C) 8081 致新 20190612 新竹市科學園區工業東三路2號2樓(本公司員工餐廳) 8111 立碁 20190612 新北市樹林區鎮前街467號(東陽市民活動中心) 8114 振樺電 20190612 新北市土城區大同街23號8樓 8121 越峰 20190612 桃園市大園區中正東路442號2樓城市商旅會議宴會廳 8147 正淩 20190612 新北市汐止區康寧街169巷5號1樓 8183 精星 20190612 新竹縣湖口鄉鳳凰村實踐路十二號四樓 8213 志超 20190612 桃園市平鎮區南豐路261號2樓(平鎮工業區管理中心會議室) 8279 生展 20190612 台南市新營區開元路154號 8281 歐普羅 20190612 新北市新莊區中正路66號13樓(本公司會議室) 8299 群聯 20190612 苗栗縣竹南鎮群義路1號-本公司1廠1樓會議室(廣源科技園區內) 8404 百和興業-KY20190612 和美鎮農會農民活動中心(彰化縣和美鎮彰美路5段256號4F) 8427 基勝-KY 20190612 新北市新店區北新路三段213號2樓(台北矽谷II國際會議中心-2D廳) 8477 創業家 20190612 台北市南港區三重路19-11號E棟4樓會議室 8936 國統 20190612 高雄市鳥松區圓山路2號(高雄澄清湖圓山大飯店五樓松鶴廳) 9802 鈺齊-KY 20190612 雲林科技工業區服務中心(雲林縣斗六市科工二路26號) 9942 茂順 20190612 南投縣南投市南崗工業區工業路336號(本公司一樓大廳) 1227 佳格 20190613 桃園市大園區和平西路一段369號(本公司大園廠員工交誼廳) 1233 天仁 20190613 苗栗縣竹南鎮中華路422號(天仁茶園銘峰館) 1443 立益 20190613 本公司總公司活動中心(桃園市平鎮區雙福路一段65號) 1519 華城 20190613 桃園市中壢區吉林路十號(本公司活動中心1樓) 1524 耿鼎 20190613 桃園市蘆竹區內溪路48號 1560 中砂 20190613 新北市鶯歌區中山路64號(本公司鶯歌廠員工餐廳) 1565 精華 20190613 新北市汐止區大同路三段196號R2樓(世界經貿中心會議室) 1591 駿吉-KY 20190613 台中市北區中清路一段521號(海灣藝術酒店) 1612 宏泰 20190613 晶悅國際飯店二樓富貴廳(桃園市大興路269號) 1614 三洋電 20190613 泰山工廠技術大樓七樓會議廳(新北市泰山區貴鳳街35號) 1709 和益 20190613 台北市進出口商業同業公會松江大樓(台北市松江路350號1樓) 1721 三晃 20190613 彰化縣和美鎮湖內里工一路5號本公司全興廠員工餐廳 1730 花仙子 20190613 台北市大同區大龍街275號(台北孔廟4D劇院) 1732 毛寶 20190613 新竹縣湖口鄉中華路22號2樓(新竹工業區管理中心) 1904 正隆 20190613 新北市板橋區民生路一段一號地下一樓(正隆麗池國際會議廳) 2030 彰源 20190613 雲林縣斗六工業區服務中心(雲林縣斗六市工業區斗工十路7號) 2241 艾姆勒 20190613 新北市林口區粉寮路2段16號地下一樓(本公司員工餐廳) 2313 華通 20190613 桃園市蘆竹區新莊里大新路814巷91號本公司 2340 光磊 20190613 新竹科學工業園區力行五路一號(本公司二廠) 2342 茂矽 20190613 新竹市北區行政大樓禮堂(新竹市國華街69號5樓) 2345 智邦 20190613 新竹科學園區研新三路一號(本公司會議室) 2419 仲琦 20190613 新竹市科學園區力行一路1-8號 2433 互盛電 20190613 台北市信義路五段2號3樓(震旦國際大樓多功能會議廳) 2453 凌群 20190613 台北市峨眉街115號B1(本公司簡報室) 2459 敦吉 20190613 台北市內湖區內湖路一段120巷8號9樓 2465 麗臺 20190613 新北市中和區中正路726號地下2樓會議室(遠東世紀廣場A棟B2) 2467 志聖 20190613 桃園市龜山區文化一路53號2樓訓練教室(經濟部工業局林口工業區服務中心) 2476 鉅祥 20190613 本公司(桃園市新屋區九斗里九洲路1號) 2481 強茂 20190613 高雄市前金區成功一路266號9樓(漢來大飯店金銀廳) 2506 太設 20190613 新北市萬里區海景路一號(太平洋海灣會館榮耀廳) 2538 基泰 20190613 台北市中正區衡陽路51號6樓(願景廳) 2606 裕民 20190613 國軍英雄館-台北市長沙街一段20號 2704 國賓 20190613 台北市中山北路二段63號本公司台北分公司2樓國際廳 2721 楷捷-KY 20190613 台北市敦化南路二段95號B2會議室 2726 雅茗-KY 20190613 台北市內湖區堤頂大道一段327號2F 2731 雄獅 20190613 台北市內湖區石潭路151號2樓(本公司) 2850 新產 20190613 本公司8樓會議室(台北市建國北路二段15號8樓) 3006 晶豪科 20190613 新竹市富群街3號新竹日月光大飯店二樓星晨廳 3017 奇鋐 20190613 高雄市前鎮區新生路248之45號(高雄市臨廣加工區國際會議廳) 3029 零壹 20190613 台北市內湖區瑞光路513巷35號6樓 3035 智原 20190613 新竹科學工業園區新竹市力行三路五號(智原科技辦公大樓) 3047 訊舟 20190613 台北市內湖區新湖一路278號一樓(本公司一樓) 3059 華晶科 20190613 新竹科學工業園區展業一路二號(科學園區同業公會二樓203會議室) 3071 協禧 20190613 屏東市橋南里工業六路東段6號 3083 網龍 20190613 遠見領袖中心(台北市信義區東興路61號1樓) 3213 茂訊 20190613 新北市深坑區北深路三段250號7樓(本公司教育訓練中心) 3221 台嘉碩 20190613 平鎮工業區服務中心(地址：桃園市平鎮區南豐路261號) 3227 原相 20190613 新竹市新竹科學工業園區工業東二路1號2樓(科技生活館-愛因斯坦廳) 3289 宜特 20190613 新竹市埔頂路19號9樓 3426 台興 20190613 桃園市平鎮區工業六路四號(會議廳) 3529 力旺 20190613 新竹縣竹北市台元一街3號2樓多功能會議室 3531 先益 20190613 台中市工業區工業24路22號 3532 台勝科 20190613 台塑大樓前棟2樓會議室 3555 重鵬 20190613 新北市中和區連城路258號2樓(遠東世紀廣場I棟) 3556 禾瑞亞 20190613 珠寶大樓七樓會議室(台北市內湖區內湖路一段91巷17號7樓) 3611 鼎翰 20190613 宜蘭縣五結鄉成興村利工一路二段35號 3623 富晶通 20190613 台北市民權西路53號B1巴赫廳 3663 鑫科 20190613 本公司南科高雄園區廠(高雄市路竹區路科八路1號)二樓會議室 3685 元創精密 20190613 臺中市西屯區朝富路213號R樓(時代廣場CBD大樓) 3709 鑫聯大投控20190613 台北市南港區成功路一段76號B1F(會議廳) 4111 濟生 20190613 新竹縣湖口鄉實踐路三號(本公司國際會議廳) 4160 創源 20190613 台北市內湖區行愛路78巷28號6樓之5 4162 智擎 20190613 台北市松江路350號11樓第二會議室(台北市進出口商業同業公會) 4167 展旺 20190613 苗栗縣竹南鎮科研路36號(竹南科學園區行政服務中心201會議室) 4173 久裕 20190613 新北市中和區中正路631號3樓(瓏山林台北中和飯店) 4417 金洲 20190613 高雄國賓大飯店(高雄市民生二路202號) 4533 協易機 20190613 桃園市桃園區縣府路332號11樓(桃園市工業會會議室) 4545 銘鈺 20190613 桃園市產業園區聯合服務中心二樓會議室(桃園市觀音區大潭三路12巷2號) 4546 長亨 20190613 高雄市路竹區路科五路23號(南部科學工業園區管理局高雄園區401會議室) 4550 長佳 20190613 台北市中山區樂群二路199號3樓(台北萬豪酒店-春廳) 4552 力達-KY 20190613 太平洋商旅(台北市信義區光復南路495號11樓) 4729 熒茂 20190613 高雄巿前金區成功一路266號9樓(漢來大飯店金冠廳) 4730 通用 20190613 新竹市香山區南港街52巷9-1號(本公司學習會議室) 4744 皇將 20190613 台中市大里區工業路2號2樓大會議室(經濟部工業局大里工業區服務中心) 4752 聯超 20190613 台北市松江路350號1樓(台北市進出口商業同業公會演講廳) 4755 三福 20190613 台北市南京東路一段9號3F(大倉久和飯店久和2廳) 4952 凌通 20190613 新竹科學工業園區工業東二路一號(科學園區科技生活館)牛頓廳 4974 亞泰 20190613 新北市中和區中正路866-11號11樓(慈寶安全衛生環境科學暨社會福利教育基金會會議室) 5014 建錩 20190613 桃園市大園區大觀路178號 5206 坤悅 20190613 台中市西屯區市政路386號3樓302會議室 5251 天鉞電 20190613 新北市新店區北新路三段213號2樓(台北矽谷國際會議中心2C會議室) 5269 祥碩 20190613 中信商務會館會議室(新北市新店區中興路三段219-2號) 5349 先豐 20190613 桃園市觀音區觀音工業區工業五路三號觀音工業區管理中心會議廳 5371 中光電 20190613 科學工業園區竹南園區(苗栗縣竹南鎮科北五路二號) 5481 新華 20190613 桃園市中壢區中央西路一段120號23樓(中壢米堤飯店) 5498 凱崴 20190613 桃園市桃園區莊敬路一段300號尊爵大飯店 5701 劍湖山 20190613 嘉義耐斯王子大飯店5樓宴會廳(嘉義市忠孝路600號) 6027 德信 20190613 台北市新生南路一段50號3樓 6134 萬旭 20190613 新北市五股區新北產業園區五工六路72號一樓(萬泰大樓) 6143 振曜 20190613 本公司(新竹縣竹北市博愛街945號)地下一樓 6177 達麗 20190613 台北市中山區松江路350號3樓(台北市進出口商業同業公會第一會議室) 6187 萬潤 20190613 高雄市路竹區路科五路23號(南部科學園區-高雄園區) 6194 育富 20190613 桃園市桃園區新埔六街95號R樓 6212 理銘 20190613 新竹市公道五路二段415號11樓會議室 6213 聯茂 20190613 新竹縣新埔鎮內立里大魯閣路17號(員工餐廳) 6214 精誠 20190613 自由廣場會議中心(地址：台北市內湖區瑞光路399號2樓國際演藝廳) 6228 全譜 20190613 台灣科學園區(新北市汐止區大同路一段239號R2樓) 6243 迅杰 20190613 新竹科學工業園區展業一路2號(園區同業公會202會議室) 6257 矽格 20190613 新竹縣竹東鎮新生路377號(樹杞林文化館) 6272 驊陞 20190613 新北市汐止區大同路1段128號4樓(台北富信大飯店/華美廳) 6278 台表科 20190613 桃園市桃園區桃鶯路398號(住都大飯店三樓、如意廳) 6415 矽力-KY 20190613 新北市中和區中正路631號(瓏山林台北中和飯店三樓會議廳) 6434 達輝光電 20190613 新竹科學工業園區苗栗縣竹南鎮科北二路3號1樓會議室 6482 弘煜科 20190613 台中市臺灣大道二段186號13樓 6547 高端疫苗 20190613 新竹縣竹北市生醫路二段18號1樓112會議室 6568 宏觀 20190613 新竹縣竹北市縣政八街77號1樓(新竹縣工業會) 6624 萬年清 20190613 台中市西屯區市政路386號(豐邑市政都心廣場301會議室) 6645 金萬林 20190613 新北市汐止區新台五路一段97號4樓(U-TOWN_A棟展覽館1) 8040 九暘電 20190613 新竹市光復路2段2巷47號1樓 8054 安國 20190613 南港軟體工業園區視訊會議中心(台北市南港區三重路19-10號2樓) 8109 博大 20190613 台中市工業區22路36號(本公司) 8163 達方 20190613 住都大飯店(桃園市桃園區桃鶯路398號) 8277 商丞 20190613 劍潭海外青年活動中心教學區三樓332室(台北市士林區中山北路四段16號) 8358 金居 20190613 台北市內湖區瑞光路392號1樓(光寶科技大樓國際會議廳) 8473 山林水 20190613 台北市和平東路一段115號地下2樓 8490 利得 20190613 台北市承德路二段81號地下一樓(中國生產力中心第9教室) 8930 青鋼 20190613 台南市官田區工業路九號(本公司3A會議室) 8931 大汽電 20190613 桃園市大園區潮音北路276號 9904 寶成 20190613 彰化縣福興鄉福工路2號福興工業區本公司三樓會議室 9908 大台北 20190613 台北市南京東路2段123號新光人壽大樓16樓大會議室 9910 豐泰 20190613 本公司(雲林縣斗六市科工八路52號) 9919 康那香 20190613 台南市將軍區三吉里8鄰三吉66-1號(本公司口寮廠) 9938 百和 20190613 和美農民活動中心(彰化縣和美鎮彰美路5段256號4樓) 9950 萬國通 20190613 台南市歸仁區中山九街40號(本公司簡報室) 9962 有益 20190613 高雄市路竹區北嶺里民治路16巷22號(高雄市路竹區北嶺社區活動中心) 1312 國喬 20190614 高雄市大社區興工路四號本公司高雄廠簡報室 1313 聯成 20190614 高雄市鳥松區圓山路二號高雄圓山大飯店5樓柏壽廳 1315 達新 20190614 總公司(台中市西屯區工業三十五路五十一號) 1324 地球 20190614 桃園市楊梅區幼獅工業區幼一路八號(本公司幼二廠地下一樓) 1337 再生-KY 20190614 高雄市左營區崇德路801號(高雄蓮潭國際會館R103教室) 1410 南染 20190614 桃園市蘆竹區南山路三段233號4樓 1417 嘉裕 20190614 新北市新店區中興路三段三號一樓圓頂劇場 1419 新紡 20190614 台北市建國北路2段15號8樓(新光產物大樓) 1423 利華 20190614 桃園市新屋區頭洲里中山東路二段309號本公司新屋廠員工活動中心 1453 大將 20190614 雲林縣莿桐鄉延平路16巷6弄29號(本公司莿桐會議室) 1460 宏遠 20190614 台南市南門路261號(台南市勞工育樂中心會議室) 1504 東元 20190614 台北市南港區經貿二路166號A棟3樓(雅悅會館-馥儷廳) 1558 伸興 20190614 台中市西區館前路五十七號(全國大飯店國際廳II) 1570 力肯 20190614 新北市八里區中山路一段95號二樓「大埤頂社區活動中心」 1580 新麥 20190614 新北市五股區五工六路9號3樓會議室A(新北市勞工活動中心) 1583 程泰 20190614 台中市西屯區科園路38號(中科分公司二樓會議室) 1587 吉茂 20190614 彰化縣芳苑鄉後寮村工區六路三號二樓會議室 1595 川寶 20190614 桃園市蘆竹區錦溪路99號3樓(錦中社區活動中心) 1712 興農 20190614 台中僑園大飯店(台中市西屯區惠中路一段111號) 1806 冠軍 20190614 苗栗縣竹南鎮大埔里13鄰竹篙厝200-7號4樓(本公司4樓冠軍廳) 2015 豐興 20190614 台中市后里區民生路268號(台中市后里區農會三樓會議廳) 2029 盛餘 20190614 高雄市小港區中林路11號(本公司文康中心會議室) 2034 允強 20190614 本公司溪州廠(彰化縣溪州鄉中山路四段270號)管理大樓五樓會議室 2105 正新 20190614 本公司新辦公大樓B2會議室(彰化縣大村鄉黃厝村美港路215號) 2246 凱勝綠能 20190614 台中市西屯區臺灣大道三段658號1樓-會議室 2328 廣宇 20190614 新北市新店區安興路九十七號本公司安興工廠 2344 華邦電 20190614 臺北市內湖區行善路168巷15號1樓多功能集會廳 2353 宏碁 20190614 台北富信大飯店富麗廳(新北市汐止區大同路一段128號2樓) 2356 英業達 20190614 台北市士林區中山北路四段十六號劍潭海外青年活動中心經國紀念堂 2368 金像電 20190614 本公司(桃園巿中壢工業區西園路113號) 2374 佳能 20190614 新北市工商發展投資策進會演講廳(新北市新莊區五權一路1號2樓之2) 2377 微星 20190614 新北市中和區中正路866-11號11樓(全球人壽中和商業大樓) 2387 精元 20190614 台中市崇德路二段256號(台中市中科大飯店二樓會議室) 2393 億光 20190614 新北市三峽區大學路63號(福容大飯店-芙蓉廳) 2402 毅嘉 20190614 本公司會議室(桃園市龜山區華亞二路268號) 2409 友達 20190614 中部科學工業園區管理局會議室(台中市西屯區中科路2號) 2425 承啟 20190614 新北市新店區北新路三段223號2樓(台北矽谷國際會議中心) 2450 神腦 20190614 桃園市龜山區復興三路500號 2454 聯發科 20190614 新竹科學工業園區篤行一路1號聯發科技(國際會議廳 2464 盟立 20190614 新竹市科學園區研發二路3號(本公司一樓會議室) 2484 希華 20190614 台中市潭子區中山路三段111巷1-1號 2501 國建 20190614 台北市仁愛路四段296號地下一樓國際會議廳 2536 宏普 20190614 中國文化大學推廣教育部建國本部-B1表演廳(台北市建國南路二段231號B1) 2611 志信 20190614 基隆長榮桂冠酒店 2723 美食-KY 20190614 台中市南屯區工業18路29號(新幹線花園酒店) 2801 彰銀 20190614 臺北市中山北路2段57號彰化銀行臺北大樓13樓 2832 台產 20190614 台北市忠孝西路一段38號3樓(台北凱撒大飯店希爾頓廳) 2834 臺企銀 20190614 台北市塔城街30號17樓 2867 三商壽 20190614 台北市民權東路三段6號B1(時代金融廣場) 2880 華南金 20190614 台北市信義區松仁路123號2樓(華南銀行總行大樓國際會議廳) 2881 富邦金 20190614 台北市中山北路2段50號14樓(台北富邦銀行中山大樓14樓大禮堂) 2882 國泰金 20190614 台北市信義區松仁路9號一樓國泰金融會議廳 2883 開發金 20190614 台北市敬業四路168號維多麗亞酒店1樓大宴會廳 2884 玉山金 20190614 臺北市中華路1段69號國軍文藝活動中心 2885 元大金 20190614 台北市杭州南路一段24號5樓(集思交通部國際會議中心集會堂) 2887 台新金 20190614 台北市仁愛路4段118號2樓(台新金控大樓) 2888 新光金 20190614 台北市南京東路二段123號16樓會議室 2889 國票金 20190614 中華民國農訓協會天母會議中心大會堂(台北市中山北路七段113號2樓) 2890 永豐金 20190614 台北市南京東路三段36號13樓大禮堂 2891 中信金 20190614 台北市中山北路4段1號圓山大飯店12樓大會廳 2897 王道銀行 20190614 台北市大安區長興街75號中華經濟研究院蔣碩傑國際會議廳 2905 三商 20190614 台北市建國北路二段145號20樓 2929 淘帝-KY 20190614 台北市大安區敦化南路二段97號B2敦南會議室 3011 今皓 20190614 新北市新店區寶興路53號(本公司會議室) 3013 晟銘 20190614 台北維多麗亞酒店(台北市中山區敬業四路168號) 3016 嘉晶 20190614 新竹科學工業園區創新二路5號3樓(盟創公司體育館分享廳) 3021 鴻名 20190614 台北市信義區東興路61號1樓(遠見領袖中心VLC01室) 3027 盛達 20190614 總公司16樓會議室(新北市新店區中興路二段192號16樓) 3054 立萬利 20190614 新北市中和區中正路716號地下二樓(遠東世紀L棟) 3067 全域 20190614 台北市東興路61號9樓(本公司會議室) 3105 穩懋 20190614 桃園市龜山區文二一街68號(福容飯店2樓) 3260 威剛 20190614 新北市中和區連城路258號2樓(遠東世紀廣場I棟) 3272 東碩 20190614 新北市新店區寶橋路235巷131號8樓之三本公司8樓會議室 3360 尚立 20190614 臺北大眾捷運股份有限公司北投會館306教室(臺北市北投區大業路527巷88號) 3372 典範 20190614 高雄市高雄加工出口區中一路2號 3380 明泰 20190614 新竹市科學園區科技生活館(新竹科學園區工業東二路1號)二樓愛因斯坦廳 3391 佳得 20190614 新北市汐止區新台五路一段97號4樓B棟(U-Town)展覽館第一會議室 3483 力致 20190614 新竹縣竹北市新泰路35號9樓 3484 崧騰 20190614 晶悅國際飯店二樓祥瑞廳(桃園市桃園區大興路269號) 3498 陽程 20190614 桃園市大園區溪海里聖德北路68號 3501 維熹 20190614 台北市內湖區新湖三路196號1樓 3533 嘉澤 20190614 基隆市安樂區武訓街59號(經濟部工業局大武崙兼瑞芳工業區服務中心) 3583 辛耘 20190614 新竹縣湖口鄉中華路14號2樓 3629 地心引力 20190614 台北市信義區光復南路419巷45號 4169 泰宗 20190614 富信大飯店4樓富華廳(地址：新北市汐止區大同路一段128號4樓) 4426 利勤 20190614 雲林縣斗六市斗工十二路8號(一樓會議室) 4528 江興鍛 20190614 台中市西屯區協和南巷3-1號(本公司會議室) 4530 宏易 20190614 台北市中山區中山北路二段59巷21號2樓(中山區民活動中心） 4532 瑞智 20190614 桃園市觀音區成功路2段943號 4551 智伸科 20190614 桃園市中壢區民權路398號3樓(古華花園飯店) 4558 寶緯 20190614 彰化縣北斗鎮財神路30號(本公司二樓大會議室) 4563 百德 20190614 台中市大甲區幼獅工業區工六路3號(本公司4樓視聽室) 4741 泓瀚 20190614 新竹市大湖路一七三之二號 4765 磐采 20190614 桃園市龜山區樂善里文明路72-1號(本公司二廠會議室) 4766 南寶 20190614 本公司會議室(地址：台南市西港區南海里南海埔12號) 4911 德英 20190614 經濟部南台灣創新園區服務館2樓205簡報室 4956 光鋐 20190614 台南市新市區南科二路12號(南科育成中心國際會議廳) 4979 華星光 20190614 桃園市中壢區民權路398號3樓(古華飯店桃風廳) 5256 銳捷 20190614 桃園市桃園區大誠路9號(經濟部工業局龜山工業區服務中心第一會議室) 5281 大峽谷-KY20190614 台灣台中市潮港城國際美食館(408台中市南屯區環中路四段2號)會議室 5302 太欣 20190614 新竹市科學工業園區新安路2-1號(尼尼生活館第一會議室) 5309 系統電 20190614 台北市內湖堤頂大道一段1號5樓(本公司會議室) 5328 華容 20190614 新北市中和區連城路268號17樓(多功能會議室) 5347 世界 20190614 新竹科學工業園區園區三路123號本公司會議廳 5425 台半 20190614 宜蘭縣宜蘭市梅洲二路96號(台灣半導體股份有限公司宜蘭廠) 5432 達威 20190614 台北市內湖區行忠路四十二號五樓會議室 5455 昇益 20190614 新竹市公道五路二段415號11樓會議室 5471 松翰 20190614 台元科技園區劇場式會議中心-新竹縣竹北市台元街26號2樓 5538 東明-KY 20190614 高雄市左營區崇德路801號(蓮潭國際會館101室) 5706 鳳凰 20190614 台北市羅斯福路一段7號9樓 5820 日盛金 20190614 新北市五股區五權路1號2樓「新北市工商展覽中心會議廳」 5876 上海商銀 20190614 台北市民權東路一段2號本公司6樓 6146 耕興 20190614 桃園市龜山區華亞一路52號(本公司華亞實驗室三樓視廳室) 6147 頎邦 20190614 新竹科學工業園區展業一路10號8F(本公司展業二廠8F) 6153 嘉聯益 20190614 本公司台北營運總部(新北市樹林區博愛街248號) 6189 豐藝 20190614 台北市內湖區環山路一段32號三樓(會議室) 6197 佳必琪 20190614 新北市中和區中正路726號B2(遠東世紀園區A棟) 6203 海韻電 20190614 台北市松山區東興路8號(統一綜合證券股份有限公司會議室) 6234 高僑 20190614 台中市大甲區日南里工七路1號(本公司大甲廠) 6265 方土昶 20190614 天下一家社教服務中心(新北市新店區中興路三段219號二樓) 6277 宏正科 20190614 新北市汐止區大同路二段125號4樓博物館 6281 全國電 20190614 新北市五股區五工六路五十五號本公司二樓大會議室 6418 詠昇 20190614 桃園市中壢區東園路57號二樓訓練教室 6477 安集 20190614 台南市安南區工業二路31號(經濟部南台灣創新園區服務館) 6486 互動 20190614 新北市五股區五工五路38-1號(一樓會議室) 6491 晶碩 20190614 桃園市龜山區興業街5號 6506 (又又)邦 20190614 南投市南崗工業區永興路3號1樓 6548 長華科 20190614 高雄市楠梓加工出口區經二路15號(楠梓加工出口區從業員工服務中心第三訓練教室) 6574 霈方 20190614 台北市大安區光復南路200號2樓(國聯大飯店) 6637 醫影 20190614 台北市南港區經貿二路1號5樓(台北南港展覽館1館502會議室) 8044 網家 20190614 台北市中正區中山南路11號(張榮發基金會國際會議中心八○二室) 8046 南電 20190614 桃園市蘆竹區南崁路一段338號本公司錦興廠 8349 恒耀 20190614 台南市仁德區上崙里中正路一段616號(本公司保安廠) 9917 中保 20190614 彰化縣文化局南北管音樂戲曲館(地址：彰化市平和七街66號) 9925 新保 20190614 台北市建國北路一段126號9樓會議室 1240 茂生農經 20190617 行政院人事行政總處公務人力發展中心 1258 其祥-KY 20190617 台北市忠孝東路三段193巷(台北科技大學億光大樓3樓) 1341 富林-KY 20190617 高雄漢來大飯店金冠廳(高雄市前金區成功一路266號9樓) 1445 大宇 20190617 台北市西寧北路70-1號6樓(台北市國立彰化高級商業職業學校校友會) 1616 億泰 20190617 桃園市中壢區中大路170巷19-5號(新陶芳庭園餐廳) 2008 高興昌 20190617 高雄市中華一路318號(本公司) 2064 晉椿 20190617 彰化縣鹿港鎮鹿工路24號 2102 泰豐 20190617 桃園市觀音區環西路369號 2233 宇隆 20190617 台中市梧棲區草湳里大觀路6號(經濟部加工出口區管理處中港分處會議室) 2348 海悅 20190617 台北西華飯店元明廳(台北市民生東路三段111號3樓) 2371 大同 20190617 台北市中山區中山北路三段40號(大同大學尚志大樓9樓) 2497 怡利電 20190617 本公司全興廠員工餐廳(彰化縣伸港鄉溪底村工東一路37號) 2546 根基 20190617 臺北市和平東路三段131號本公司一樓大廳 2630 亞航 20190617 台南市仁德區機場路1050號(本公司同同館2樓) 2640 大車隊 20190617 台北市中山區濱江街136號 2719 燦星旅 20190617 台北市內湖區堤頂大道一段331號6樓 2730 美麗信 20190617 台北市市民大道三段83號2樓(本公司會議室) 3118 進階 20190617 新北市汐止區康寧街169巷80號(本公司會議室) 3162 精確 20190617 新陶芳庭園餐廳(桃園市中壢區中大路170巷19之5號) 3171 新洲 20190617 台北市內湖區行善路397號(炎洲集團總部3樓) 3224 三顧 20190617 新北市汐止區大同路一段128號4樓(富信大飯店4樓-華美廳) 3288 點晶 20190617 新竹市科學園區新安路2-1號1樓(尼尼生活館第一會議室) 3312 弘憶股 20190617 台北市內湖區瑞光路399號(自由廣場大樓1樓東側會議室) 3576 聯合再生 20190617 本公司國際會議廳(地址：新竹市力行三路七號一樓) 3601 前源 20190617 苗栗縣竹南鎮公教路41號(本公司竹南分公司員工餐廳) 3603 建祥國際 20190617 新北市新莊區五權一路1號(新北市工商發展投資策進會會議室） 3642 駿熠電 20190617 台北市內湖區瑞光路399號 4117 普生 20190617 新竹科學工業園區創新一路六號(本公司會議室) 4183 福永生技 20190617 新竹科學工業園區新竹縣研發三路8號(本公司地下室) 4556 旭然 20190617 雲林縣斗六市科工二路26號(雲林科技工業區服務中心) 4726 永昕 20190617 苗栗縣竹南鎮科研路36號202會議室 4745 合富-KY 20190617 台北市信義路四段236號7樓703會議室 4754 國碳科 20190617 桃園市蘆竹區濱海里中圳街176號 4912 聯德控股-KY20190617 新北市板橋區縣民大道一段189號3樓(馥都飯店) 4943 康控-KY 20190617 新北市三峽區大學路63號(三鶯福容大飯店) 5015 華祺 20190617 桃園市中壢區松江北路二十九號 5216 優燈 20190617 新竹科學園區新竹市研新二路1號 5364 力麗店 20190617 台北市和平東路一段115號地下二樓 5902 德記 20190617 台南市永康區中正路301號3樓 6028 公勝保經 20190617 高雄市左營區大順一路91號5樓(本公司高雄業務中心會議室) 6244 茂迪 20190617 台南市新市區大順九路十八號(本公司園區分公司5廠1樓國際會議廳) 6532 瑞耘 20190617 新竹縣湖口鄉新竹工業區中華路22號2樓(新竹工業區服務中心會議室) 6559 研晶 20190617 新北市土城區永豐路173之8號3樓(本公司交誼廳) 6688 海樂影業 20190617 新北市三重區重新路四段97號26樓之2 8093 保銳 20190617 本公司(桃園市桃園區經國路888號15樓之2) 8472 夠麻吉 20190617 台北市敦化南路一段1號10樓(財團法人土地改革紀念館) 1104 環泥 20190618 台北福華大飯店會議廳(台北市仁愛路三段160號) 1216 統一 20190618 台南市永康區鹽行里中正路301號 1260 富味鄉 20190618 彰化縣芳苑鄉仁愛村斗苑路芳苑段73號(本公司會議室) 1437 勤益控 20190618 台北市羅斯福路三段62號(台灣金融研訓院401室) 1465 偉全 20190618 台北市大同區長安西路287號 1476 儒鴻 20190618 苗栗縣後龍鎮溪洲里三好路39號本公司溪洲廠三樓會議廳 1477 聚陽 20190618 國泰金融會議廳(台北市信義區松仁路9號1樓) 1507 永大 20190618 台北市八德路2段260號3樓，中影公司華夏大廈大禮堂 1521 大億 20190618 台南市西門路一段660號大億麗緻酒店5樓 1525 江申 20190618 桃園市楊梅區幼獅工業區青年路3號(中華汽車工業股份有限公司人才培訓中心) 1538 正峰新 20190618 桃園市平鎮區民族路雙連2段118巷12號 1568 倉佑 20190618 本公司中山廠員工餐廳(嘉義縣民雄鄉福樂村中山路18號) 1724 台硝 20190618 桃園市桃園區莊敬路一段300號(尊爵大飯店3樓) 1736 喬山 20190618 台中市大雅區東大路二段999號(本公司B1視廳室) 1787 福盈科 20190618 桃園市大園區大園工業區民生路101號(大園工業區服務中心2樓會議室) 1796 金穎生技 20190618 台南市善化區大利二路3號 1809 中釉 20190618 新竹縣竹東鎮中興路四段136號(本公司員工餐廳) 1815 富喬 20190618 雲林縣斗六市擴大工業區斗工十路七號三樓(經濟部工業局斗六工業區服務中心) 2006 東和鋼鐵 20190618 苗栗縣西湖鄉二湖村坪頂22號(東和鋼鐵企業苗栗廠禮堂) 2013 中鋼構 20190618 高雄市燕巢區中興路500號本公司高雄廠 2027 大成鋼 20190618 台南市南門路261號勞工育樂中心 2065 世豐 20190618 高雄市楠梓區高雄大學路700號(高雄大學工學院B1育成中心) 2237 華德動能 20190618 桃園市大園區五權里五青路291巷33號(本公司會議室) 2247 汎德永業 20190618 台北市信義區松仁路九號一樓國泰金融會議廳G廳會議室 2316 楠梓電 20190618 楠梓加工出口區管理處第二會議室(高雄市楠梓區加昌路600之7號) 2329 華泰 20190618 高雄市楠梓區加昌路600號(楠梓加工出口區管理處莊敬堂) 2337 旺宏 20190618 台灣科學工業園區科學工業同業公會101大型會議室(地址：新竹科學園區展業一路2號) 2357 華碩 20190618 沃田旅店大會堂(台北市中山北路七段127號) 2360 致茂 20190618 桃園市龜山區華亞一路66號(本公司會議室) 2362 藍天 20190618 新北市三重區興德路129號 2399 映泰 20190618 海灣假日飯店貴賓一廳(新北市深坑區北深路3段265號3樓) 2427 三商電 20190618 桃園市龜山區民生北路一段164號(本公司桃園廠) 2466 冠西電 20190618 新北市中和區中正路726號B2地下室(遠東世紀廣場第一期管理委員會B2地下室) 2505 國揚 20190618 國軍英雄館(台北市長沙街1段20號七樓凱旋廳) 2516 新建 20190618 台北市大安區羅斯福路四段85號地下一樓(集思台大會議中心-蘇格拉底廳) 2535 達工 20190618 台北市敦化南路二段201號地下一樓(遠東國際大飯店) 2612 中航 20190618 台北市忠孝東路一段12號台北喜來登大飯店B2喜廳 2615 萬海 20190618 劍潭海外青年活動中心群英堂(台北市中山北路四段16號經國紀念堂2樓) 2643 捷迅 20190618 集思台大會議中心達文西廳(台北市大安區羅斯福路四段85號地下一樓) 2707 晶華 20190618 台北市中山北路2段39巷3號4樓-晶華酒店VIP1 2816 旺旺保 20190618 台北市中山北路四段一號圓山飯店二樓敦睦廳 2855 統一證 20190618 台北市松山區東興路八號地下一樓(視聽教室) 2906 高林 20190618 台北市大安區敦化南路2段97號11樓(元富證券教育訓練室) 3050 鈺德 20190618 桃園市龜山區華亞二路二二二號 3058 立德 20190618 新北市新店區寶橋路235巷138號7樓 3060 銘異 20190618 桃園市蘆竹區南崁路一段108號地下一樓(尊爵天際大飯店紫雲廳) 3095 及成 20190618 新北市板橋區民生路一段33號地下一樓(正隆廣場) 3147 大綜 20190618 高雄市民族一路1163號3樓(本公司會議室) 3152 璟德 20190618 新竹縣湖口鄉新竹工業區自強路16號6樓 3218 大學光 20190618 台北市南港區園區街3之1號4樓 3232 昱捷 20190618 本公司會議室(台北市內湖區瑞光路407號3樓) 3339 泰谷 20190618 南投市南崗三路21號(南崗工業區服務中心禮堂) 3376 新日興 20190618 新北市樹林區中正路278號(雙岩龍鳳城餐廳) 3390 旭軟 20190618 晶悅國際飯店(桃園市桃園區大興路269號) 3419 譁裕 20190618 新竹市水利路81號2樓(旭家經貿園區2F會議廳) 3429 彥陽 20190618 新北市新店區中興路二段192號9樓 3434 哲固 20190618 桃園市蘆竹區新莊里大興路20巷21弄11號(本公司會議室) 3465 進泰電子 20190618 台北市中正區長沙街1段20號(國軍英雄館軍友餐廳二樓宴會廳) 3466 致振 20190618 新北市三重區興德路123-1號R樓 3508 位速 20190618 桃園市楊梅區高青路28巷1-1號(本公司地下一樓) 3512 皇龍 20190618 新北市勞工活動中心五○三教室(新北市五股區五工六路九號五樓) 3530 晶相光 20190618 新竹市科學工業園區力行一路12號1樓簡報室 3548 兆利 20190618 新北市新莊區五工五路十三號B1(本公司員工餐廳) 3591 艾笛森 20190618 新北市中和區中正路800號10樓(本公司訓練教室) 3628 盈正 20190618 新北市新店區中興路三段219-2號1樓(中信商務會館) 3679 新至陞 20190618 晶宴會館新莊館(新北市新莊區思源路40號，B劇場) 3687 歐買尬 20190618 台北市南港區經貿二路1號6樓614室(南港展覽館) 3689 湧德 20190618 桃園市蘆竹區南崁路一段108號(尊爵天際大飯店) 4104 佳醫 20190618 新北市中和區中正路631號3樓(瓏山林台北中和飯店3樓東南廳) 4106 雃博 20190618 新北市土城區民生街9號 4107 邦特 20190618 宜蘭縣蘇澳鎮龍德里龍德工業區自強路5號廠辦大樓4樓大會議室 4136 太和-KY 20190618 台北市信義路四段236號7樓 4432 銘旺實 20190618 新北市五股區中興路1段6號1樓 4433 興采 20190618 新北市新莊區五權二路十號(本公司會議室) 4438 廣越 20190618 台北市內湖區瑞光路607號R樓會議室 4529 淳紳 20190618 台北市信義區光復南路495號11樓(太平洋商旅) 4535 至興 20190618 彰化縣伸港鄉溪底村興工路67號(全興工業區服務中心一樓會議室) 4541 晟田 20190618 高雄市路竹區路科五路23號(南科高雄園區會議室) 4554 橙的 20190618 台中市西屯區東大路一段951號四樓(逢甲大學中科校區A401講堂) 4562 穎漢 20190618 南台灣創新園區(地址：台南市安南區工業二路31號) 4904 遠傳 20190618 台北國軍英雄館(台北市長沙街一段20號) 4906 正文 20190618 新竹縣新竹工業區大智路一巷79號(中華公園活動中心會議室) 4915 致伸 20190618 臺北市中正區徐州路2號4樓(台大醫院國際會議中心) 4925 智微 20190618 新竹縣寶山鄉新竹科學園區創新一路13號4樓(智微科技股份有限公司4樓會議室) 4966 譜瑞-KY 20190618 台北市信義路4段236號7樓 4989 榮科 20190618 台北市中正區中山南路11號8樓803會議室(財團法人張榮發基金會國際會議中心803會議室) 5215 科嘉-KY 20190618 新北市中和區中山路二段311號2樓(景麗婚宴會館) 5240 建騰 20190618 台北市內湖區瑞光路399號1樓自由廣場會議中心 5305 敦南 20190618 台北市內湖區瑞光路392號1樓。(光寶科技大樓國際會議中心) 5324 士開 20190618 台北市中山北路六段88號B1樓(天母國際聯誼會) 5356 協益 20190618 台北市中正區忠孝西路一段38號4樓(台北凱撒大飯店-北京廳) 5464 霖宏 20190618 嘉義縣民雄工業區中山路6號(本公司二樓員工餐廳) 5465 富驊 20190618 台南市安和路2段54巷225號(本公司大會議室) 5478 智冠 20190618 高雄福華大飯店福華廳(高雄市七賢一路311號M3樓) 5511 德昌 20190618 台中市北區力行路262之1號203會議室(台中市救國團力行社教中心) 5512 力麒 20190618 台北市和平東路一段115號地下2樓 5534 長虹 20190618 台北市北平東路30號11樓 6104 創惟 20190618 新北市新店區北新路三段215號2樓(台北矽谷II-台北矽谷國際會議中心C廳) 6121 新普 20190618 新竹縣湖口鄉八德路二段471號(本公司地下室B1) 6129 普誠 20190618 新北市新店區中興路三段219-2號二樓(中信商務會館) 6141 柏承 20190618 桃園市蘆竹區坑口里大有街33號 6148 驊宏資 20190618 台北市中正區北平東路30號5樓會議廳 6156 松上 20190618 新北市土城區忠承路99號R樓(永寧科技園區A棟R樓) 6191 精成科 20190618 新北市新店區北新路三段223號2樓(台北矽谷國際會議中心) 6209 今國光 20190618 本公司中港分公司四樓會議室(台中市梧棲區經一路32號) 6220 岳豐 20190618 桃園市中壢區樹籽路8號(南方莊園飯店) 6235 華孚 20190618 桃園市龜山區文二一街68號林口福容大飯店3樓珊瑚廳 6269 台郡 20190618 高雄市大寮區大發工業區莒光一街23號(本公司餐廳) 6279 胡連 20190618 新北市汐止區環河街72巷6號2樓(本公司大禮堂) 6287 元隆 20190618 新竹巿科學工業園區工業東二路一號(科技生活館) 6432 今展科 20190618 新北市新莊區中正路82號(翰品酒店) 6445 經絡醫 20190618 台北市士林區士商路1號9樓(台北市士林運動中心) 6462 神盾 20190618 台北市內湖區堤頂大道一段327號2樓(莉蓮會館) 6475 岱煒 20190618 新北市土城區民權街17號(本公司B1會議室) 6533 晶心科 20190618 新竹科學工業園區新竹市力行一路1號(矽導竹科研發中心行政棟B1訓練教室) 6609 瀧澤科 20190618 桃園市平鎮區延平路三段505號(本公司會議廳) 6611 方舟 20190618 台北市內湖區瑞光路583巷31號2樓(本公司會議室) 6655 科定 20190618 新北市三重區新北大道一段9號10樓(三重勞工中心) 6666 羅麗芬-KY20190618 台北市復興南路一段390號9樓(全國工業總會第一會議室) 6672 騰輝電子-KY20190618 台北市內湖區行善路397號3樓國際會議中心 6721 信實保全 20190618 新竹縣竹北市台元街26號(一期會館2樓多功能會議室) 8032 光菱 20190618 新北市汐止區新台五路1段97號4樓(遠雄U-TOWN展覽館) 8069 元太 20190618 新竹市科學工業園區展業一路二號同業公會會議室 8099 大世科 20190618 本公司(台北市中山北路三段22號北設工大樓18樓) 8201 無敵 20190618 台北市內湖區瑞光路399號1樓(自由廣場會議中心) 8406 金可-KY 20190618 台中市大雅區科雅二路8號2樓(會議室) 8432 東生華 20190618 南港軟體育成中心447會議室(台北市南港區三重路19-11號E棟四樓) 8443 阿瘦 20190618 集思台大會議中心阿基米德廳(地址︰台北市大安區羅斯福路四段85號地下一樓) 8927 北基 20190618 新北市板橋區中正路375巷48號2樓(國光公園活動中心) 8941 關中 20190618 台北市內湖區瑞光路298號9樓 9157 陽光能源-DR20190618 香港金鐘夏道18號海富中心一期24樓 9188 精熙-DR 20190618 香港北角城市花園道9號城市花園酒店 9955 佳龍 20190618 桃園市觀音區大潭里環科路323號 1441 大東 20190619 台北市大安區敦化南路二段97號(敦南摩天大樓B2會議室) 1451 年興 20190619 苗栗縣後龍鎮東明里八鄰下浮尾一一九之三號(本公司會議室) 1604 聲寶 20190619 桃園市龜山區大華里頂湖路26號(聲寶員工餐廳) 1611 中電 20190619 順天經貿廣場國際廳(台中市西屯區文心路二段201號B2) 1617 榮星 20190619 臺南市仁德區仁德里活動中心(臺南市仁德區仁德里文心路138號) 1720 生達 20190619 台南市新營區開元路154號本公司禮堂 1725 元禎 20190619 台北市民生東路四段五十四號四樓大會議室 1777 生泰 20190619 台南市新營區開元路168號(本公司會議室) 1802 台玻 20190619 台北市內湖區堤頂大道2段207號1樓 2002 中鋼 20190619 本公司中正堂(高雄市小港區中鋼路1號) 2007 燁興 20190619 高雄市梓官區梓義里進學路57號梓義社區活動中心 2009 第一銅 20190619 高雄市小港區沿海一路479號(本公司臨海工廠3樓) 2025 千興 20190619 台南市麻豆區工業路222號 2104 國際中橡 20190619 臺北市中山北路2段113號3樓(臺泥大樓3樓士敏廳) 2108 南帝 20190619 台南市南門路261號台南市勞工育樂中心一樓大會議廳 2228 劍麟 20190619 台北市信義區松山路11號三樓會議中心 2314 台揚 20190619 新竹市科學園區創新二路一號 2349 錸德 20190619 新竹縣湖口鄉新竹工業區光復北路12號 2404 漢唐 20190619 仲信商務會館(新北市新店區中興路三段219-2號) 2413 環科 20190619 本公司五樓會議室(台中市工業區工業二十七路二號五樓會議室) 2421 建準 20190619 高雄市前鎮區新衙路288-7號6樓之1(員工餐廳) 2439 美律 20190619 台中市南屯區工業區23路22號 2457 飛宏 20190619 台電訓練所林口核能訓練中心4樓(桃園市龜山區文明路27號) 2492 華新科 20190619 桃園市楊梅區青年路3號(中華汽車人才培訓中心E68會議室) 2702 華園 20190619 高雄市前金區六合二路279號(本公司一樓竹林廳) 2845 遠東銀 20190619 台北國軍英雄館(台北市長沙街一段20號) 2901 欣欣 20190619 鉅星匯國際宴會廳,地址:台北市新生北路2段28號2樓 2915 潤泰全 20190619 台北市八德路二段260號3樓中影八德大樓 2937 集雅社 20190619 本公司會議室(高雄市苓雅區中正一路263號7樓) 3131 弘塑 20190619 新竹縣竹北市縣政八街25號1樓(新竹縣工業會) 3158 嘉實 20190619 新北市新店區民權路52號6樓(本公司會議室) 3178 公準 20190619 高雄市仁武區五和里八德二路168號(本公司三樓餐廳) 3305 昇貿 20190619 桃園市觀音區工業二路12-1號(本公司會議室) 3354 律勝 20190619 台南市新市區南科三路22號(201會議室) 3377 健格 20190619 台北市內湖區民權東路6段21巷33號 3594 磐儀 20190619 新北市中和區中正路700號10樓(本公司大會議室) 3622 洋華 20190619 桃園市觀音區觀音工業區經建五路32號 3682 亞太電 20190619 臺北市內湖區行政中心禮堂(臺北市內湖區民權東路六段99號8樓) 4129 聯合 20190619 新北市永和區成功路一段82號3F原能會大禮堂 4131 晶宇 20190619 苗栗縣竹南鎮科中路31號(本公司大會議室) 4148 全宇生技-KY20190619 台北市復興北路99號15樓(牛牛牛)亞商務中心會議室 4192 杏國 20190619 宜蘭縣冬山鄉中山村新寮路95號 4205 中華食 20190619 屏東廠(屏東縣潮州鎮介壽路468號) 4305 世坤 20190619 台南市麻豆區農會行政大樓三樓會議室(台南市麻豆區新生北路56號) 4427 展頌 20190619 雲林縣斗六市斗六擴大工業區斗工十路156號 4502 健信 20190619 彰化縣線西鄉慶福路300號 4706 大恭 20190619 王朝大酒店貴賓軒(台北市敦化北路一００號二樓) 4716 大立 20190619 高雄市永安區永工二路18號(本公司永安廠光電大樓B1會議室) 4930 燦星網 20190619 台北市內湖區堤頂大道一段331號6樓 4944 兆遠 20190619 苗栗縣竹南鎮科研路36號（竹南科學園區行政服務中心201職訓教室） 5202 力新 20190619 台北市內湖區堤頂大道一段327號2樓 5262 立達 20190619 立達國際電子股份有限公司(台北市內湖區瑞光路480號12樓) 5345 天揚 20190619 桃園市中壢區環西路2段295號(香江匯美食館) 5351 鈺創 20190619 新竹市科學工業園區科技五路6號(本公司會議室) 5386 青雲 20190619 新北市中和區中正路716號地下二樓會議室(遠東世紀廣場第二期管理委員會B2會議室) 5519 隆大 20190619 高雄市前鎮區民權二路6號26樓之2會議室 5603 陸海 20190619 新北市汐止區大同路二段451號2樓(新北市立圖書館汐止大同分館演講廳) 5905 南仁湖 20190619 屏東縣滿州鄉滿州村中山路205號(小墾丁渡假村) 5906 台南-KY 20190619 台南市歸仁區中山路三段320號(台南企業股份有限公司會議室) 6108 競國 20190619 新北巿板橋區大觀路三段240號（崑崙公園活動中心） 6113 亞矽 20190619 台北市內湖區瑞光路399號1樓(自由廣場大樓東側多用途會議室) 6117 迎廣 20190619 桃園市大興路269號(晶悅國際大飯店) 6124 業強 20190619 台北市南港區三重路19-11號E棟4樓 6136 富爾特 20190619 崇光女中(新北市新店區三民路19號文萃樓B1演藝廳) 6166 凌華 20190619 新北市中和區建一路166號9樓(遠東世紀廣場F棟)訓練教室 6205 詮欣 20190619 新北市汐止區大同路三段196號世界經貿大樓C棟R2樓 6207 雷科 20190619 高雄市前鎮區新生路248-45號2樓(經濟部加工出口區管理處臨廣園區國際會議中心) 6210 慶生 20190619 桃園市中壢區中壢工業區松江北路24號(本公司員工餐廳) 6224 聚鼎 20190619 新竹市科學工業園區工業東二路1號4樓集思竹科會議中心-巴哈廳(科技生活館) 6233 旺玖 20190619 台北市內湖區成功路五段420巷28號B1康寧生活會館第一會議廳 6241 易通展 20190619 台南市安南區工業二路31號2樓(205會議室) 6245 立端 20190619 新北市汐止區大同路一段128號4樓(汐止富信大飯店4樓富美廳) 6270 倍微 20190619 新北市深坑區北深路3段236號(福容大飯店台北二館) 6449 鈺邦 20190619 新竹科學工業園區管理局竹南科學園區行政服務中心二樓202職訓教室(苗栗縣竹南鎮科研路36號二樓) 6541 泰福-KY 20190619 台北市大安區羅斯福路四段85號B1(集思台大會議中心米開朗基羅廳) 6542 隆中 20190619 新北市新店區北新路三段223號2樓(台北矽谷國際會議中心2D會議廳) 6615 慧智 20190619 台北市內湖區瑞光路607號11樓 6621 華宇藥 20190619 本公司會議室(台北市內湖區舊宗路二段171巷17號3樓) 6625 必應 20190619 台北巿羅斯福路四段85號B1(集思台大會議中心洛克廳) 6679 鈺太科技 20190619 新竹科學工業園區工業東二路1號2樓牛頓廳 6693 廣閎科 20190619 新竹縣竹北市台元街26號2樓(台元科技園區多功能會議廳) 6698 旭暉應材 20190619 台南市安南區工業二路31號(經濟部南台灣創新園區服務館) 6715 嘉基 20190619 新北市中和區連城路268號2樓之1 8027 鈦昇 20190619 高雄市燕巢區橫山路61號(本公司4樓會議室) 8050 廣積 20190619 台北市南港區園區街3號3樓(南港軟體園區F棟3樓視訊中心) 8070 長華 20190619 高雄市楠梓加工出口區經二路15號(楠梓加工出口區從業員工服務中心第三訓練教室) 8072 陞泰 20190619 台北市南港區園區街3號17樓(南港軟體園區二期F棟) 8084 巨虹 20190619 新北市中和區中正路726號地下二樓 8101 華冠 20190619 新北市鶯歌區鶯桃路658巷16號 8103 瀚荃 20190619 新北市淡水區中正東路一段3巷29號(Life探健康智能生活館) 8215 明基材 20190619 住都大飯店住祥廳（桃園市桃園區桃鶯路398號） 8437 大地-KY 20190619 台北市中正區徐州路2號4樓(台大醫院國際會議中心)403室 8446 華研 20190619 台北市忠孝東路二段95號13樓會議室 8905 裕國 20190619 本公司會議室(台中市西屯區工業區二路3號) 8906 花王 20190619 新北市土城區中山路65號(本公司二樓會議室) 9906 欣巴巴 20190619 高雄市前鎮區中山二路五號三樓二聖廳 9912 偉聯 20190619 台北市南港區三重路19-11號E棟4樓(南港軟體育成中心) 9939 宏全 20190619 台中市工業區二路六號三樓(本公司國際會議廳) 1110 東泥 20190620 高雄市前金區五福三路21號地下一樓 1262 綠悅-KY 20190620 台大醫院會議中心202廳(臺北市中正區徐州路2號) 1319 東陽 20190620 台南市東區中華東路三段336巷1號台糖長榮酒店3樓 1434 福懋 20190620 雲林縣斗六市石榴路317號本公司 1440 南紡 20190620 臺南市南區南門路261號(臺南市勞工育樂中心一樓大會議廳) 1442 名軒 20190620 新北市五股區成泰路一段189巷16號B1 1454 台富 20190620 台北市西寧北路70-1號6樓(彰化高商校友會) 1463 強盛 20190620 桃園市大園區北港里大工路126號(本公司大園工廠會議室) 1472 三洋紡 20190620 桃園市延平路147號-桃園市婦女館3樓(303會議室) 1503 士電 20190620 台北市中山北路二段63號(台北國賓大飯店二樓國際廳) 1514 亞力 20190620 台北市南港區三重路19-10號2樓(南港軟體工業園區會議中心) 1539 巨庭 20190620 台中市太平區永成路80號(本公司永成廠) 1582 信錦 20190620 新北市新莊區建安街26巷4號(新莊後港活動中心) 1589 永冠-KY 20190620 桃禧航空城酒店二樓桃園廳(桃園市大園區大觀路777號) 1615 大山 20190620 雲林縣斗六市西平路369號(本公司會議室) 1722 台肥 20190620 三軍軍官俱樂部(台北市中正區延平南路142號) 1734 杏輝 20190620 宜蘭縣冬山鄉中山村新寮路九十五號(訓練中心第一訓練室) 1817 凱撒衛 20190620 新北市三重區興德路111號(代表號)R樓 2023 燁輝 20190620 高雄市梓官區梓義里進學路57號梓義社區活動中心 2028 威致 20190620 本公司六樓會議室(地址:台南市官田區南部里123號) 2033 佳大 20190620 本公司永康二廠二樓會議室(臺南市永康區中正北路九六五號) 2207 和泰車 20190620 新北市新莊區明中街10號，本公司新莊綜合園區大禮堂 2221 大甲 20190620 台中市西屯區台中工業區39路51號 2235 謚源 20190620 桃園市龜山區頂湖路24號本公司會議室 2331 精英 20190620 學學國際文化創意事業股份有限公司(台北市內湖區堤頂大道二段207號1樓) 2390 云辰 20190620 新北市土城區中華路一段50號5樓 2417 圓剛 20190620 新北市中和區建一路135號(圓剛科技股份有限公司) 2448 晶電 20190620 新竹科學園區展業一路2號(科學園區同業公會101會議室) 2504 國產 20190620 苗栗縣竹南鎮公館里6鄰68號(竹南廠) 2528 皇普 20190620 桃園市桃園區大興路269號(晶悅國際飯店2樓祥瑞廳) 2543 皇昌 20190620 台北市復興南路一段390號15樓(台北市農會大禮堂) 2545 皇翔 20190620 台北市中山北路五段470巷8號(台北士林萬麗酒店2F龍井廳) 2599 樂揚 20190620 台北市中山北路二段41號地下三樓(晶華酒店晶英會B廳) 2743 山富 20190620 台北市南京東路二段85號4樓 2836 高雄銀 20190620 高雄市三民區九如一路797號(國立科學工藝博物館南館演講廳) 2908 特力 20190620 台北市內湖區新湖三路23號6樓(本公司六樓大會議廳) 2928 紅馬-KY 20190620 台北市敦化北路100號2樓(台北王朝大酒店-貴賓軒5) 3032 偉訓 20190620 本公司大會議室(台南市安南區安和路2段54巷225號) 3033 威健 20190620 青青食尚花園會館(台北市士林區至善路二段266巷32號) 3051 力特 20190620 桃園市平鎮區延平路一段168號(南區青少年活動中心) 3066 李洲 20190620 新北市汐止區新台五路一段97號4樓 3090 日電貿 20190620 本公司一樓會議室(新北市新店區中正路四維巷一弄四號一樓) 3209 全科 20190620 臺北市內湖區瑞光路399號1樓會議室「自由廣場大樓」 3257 虹冠電 20190620 新竹科學園區展業一路2號2樓(台灣科學工業園區科學工業同業公會203會議室) 3362 先進光 20190620 台中市西屯區中科路2號(中部科學工業園區管理局行政大樓401會議室) 3402 漢科 20190620 新竹市高峰路487號2樓 3481 群創 20190620 苗栗縣竹南鎮科研路36號3樓(新竹科學工業園區竹南園區行政服務中心大禮堂) 3492 長盛 20190620 新北市淡水區中正東路二段69號10樓 3541 西柏 20190620 新北市中和區建康路130號5樓之1會議室 3545 敦泰 20190620 新竹市科學園區工業東二路1號科技生活館會議室(愛因斯坦廳) 3562 頂晶科 20190620 苗栗縣竹南鎮科中路15號3樓 3581 博磊 20190620 新竹縣竹北市台元街26號(台元科技園區多功能會議廳) 3585 聯致 20190620 桃園市蘆竹區南山路二段498-2號(本公司員工教育訓練室) 3587 閎康 20190620 新竹科學園區力行一路1號(B1教育訓練室) 3694 海華 20190620 新北市新店區北新路三段213號2樓 3705 永信 20190620 台中市大甲區成功路315號(大甲鐵砧山鄉野莊二樓會議室) 4142 國光生 20190620 台中市潭子區潭興路一段3號(本公司台中廠區) 4150 優你康 20190620 新竹科學工業園區新竹縣寶山鄉工業東九路16號4樓會議室 4170 鑫品 20190620 新北市汐止區新台五路一段97號6樓(本公司會議室) 4306 炎洲 20190620 桃園市楊梅區民富路二段199巷15號(萬洲化學楊梅廠生活區3樓) 4401 東隆興 20190620 東隆興業股份有限公司彰化廠(彰化縣芳苑鄉芳苑工業區工區三路十一號) 4735 豪展 20190620 珍豪大飯店(新北市三重區光復路一段67號2樓) 4737 華廣 20190620 台中市南區大慶街二段100號 4739 康普 20190620 經濟部工業局新竹工業區服務中心(新竹縣湖口鄉鳳山村中華路22號) 4905 台聯電 20190620 台北市士林區至善路二段266巷32號(青青食尚花園會館) 4923 力士 20190620 新北市三重區中正北路399號 4973 廣穎 20190620 台北市內湖區瑞光路399號(自由廣場會議中心1樓會議室) 4994 傳奇 20190620 台北市松山區復興北路99號15樓((牛牛牛)亞會議中心) 5011 久陽 20190620 高雄市橋頭區芋林路299號(本公司會議室) 5201 凱衛 20190620 台北馥敦飯店翡翠廳(台北市南京東路5段32號17樓) 5211 蒙恬 20190620 新竹市光復路二段二巷47號一樓 5243 乙盛-KY 20190620 新北市土城區三民路4號2樓土城工業區服務中心 5258 虹堡 20190620 新北市新店區北新路三段223號2樓(台北矽谷國際會議中心) 5267 龍翩 20190620 台中市梧棲區大通路2號(本公司會議室) 5276 達輝-KY 20190620 新北市汐止區大同路一段128號4F(富信飯店富美廳) 5287 數字 20190620 新北市新莊區思源路40號B劇場(晶宴新莊館) 5291 邑昇 20190620 桃園市龜山區山鶯路中華巷2號4樓本公司會議室 5306 桂盟 20190620 成大會館C廳(台南市東區大學路2號) 5355 佳總 20190620 桃園市桃鶯路398號(住都大飯店－祥福廳) 5704 老爺知 20190620 台東縣卑南鄉溫泉村龍泉路１１３巷２３號 6127 九豪 20190620 桃園市平鎮區平東路一段160號(B1會議室) 6152 百一 20190620 百一電子員工餐廳(桃園市中壢區東園路六十九號) 6188 廣明 20190620 桃園市龜山區文二一街68號(福容大飯店林口店3樓) 6195 詩肯 20190620 桃園市龜山區頂湖一街69號(本公司會議室) 6222 上揚 20190620 新北市汐止區大同路一段339-2號 6225 天瀚 20190620 集思北科大會議中心台北市大安區忠孝東路三段1號億光大樓203會議室 6485 點序 20190620 新竹市展業一路2號(202會議室) 6538 倉和 20190620 桃園市龜山區自強北路17巷31號(本公司B1會議室) 6590 普鴻 20190620 臺北市大安區忠孝東路三段1號億光大樓302會議室 6605 帝寶 20190620 彰化縣鹿港鎮南勢社區發展協會(彰化縣鹿港鎮頭南里南勢巷57-21號) 6640 均華 20190620 新北市土城區三民路4號3樓(土城工業區服務中心) 6648 斯其大 20190620 台北市仁愛路三段160號(台北福華大飯店CR405室) 6662 樂斯科 20190620 台北市南港區忠孝東路六段465-1號1樓(台灣研發型生技新藥發展協會) 6671 三能-KY 20190620 經濟部工業局大里工業區服務中心(台中市大里區仁化里工業路2號) 8045 達運光電 20190620 新北市新北產業園區五工六路41號(本公司會議室) 8047 星雲 20190620 星雲電腦股份有限公司(新北市汐止區福德二路236號4樓)第一會議室 8067 志旭 20190620 新北市五股區五工六路九號會議室 8127 利汎 20190620 台北市萬華區莒光路310號7樓 8131 福懋科 20190620 雲林縣斗六市石榴路317號福懋興業簡報室 8287 英格爾 20190620 桃園市龜山區民生北路一段536號R樓 8442 威宏-KY 20190620 台北市中山區中山北路二段63號(台北國賓大飯店) 8458 影一 20190620 台北市松山區復興北路99號15樓(會議中心) 8926 台汽電 20190620 台北市內湖區瑞光路392號1樓國際會議廳 8996 高力 20190620 桃園市中壢區吉林北路5-2號總公司營運總部五樓大會議室 9907 統一實 20190620 台南市永康區中正北路837號(本公司七樓會議廳) 9926 新海 20190620 台北市中山區南京東路二段123號16樓會議廳 1103 嘉泥 20190621 台北市中山北路二段96號嘉新大樓一樓 1109 信大 20190621 台北市中正區衡陽路51號6樓之6基泰台北金融園區願景廳 1231 聯華食 20190621 桃園市龜山區文二一街六十八號(福容大飯店) 1236 宏亞 20190621 桃園市八德區建國路386號(本公司建國廠) 1305 華夏 20190621 苗栗縣竹南鎮公園路106號(兆品酒店) 1418 東華 20190621 本公司新竹廠大禮堂（地址：新竹縣竹北市泰和里125號） 1435 中福 20190621 新北市中和區景平路666號1樓 1436 華友聯 20190621 高雄市三民區陽明路201號5F至真廳(寒軒美饌會館) 1464 得力 20190621 台南市新市區三舍里240號(本公司員工活動中心一樓) 1522 堤維西 20190621 國立台南生活美學館2樓(台南市中華西路二段34號) 1531 高林股 20190621 桃園市桃園區國際路一段246號本公司桃園廠 1590 亞德客-KY20190621 新北市三峽區大學路63號(福容大飯店) 1593 祺驊 20190621 新竹縣湖口鄉德興路231號(本公司員工餐廳) 1713 國化 20190621 台北市羅斯福路4段85號B1(集思台大會議中心-達文西廳) 1737 台鹽 20190621 台南市南區健康路一段297號臺鹽實業股份有限公司大禮堂 1788 杏昌 20190621 新北市三重區重新路5段609巷10號2樓之2(湯城工業園區) 1905 華紙 20190621 台北市杭州南路一段24號交通部集思國際會議中心國際會議廳3樓 2010 春源 20190621 桃園市龍潭區聖亭路八德段二三六號(本公司龍潭廠區鋼構廠辦公大樓) 2066 世德 20190621 高雄市大寮區華中路1號3樓(大發工業區服務中心3F大禮堂) 2069 運錩 20190621 高雄市前金區中正四路211號5樓(兆豐國際商銀南區員工訓練中心) 2109 華豐 20190621 彰化縣花壇鄉中庄村中山路一段20號(本公司花壇廠) 2201 裕隆 20190621 新北市新店區中興路三段三號圓頂劇場 2245 詠勝昌 20190621 台南市仁德區中正路三段209號(本公司會議室) 2248 華勝-KY 20190621 台北市中山區南京東路三段225號4樓(大同大樓4樓會議室) 2301 光寶科 20190621 光寶科技大樓國際會議中心(台北市內湖區瑞光路三九二號一樓) 2302 麗正 20190621 新北市土城區中山路71號(本公司三樓禮堂) 2317 鴻海 20190621 新北市土城區土城工業區自由街2號 2324 仁寶 20190621 台北市內湖區瑞光路581號本公司地下1樓 2332 友訊 20190621 自由廣場會議中心－國際演藝廳(台北市內湖區瑞光路399號2樓) 2351 順德 20190621 本公司會議室(彰化市彰南路2段260號) 2352 佳世達 20190621 桃園市桃園區莊敬路一段300號尊爵大飯店三樓國際廳 2354 鴻準 20190621 新北市土城區土城工業區中山路66-1號 2358 廷鑫 20190621 台中市西屯區市政路386號3樓(301會議室) 2363 矽統 20190621 新竹市公道五路二段180號(矽統科技大樓) 2365 昆盈 20190621 新北市三重區光復路一段67號3樓(珍豪大飯店國際宴會廳) 2382 廣達 20190621 本公司視聽教室(桃園市龜山區文化二路一八八號地下一樓) 2388 威盛 20190621 新北市新店區北新路三段205號(豪鼎飯店北新旗艦館豪景廳) 2412 中華電 20190621 新北市板橋區民族路168號中華電信學院 2428 興勤 20190621 高雄市楠梓區加昌路600之7號楠梓加工出口區管理處第二會議室 2462 良得電 20190621 新北市深坑區北深路3段265號(深坑假日飯店) 2468 華經 20190621 華經大樓2樓會議室(台北市內湖區行愛路78巷25號2樓) 2471 資通 20190621 台北市中山北路二段111號雙連大樓8樓807室 2498 宏達電 20190621 桃園住都大飯店金龍廳(地址:桃園市桃鶯路398號) 2511 太子 20190621 台南市南門路261號勞工育樂中心一樓第1會議室 2515 中工 20190621 台北市八德路四段138號11樓(京華城11樓會議室) 2534 宏盛 20190621 台北市敦化北路100號2樓貴賓軒11室 2596 綠意 20190621 台北市市民大道五段99號4樓(台北偶戲館研習教室) 2603 長榮 20190621 桃園市蘆竹區新南路1段163號15樓會議廳 2636 台驊投控 20190621 國泰金融會議廳G廳(台北市信義區松仁路9號) 2886 兆豐金 20190621 台北市吉林路100號兆豐國際商業銀行吉林大樓頂樓 2892 第一金 20190621 台北市重慶南路1段30號(第一銀行總行22樓大禮堂) 3036 文曄 20190621 新北市中和區中正路738號18樓 3037 欣興 20190621 桃園市桃鶯路398號-住都大飯店 3044 健鼎 20190621 桃園市平鎮區南豐路261號(平鎮工業區管理中心會議室) 3062 建漢 20190621 建漢科技股份有限公司(新竹科學工業園區新竹縣寶山鄉園區三路99號) 3114 好德 20190621 台北市敦化南路一段25號6樓(本公司會議室) 3205 佰研 20190621 臺北市南港區園區街3號3樓(南港軟體園區F棟3樓視聽教室) 3228 金麗科 20190621 新竹科學工業園區新竹市展業一路2號(園區同業公會203會議室) 3266 昇陽 20190621 台北市大安區敦化南路二段97號11樓 3268 海德威 20190621 台中市西屯區天保街60號(財團法人台中世界貿易中心) 3276 宇環 20190621 源友咖啡廳一樓會議室(桃園市平鎮區工業五路8號) 3313 斐成 20190621 台南市東區中華東路三段336巷1號(台糖長榮酒店三樓天鵝廳) 3452 益通 20190621 台南市安南區工業二路31號舉行(經濟部南台灣創新園區服務館) 3491 昇達科 20190621 基隆市七堵區工建北路1之2號2樓(基隆就業中心六堵站) 3521 鴻翊 20190621 新北市中和區中正路631號3樓(瓏山林台北中和飯店) 3526 凡甲 20190621 新北市中和區中山路三段102號3樓(本公司會議室) 3550 聯穎 20190621 新北市中和區中正路631號3樓(瓏山林台北中和飯店（原福朋喜來登飯店)) 3631 晟楠 20190621 福容大飯店(桃園縣龜山鄉文二一街68號) 3633 云光 20190621 新竹縣竹北市新泰路35號9樓(聯合科技大樓會議室) 3645 達邁 20190621 新竹縣新埔鎮文德路3段127號二樓會議室 3652 精聯 20190621 台北市中山北路4段16號(劍潭海外青年活動中心經國紀念堂1樓集賢廳) 3661 世芯-KY 20190621 台北市內湖區堤頂大道二段207號1樓(學學文創志業大樓) 3712 永崴投控 20190621 新北市土城區中央路四段49號(2樓會議室) 4102 永日 20190621 台中市大甲區成功路315號(鐵砧山鄉野莊) 4119 旭富 20190621 桃園市蘆竹區長榮路55號(富立登國際大飯店) 4163 鐿鈦 20190621 台中市南屯區精科路9號(本公司會議室) 4180 安成藥 20190621 臺北市內湖區堤頂大道一段327號2樓 4186 尖端醫 20190621 新北市汐止區康寧街169巷21號(活動中心) 4402 福大 20190621 台中港關連工業區服務中心會議室(台中市梧棲區自強路280號) 4506 崇友 20190621 桃園市楊梅區梅獅路二段688號(崇友實業股份有限公司楊梅廠) 4934 太極 20190621 桃園市中壢區復興里中壢工業區自強一路5號 4938 和碩 20190621 沃田旅店大會堂(台北市中山北路七段127號) 4946 辣椒 20190621 台北市松山區東興路8號地下一樓(統一期貨多媒體中心) 4958 臻鼎-KY 20190621 桃園市大園區三石里三和路5號2樓(大園區三石里社區發展協會) 4967 十銓 20190621 新北市中和區中正路726號地下2樓會議室(遠東世紀廣場A棟B2) 5210 寶碩 20190621 台北市內湖區新湖二路三二九號地下一樓(全球科技廣場會議室) 5228 鈺鎧 20190621 台中市南屯區精科東路15號(本公司) 5285 界霖 20190621 高雄市楠梓加工出口區中央路58號(界霖科技營運總部7樓會議室) 5286 育駿 20190621 台北市復興北路99號15樓 5312 寶島科 20190621 新北市汐止區新台五路一段97號17樓 5340 建榮 20190621 桃園巿楊梅區大模街九號三樓(楊梅區農會三樓) 5381 合正 20190621 桃園市中壢區東園路57號(中壢工業區服務中心) 5439 高技 20190621 桃園市桃園區桃鶯路398號(住都大飯店) 5515 建國 20190621 台北市羅斯福路4段85號地下1樓(集思會議中心/台大館洛克廳) 5520 力泰 20190621 新北市汐止區樟樹二路43號 5880 合庫金 20190621 臺北市松山區長安東路二段225號B棟1樓(合庫銀行總行文康中心) 5903 全家 20190621 新北市淡水區中正東路二段29號4樓本公司研修中心 6021 大慶證 20190621 臺北市松江路一六八號十三樓(臺灣省商業會之會議廳) 6118 建達 20190621 本公司會議室(新北市新店區中正路531號5樓) 6142 友勁 20190621 麗嬰房大樓(台北市內湖區陽光街321巷60號B1) 6150 撼訊 20190621 新北市汐止區新台五路一段97號4樓(遠雄U-TOWN) 6161 捷波 20190621 新北市新店區北新路三段223號2樓(台北矽谷國際會議中心) 6171 亞銳士 20190621 台中世界貿易中心/台中市西屯區天保街60號202會議室 6183 關貿 20190621 台北市南港區三重路19-11號E棟4樓 6237 驊訊 20190621 台北市敦化南路一段一號十樓(土地改革紀念館) 6246 臺龍 20190621 新北市五股區五工六路九號(五股工業區新北市五股勞工活動中心) 6271 同欣電 20190621 桃園市桃鶯路398號(住都大飯店住祥廳) 6289 華上 20190621 新北市鶯歌區鶯桃路658巷16號 6419 京晨科 20190621 台大育成中心B棟1樓簡報室(台北市中正區思源街18號) 6497 亞獅康-KY20190621 臺北市信義區信義路五段1號4樓雅軒(臺北國際會議中心) 6512 啟發電 20190621 新竹縣竹北巿復興一街251號5樓(寰宇廳) 6553 豐華 20190621 台北市南港區園區街3-2號7樓(南港軟體園區H棟) 6564 安特羅 20190621 台中市潭子區潭興路1段3號 6593 台灣銘板 20190621 桃園市龜山區華亞一路36號 6664 群翊 20190621 桃園市楊梅區和平路188號(本公司四樓訓練教室) 6668 中揚光 20190621 台中市西屯區天保街60號(台中世界貿易中心201會議室) 6690 安碁資訊 20190621 光鹽會議中心(台北市復興北路369號7樓) 6695 芯鼎 20190621 新竹科學工業園區工業東二路一號(科學園區科技生活館)伽利略廳 8064 東捷 20190621 台南市台南科學工業園區南科六路9號101會議室 8076 伍豐 20190621 新北市汐止區大同路一段308號6樓(本公司汐止工廠) 8085 福華 20190621 本公司(新北市三峽區中正路一段393號) 8096 擎亞 20190621 台北市內湖區堤頂大道一段327號(莉蓮會館) 8104 錸寶 20190621 新竹縣湖口鄉新竹工業區光復北路12號地下一樓(國際會議廳) 8433 弘帆 20190621 自由廣場會議中心1樓東側(臺北市內湖區瑞光路399號1樓) 8479 台灣藝術 20190621 高雄市苓雅區中山二路483號 8481 政伸 20190621 台中市西屯區工業區十二路6號(本公司二樓會議室) 8488 吉源-KY 20190621 台南市東區裕學路90號(塔木德台南會館會議室) 8932 宏大 20190621 桃園市龍潭區烏林里工二路十七號ㄧ樓會議室 8933 愛地雅 20190621 台中市梧棲區港埠路一段497號(本公司二樓員工餐廳) 9921 巨大 20190621 台中市大甲區順帆路19號(巨大公司) 9924 福興 20190621 本洲工業區服務中心二樓集會堂(高雄市岡山區本工路十七號) 9930 中聯資源 20190621 高雄市前鎮區成功二路88號16樓1607會議室 9937 全國 20190621 台北市大安區長興街75號(中華經濟研究院1樓蔣碩傑會議廳) 9944 新麗 20190621 桃園市大興路269號1樓(晶悅國際飯店) 9960 邁達康 20190621 高雄市苓雅區海邊路二十九號二樓之一 1102 亞泥 20190624 台北市長沙街一段20號(台北國軍英雄館一樓宴會廳) 1234 黑松 20190624 本公司中壢廠(桃園市中壢區中園路178號) 1235 興泰 20190624 本公司三樓會議室(高雄市仁武區高楠公路10號) 1308 亞聚 20190624 高雄市鳥松區圓山路2號高雄圓山大飯店5樓柏壽廳 1309 臺達化 20190624 高雄市鳥松區圓山路2號高雄圓山大飯店5樓松鶴廳 1316 上曜 20190624 台南市中西區和緯路五段77號(本公司帝凡內建案接待中心) 1321 大洋 20190624 本公司桃園廠員工活動中心(桃園市蘆竹區海湖里海湖東路375號) 1439 中和 20190624 台北市復興北路99號15樓(牛牛牛)亞國際會議中心 1455 集盛 20190624 本公司觀音廠員工活動中心(桃園市觀音區樹林村安和街307號) 1473 台南 20190624 台南市歸仁區中山路三段320號(總公司會議室) 1506 正道 20190624 台南市仁德區大甲里中正西路1015號 1532 勤美 20190624 新竹縣新豐鄉上坑村488號2樓大會議室(勤美股份有限公司新竹廠) 1618 合機 20190624 本公司觀音二廠.桃園巿觀音區觀音工業區經建五路三十二號 1795 美時 20190624 南投市南崗三路21號(南崗會堂) 1903 士紙 20190624 台北市中山北路四段16號(劍潭青年活動中心經國紀念堂1F集賢廳) 2070 精湛 20190624 高雄市湖內區忠孝街110巷58號(本公司一樓視聽室) 2239 英利-KY 20190624 彰化福泰商務飯店B1望愛廳(彰化市建寶街20號B1) 2312 金寶 20190624 新北市深坑區北深路3段147號 2426 鼎元 20190624 苗栗縣竹南鎮科中路15號3樓 2440 太空梭 20190624 本公司新竹廠禮堂-新竹縣芎林鄉五龍村五和街226號 2472 立隆電 20190624 立隆電子工業股份有限公司一樓會議室(台中市大里區國光路一段147號) 2475 華映 20190624 桃園市龍潭區三和里華映路1號 2488 漢平 20190624 本公司生產大樓6樓(台南市仁德區中正路三段256號) 2491 吉祥全 20190624 桃園市龜山區科技三路80號 2547 日勝生 20190624 臺北市信義路五段1號4樓(臺北國際會議中心貴賓廳) 2618 長榮航 20190624 桃園市蘆竹區新南路一段376號長榮航空運航大樓17樓會議廳 2706 第一店 20190624 臺北市南京東路2段63號本公司 2724 富驛-KY 20190624 台北市松山區復興北路99號15樓 2745 五福 20190624 高雄市前金區中正四路211號5樓(兆豐國際商銀南區員工訓練中心) 2809 京城銀 20190624 台南市中西區西門路一段506號14樓大禮堂 3014 聯陽 20190624 新竹科學工業園區創新一路9號本公司會議室 3052 夆典 20190624 新北市中和區新民街112號4樓(本公司會議室) 3064 泰偉 20190624 新北市三重區興德路111號R樓 3149 正達 20190624 苗栗縣銅鑼鄉中平村29鄰中興路99號(本公司二樓會議室) 3207 耀勝 20190624 新北市土城區忠承路99號R樓(新北市永寧科技園區) 3230 錦明 20190624 廣春成大樓R1會議室(地址:桃園市蘆竹區南崁里17鄰經國路890號) 3234 光環 20190624 新竹科學工業園區新竹市展業一路21號地下一樓(本公司會議室) 3252 海灣 20190624 台中市北區中清路一段521號6樓 3259 鑫創 20190624 新竹縣竹北市台元街二十六號(園區會館二樓劇場式會議廳) 3518 柏騰 20190624 桃園市龜山區文二一街68號(福容大飯店二樓芙蓉廳) 3528 安馳 20190624 新北市汐止區大同路一段128號4樓(富信大飯店) 3536 誠創 20190624 台北市內湖區洲子街12號2樓 3570 大塚 20190624 新北市板橋區縣民大道2段68號6樓(本公司訓練教室) 3580 友威科 20190624 台中市大雅區中科路六號七樓701會議室 3624 光頡 20190624 新竹縣湖口鄉新竹工業區中華路二十二號二樓 3632 研勤 20190624 自由廣場會議中心1樓東側會議室(台北市內湖區瑞光路399號) 3646 艾恩特 20190624 台北市內湖區瑞光路399號自由廣場會議中心 3678 聯享 20190624 竹北市縣政八街77號1樓(新竹縣工業會:會議室) 3710 連展投控 20190624 新北市深坑區北深路三段265號(海灣假日酒店) 4123 晟德 20190624 台北市南港區園區街3號3樓視聽教室(南港軟體工業園區F棟) 4128 中天 20190624 桃園市龍潭區九龍村39號。(悅華大酒店) 4132 國鼎 20190624 新北市淡水區中正東路二段27-6號17樓會議中心 4135 天賜爾 20190624 宜蘭縣羅東鎮純精路一段109號5樓(羅東鎮農會第一會議廳) 4139 馬光-KY 20190624 高雄市鼓山區博愛二路99號(林皇宮) 4168 醣聯 20190624 新北市汐止區新台五路一段97號4樓(遠雄購物中心4樓展覽館1) 4193 喬本 20190624 屏東縣長治鄉德和村神農東路9號 4195 基米 20190624 新北市汐止區大同路三段611號 4429 聚紡 20190624 桃園市觀音區工業六路3號 4538 大詠城 20190624 大詠城機械股份有限公司2樓會議室 4568 科際精密 20190624 新北市中和區中正路716號(地下二樓會議室) 4609 唐鋒 20190624 本公司大會議室(桃園市中壢區南園路2-20號) 4720 德淵 20190624 本公司四樓會議室(新北市五股區五權六路9號4樓) 4919 新唐 20190624 新竹科學工業園區研新三路4號(102會議室) 4935 茂林-KY 20190624 桃園市平鎮區延平路一段168號(救國團桃園市南區青少年活動中心四樓會議室) 4942 嘉彰 20190624 尊爵天際大飯店(桃園市蘆竹區南崁路一段108號B1) 4953 緯軟 20190624 台北市內湖區行善路168巷15號1樓多功能集會廳 4987 科誠 20190624 新北市中和區中正路631號(瓏山林台北中和飯店) 5245 智晶 20190624 苗栗縣竹南鎮科研路36號(竹南科學園區行政服務中心201會議室) 6005 群益證 20190624 台北市長興街75號中華經濟研究院蔣碩傑國際會議廳 6020 大展證 20190624 台北市承德路一段17號13樓大會議室 6122 擎邦 20190624 台北市濟南路一段2之1號(臺大校友聯誼社)4樓會議室 6140 訊達 20190624 台北市建國北路二段147號B1(訊達電腦B102大會議室) 6144 得利影 20190624 台北市民權西路53號B1(巴赫廳) 6230 超眾 20190624 新北市三重區光復路一段67號(珍豪大飯店會議廳) 6261 久元 20190624 新竹市科學園區科技路5號4樓(本公司餐廳) 6451 訊芯-KY 20190624 新北市土城區三民路４號3F 6473 好玩家* 20190624 台北矽谷國際會議中心(新北市新店區北新路三段213號2樓) 6492 生華科 20190624 新北市新店區北新路三段223號2樓(國際會議中心) 6508 惠光 20190624 台南市麻豆區苓子林17-10號(本公司三樓會議室) 6565 物聯 20190624 台北市南港區三重路19-11號E棟4樓(南港軟體育成中心447會議室) 6572 博錸 20190624 新北市汐止區新台五路一段97號4樓(遠雄U-TOWN,展覽館一館) 6584 南俊國際 20190624 桃園市桃園區桃鶯路398號(桃園市住都大飯店住祥廳) 6595 光禹國際 20190624 台北市復興北路99號6樓((牛牛牛)亞會議中心) 6665 康聯生醫 20190624 新北市新店區北新路三段223號2樓 6697 東捷資訊 20190624 南港軟體園區會議中心(台北市三重路19-10號A棟2樓) 7516 清淨海 20190624 桃園市龍潭區渴望路428號(渴望會館) 8059 凱碩 20190624 新北市深坑區北深路三段147號 8080 奧斯特 20190624 台北市南港區園區街3號17樓(南港生技育成中心大會議室) 8088 品安 20190624 基隆市六堵工業區工建北路1-2號召開(管理中心) 8284 三竹 20190624 台北市新生北路二段39號4樓(本公司會議室) 8298 威睿 20190624 台北市內湖區內湖路一段516號6樓(國鼎科技廣場) 8367 建新國際 20190624 梧棲區農會產業綜合文化大樓3樓(地址:台中市梧棲區文化路2段85號) 8390 金益鼎 20190624 新竹市鹽水里集會所(新竹市香山區長興街262巷38號) 8411 福貞-KY 20190624 台中市西區館前路57號B1樓(全國大飯店) 8444 綠河-KY 20190624 台北福華大飯店(台北市仁愛路三段160號B2福華三區) 8497 格威傳媒 20190624 洛碁大飯店南港館一樓洛碁盎然廳(台北市南港區忠孝東路七段528號) 8917 欣泰 20190624 新北市五股區五工二路134號4樓會議室 8929 富堡 20190624 桃園市蘆竹區南山路二段205巷14號(本公司桃園廠3樓) 8934 衡平 20190624 台北市信義區光復南路495號11樓 9911 櫻花 20190624 台中市大雅區雅潭路四段436號(本公司大雅廠) 9946 三發地產 20190624 台北市八德路三段2號5樓501室(台北市電腦商業同業公會) 9957 燁聯 20190624 高雄市岡山區本工路17號(高雄市岡山區本洲產業園區服務中心2F集會堂) 9958 世紀鋼 20190624 桃園市觀音區中山路1段1119號(本公司4F會議室) 1220 台榮 20190625 台北市大安區忠孝東路三段一號三樓(台北科技大學億光大樓) 1229 聯華 20190625 桃園市楊梅區富豐南路12號1樓 1269 乾杯 20190625 台北市中正區忠孝東路2段88號地下一樓台北金融中心 1432 大魯閣 20190625 台大校友聯誼社(台北市濟南路一段2-1號3樓B室) 1471 首利 20190625 新北市五股區五權路1號(工商展覽中心二樓A廳) 1474 弘裕 20190625 本公司行政大樓(彰化縣伸港鄉全興工業區工西一路60號) 1512 瑞利 20190625 高雄市仁武區高楠公路22號(本公司員工餐廳) 1517 利奇 20190625 南投市南崗三路21號南崗工業區管理中心南崗會館 1535 中宇 20190625 高雄市前鎮區成功二路88號16樓中鋼總部大樓16樓1607會議室 1569 濱川 20190625 高雄市大寮區大發工業區華中路一號三樓(大發工業區活動中心禮堂) 1714 和桐 20190625 新北市五股區中興路一段六號八樓 1742 台蠟 20190625 嘉義縣民雄鄉福樂村中正路68號(民雄工業區服務中心) 1786 科妍 20190625 高雄市前鎮區復興四路12號(高雄軟體科技園區南區綜合大樓A棟中庭交誼廳) 1907 永豐餘 20190625 台北市杭州南路一段24號集思交通部國際會議中心5樓集會堂 2038 海光 20190625 高雄市小港區學府路113號(亞柏會館) 2114 鑫永銓 20190625 南投市南崗工業區南崗三路294號本公司會議室 2406 國碩 20190625 新竹縣湖口鄉工業一路3號(本公司會議室) 2460 建通 20190625 高雄市路竹區大同路513巷138號(本公司三樓會議室) 2509 全坤建 20190625 台北市內湖區新湖二路329號地下一樓 2537 聯上發 20190625 台北市大安區忠孝東路三段1號3樓(集思北科大會議中心-西格瑪廳) 2609 陽明 20190625 基隆市中正區信一路181號2樓(基隆市立文化中心第一會議室) 2610 華航 20190625 台北諾富特華航桃園機場飯店(桃園市大園區航站南路1-1號) 2617 台航 20190625 天成大飯店(地址：台北市中正區忠孝西路一段43號1樓天采廳) 2841 台開 20190625 三軍軍官俱樂部(台北市中正區延平南路142號1樓勝利廳) 2903 遠百 20190625 台北國軍英雄館(台北市長沙街一段20號) 2936 客思達-KY20190625 台中市台灣大道四段610號4樓(台中裕元花園酒店) 3018 同開 20190625 台北市松江路306號2樓(康華大飯店九龍廳) 3025 星通 20190625 新竹科學工業園區展業一路2號(園區同業公會201會議室) 3086 華義 20190625 台北市內湖區堤頂大道二段407巷22號4樓之1(本公司會議室) 3117 年程 20190625 中華汽車人才培訓中心(桃園市楊梅區幼獅工業區青年路3號) 3128 昇銳 20190625 桃園市八德區長興路六七三號地下一樓 3144 新揚科 20190625 高雄市路竹區路科五路23號(南部科學園區管理局高雄園區國際會議廳) 3150 鈺寶 20190625 新竹科學園區工業東二路1號2樓牛頓廳 3184 微邦 20190625 桃園市八德區茄苳路756號(本公司會議室) 3357 臺慶科 20190625 桃園市楊梅區幼四路1號三樓大禮堂 3379 彬台 20190625 台北市濟南路一段2-1號4樓(台大校友聯誼社) 3437 榮創 20190625 新竹縣湖口鄉新竹工業區中華路22號2樓(新竹工業區服務中心會議室) 3438 類比科 20190625 台北市內湖區瑞光路399號一樓西側會議室 3444 利機 20190625 台中市西屯區天保街六十號2樓(台中世貿會議廳) 3494 誠研 20190625 新北市新店區北新路三段213號2樓 3520 振維 20190625 南投縣草屯鎮中正路1039號(寶島時代村) 3567 逸昌 20190625 新竹縣竹北市新泰路35號9樓會議室(聯合科技大樓) 3596 智易 20190625 新竹市光復路二段8號6樓 3609 東林 20190625 台中市南屯區文山里精科七路20號 4105 東洋 20190625 台北市南港區三重路19-10號2樓(南港軟體工業園區A棟2樓國際會議中心) 4190 佐登-KY 20190625 台中市北區中清路一段816號(佐登妮絲國際股份有限公司8F會議室) 4304 勝昱 20190625 嘉義分公司三樓會議廳(嘉義縣民雄鄉興南村工業二路5號) 4419 元勝 20190625 彰化縣北斗鎮拓農路199號(本公司) 4431 敏成 20190625 桃園市桃園區經國路168號(23樓第一會議室) 4513 福裕 20190625 彰化縣伸港鄉興工路34號 4555 氣立 20190625 新北市泰山區貴鳳街21號3樓(本公司301會議室) 4564 元翎 20190625 雲林縣虎尾鎮科虎三路18號(本公司會議室) 4712 南璋 20190625 國立台灣科學教育館-台北市士林區士商路189號B1(會議室B室) 4738 尚化 20190625 台北市中山北路三段22號 4950 牧東 20190625 台北市信義路四段236號(宏遠證券七樓703會議室) 4961 天鈺 20190625 新竹科學園區篤行路1號2樓(LivingOne篤行館) 4976 佳凌 20190625 台中市潭子區台中加工出口區建國路1號『台中市加工出口區從業員工康樂室』 4999 鑫禾 20190625 新北市汐止區大同路一段128號(富信大飯店3樓如意廳) 5203 訊連 20190625 新北市新店區中興路三段219-2號2樓(仲信商務會館) 5220 萬達光電 20190625 桃園市龜山區文二一街68號(福容大飯店) 5284 jpp-KY 20190625 台北市中山區松江路350號8樓(台北市進出口商業同業公會大樓) 5314 世紀 20190625 新竹科學工業園區展業一路2號(科學園區同業公會202會議室) 5348 系通 20190625 苗栗縣竹南鎮科中路31號1樓大會議室 5443 均豪 20190625 新竹科學園區工業東二路1號愛因斯坦廳(科技生活館) 5450 寶聯通 20190625 台北市內湖區內湖路一段516號6樓(國鼎科技廣場) 5460 同協 20190625 新北市新莊區民安路420巷28號二樓 5531 鄉林 20190625 台中市博館路88號13樓國際會議廳 5607 遠雄港 20190625 桃園市大園區航翔路101號(貨運站大樓五樓訓練教室) 5608 四維航 20190625 (牛牛牛)亞會議中心DD+EE會議室(台北市復興北路99號15樓) 5703 亞都 20190625 台北市民權東路二段四十一號宴會廳 6125 廣運 20190625 新北市瑞芳區瑞芳工業區頂坪路69號 6138 茂達 20190625 新竹科學工業園區篤行一路6號(本公司) 6160 欣技 20190625 新北市汐止區大同路3段196號R2樓 6167 久正 20190625 台中市西屯區工業區六路八號(本公司會議室) 6168 宏齊 20190625 新竹市明湖路773號(新竹煙波大飯店湖濱本館香榭A2廳) 6175 立敦 20190625 苗栗縣銅鑼鄉中平村北中興工業區中隆二路九號(本公司三樓會議室) 6179 亞通 20190625 新北市汐止區大同路三段611號(那米哥宴會廣場) 6182 合晶 20190625 桃園市龍潭區龍潭科學園區龍園一路100號 6192 巨路 20190625 台北市南港區三重路19-11號E棟4樓(南港軟體育成中心會議室) 6218 豪勉 20190625 台北市青島西路七號四樓基督教女青年會401會議室 6275 元山 20190625 高雄市蓮潭國際會館大型會議室(高雄市左營區崇德路801號4樓) 6282 康舒 20190625 新北市淡水區淡金路三段159號 6284 佳邦 20190625 本公司地下一樓(苗栗縣竹南鎮科義街11號) 6290 良維 20190625 台北市松山區八德路三段2號地下室B102室(台北市電腦公會聯誼中心) 6409 旭隼 20190625 台北市內湖區新堤頂大道一段三二七號二樓(莉蓮會館) 6488 環球晶 20190625 新竹科學工業園區工業東二路1號2樓(新竹科學工業園區科技生活館達爾文廳) 6498 久禾光 20190625 台中市西屯區工業區六路八號(本公司會議室) 6514 芮特-KY 20190625 基隆市七堵區工建北路1之2號2樓 6536 碩豐 20190625 新北市汐止區大同路一段三○八號六樓 6592 和潤企業 20190625 新北市新莊區明中街10號，和泰汽車股份有限公司 6612 奈米醫材 20190625 本公司(新竹縣竹北市生醫路2段16號4樓) 6669 緯穎 20190625 台北市中正區中山南路11號(張榮發國際會議中心1101廳) 6683 雍智科技 20190625 新竹縣竹北市莊敬北路431號1樓(本公司會議室) 6692 進能服 20190625 台北市內湖區新湖二路257號5樓 8049 晶采 20190625 新北市汐止區新台五路一段97號4樓 8107 大億金茂 20190625 大億麗緻酒店3樓(台南市西門路一段660號) 8110 華東 20190625 高雄市高雄加工出口區北一路18號本公司5樓會議室 8155 博智 20190625 桃園市龍潭區烏林里工二路128號本公司地下室一樓 8210 勤誠 20190625 新北市中和區中正路726號A棟地下二樓遠東世紀廣場第一期管理委員會管理服務中心 8222 寶一 20190625 台南市新營區新工路二十八號(新營工業區服務中心地下一樓大會議室) 8234 新漢 20190625 新北市中和區中正路920號9樓(本公司演講廳) 8249 菱光 20190625 台北市內湖區行善路168巷15號1樓(多功能集會廳) 8289 泰藝 20190625 泰藝電子股份有限公司(新北市樹林區樹潭街5號) 8329 台視 20190625 臺北市八德路三段十號本公司大會議廳 8374 羅昇 20190625 新北市三重區光復路一段67號(珍豪大飯店) 8410 森田 20190625 台南市安南區工業二路31號(經濟部南台灣創新園區(學習資源中心服務館二樓SS201會議室)) 8431 匯鑽科 20190625 台大校友會館(臺北市濟南路一段二之一號三樓) 8464 億豐 20190625 臺中市西屯區惠中路一段111號(僑園飯店麗景廳) 8496 台霖 20190625 台南市新營區太南里舊部八十號 9110 越南控-DR20190625 香港灣仔皇后大道東248號陽光中心40樓會議室 9905 大華 20190625 新北市泰山區明志路3段533號中國製罐大樓五樓 9914 美利達 20190625 本公司美利達大樓四樓R02會議室(地址:彰化縣大村鄉美港村美港路116號) 9941 裕融 20190625 新北市新店區中興路三段三號一樓 1203 味王 20190626 台北市中山北路2段63號國賓大飯店二樓國際廳 1215 卜蜂 20190626 本公司南投廠會議室(南投市南崗工業區工業東路17號) 1416 廣豐 20190626 桃園市八德區介壽路一段七二八號(廣豐新天地彭園會館) 1717 長興 20190626 本公司路竹廠長興藝文中心(高雄市路竹區後鄉里長興路22號) 1783 和康生 20190626 本公司會議室(桃園市龜山區科技一路88號三樓) 2014 中鴻 20190626 高雄市楠梓區宏毅一路12巷2號(中油宏南訓練教室，捷運R17世運站出口) 2059 川湖 20190626 高雄市路竹區後鄉里順安路299號(本公司辦公大樓地下室) 2067 嘉鋼 20190626 嘉義縣民雄鄉北斗村成功二街21號(本公司會議室) 2204 中華 20190626 新北市新店區中興路三段三號圓頂劇場 2208 台船 20190626 高雄市小港區中鋼路3號(台船公司行政大樓大禮堂) 2613 中櫃 20190626 台中巿梧棲區文化路二段85號(梧棲區農會產業文化大樓) 2938 床的世界 20190626 台北市內湖區舊宗路一段78號4樓(水源麗緻會館) 3055 蔚華科 20190626 新竹市公道五路2段415號11樓(昌益事業群大樓11樓會議室) 3293 鈊象 20190626 新北市勞工活動中心演藝廳(新北市五股區五工六路九號) 3349 寶德 20190626 新北市中和區連城路258號14樓之8 3383 新世紀 20190626 南科育成中心國際會議廳(台南市新市區南科二路12號) 3406 玉晶光 20190626 台中市北屯區后庄路306號(兆品酒店) 3455 由田 20190626 新北市中和區連城路268號10樓之1(本公司訓練教室) 3564 其陽 20190626 新北市汐止區大同路一段128號(富信大飯店4樓富美廳) 3593 力銘 20190626 高雄市左營區崇德路801號(蓮潭會館會議中心103教室) 3693 營邦 20190626 桃園市大園區橫峰里26鄰領航北路4段152號 4133 亞諾法 20190626 台北市內湖區堤頂大道2段207號1樓(學學文化創意基金會大樓) 4134 台欣生 20190626 苗栗縣竹南鎮科研路36號竹南科學園區行政服務中心二樓訓練教室 4141 龍燈-KY 20190626 台北市中山北路二段63號台北國賓大飯店2樓四香廳 4303 信立 20190626 台南市學甲區民族路56號「國民黨台南市學甲區黨部」二樓會議室 4415 台原藥 20190626 台北市中山北路四段16號會議室(劍潭活動中心) 4534 慶騰 20190626 苗栗縣頭份市田寮里13鄰134號(永貞宮活動中心) 4561 健椿 20190626 彰化縣線西鄉彰濱工業區線工路三號一樓大會議室 4764 雙鍵 20190626 新北市中和區中正路959號4樓會議室 4803 VHQ-KY 20190626 晶華酒店(台北市中山北路2段41號4樓第五貴賓室) 4908 前鼎 20190626 新竹縣湖口鄉新竹工業區自強路三號(員工餐廳) 4980 佐臻 20190626 本公司(台灣科學園區T2棟R2樓會議室) 5233 有量 20190626 桃園市龜山區茶專路六號 5254 欣訊科技 20190626 新北市汐止區大同路二段173號10樓 5301 寶得利 20190626 台北市重慶南路一段10號6樓612教室 5452 佶優 20190626 新北市土城區三民路4號3樓(經濟部工業局土城工業區服務中心) 5457 宣德 20190626 桃園市龜山區民生北路一段568號(本公司會議室) 5493 三聯 20190626 台北市大安區復興南路一段390號11樓 6103 合邦 20190626 新竹科學工業園區新竹巿園區二路11號8樓(本公司會議室) 6115 鎰勝 20190626 桃園市龜山區大華里頂湖路50號(本公司教育訓練中心) 6128 上福 20190626 台中市梧棲區自強路280號(關連工業區管理中心) 6169 昱泉 20190626 台北市內湖區瑞光路399號一樓西側多用途會議室(內湖自由廣場) 6198 凌泰 20190626 臺北市內湖科技園區服務大樓會議廳B廳 6229 研通 20190626 新北市汐止區康寧街751巷13號(日月光會議中心月星廳) 6240 松崗 20190626 台北市中正區忠孝西路一段50號10樓(會議室) 6446 藥華藥 20190626 南港展覽館504a會議室(台北市南港區經貿二路1號5F) 6468 棒辣椒 20190626 臺北市內湖區瑞光路399號2樓(自由廣場會議中心) 6469 大樹 20190626 桃園市中壢區成章四街143號 6518 康科特 20190626 新北市板橋區文化路一段268號12樓 6558 興能高 20190626 新竹市東區工業東二路一號二樓(科技生活館) 6712 長聖 20190626 台中市西屯區中科路2號(中部科學園區行政大樓401階梯教室) 6717 智慧光 20190626 台北市敦化南路二段97號11樓(台北元富證券會議室) 6723 傑智環境 20190626 渴望會館（桃園市龍潭區渴望路428號會議室R210） 6731 啟坤 20190626 嘉義縣民雄鄉頭橋工業區工業一路3號(啟坤科技公司會議室) 7402 邑錡 20190626 台北市內湖區瑞光路399號1樓(自由時報廣場) 8016 矽創 20190626 新竹縣竹北市台元一街3號2樓(台元科技園區三期多功能會議室) 8033 雷虎 20190626 台中市工業區六路7號(本公司3樓會議室) 8105 凌巨 20190626 苗栗縣頭份市蘆竹里工業路十五號 8291 尚茂 20190626 桃園市大園區濱海路二段208號 8354 冠好 20190626 南投市成功三路239號(總公司研發大樓4樓會議室) 8359 錢櫃 20190626 台北市內湖區瑞湖街39號11樓 8409 商之器 20190626 台北市內湖路一段516號5樓(本公司會議室) 8455 大拓-KY 20190626 尚茂電子會議室(地址:桃園市大園區濱海路二段208號) 9943 好樂迪 20190626 迪廣國際股份有限公司(台北市林森北路312號2樓) 1201 味全 20190627 本公司台中廠2樓人文餐廳(台中市霧峰區萬豐里中正路266號) 1217 愛之味 20190627 耐斯王子大飯店五樓阿里山會議廳(嘉義市忠孝路600號5F) 1219 福壽 20190627 台中市沙鹿區中山路658號(台中市沙鹿勞工育樂中心) 1225 福懋油 20190627 台中市大肚區沙田路一段453號(本公司辦公大樓會議室) 1323 永裕 20190627 臺南市東區裕文路286號(臺南市東區裕聖里活動中心一樓大禮堂) 1325 恆大 20190627 台北市林森北路369號華泰王子大飯店地下室一樓(B1)如意廳 1333 恩得利 20190627 新北市新莊區自由街1號2樓 1449 佳和 20190627 台南市官田區工業路11號 1470 大統新創 20190627 桃園市蘆竹區內厝里榮安路9號。(本公司桃園廠) 1475 本盟 20190627 中壢工業區服務中心(桃園市中壢區東園路57號訓練教室2樓) 1513 中興電 20190627 桃園市龜山區文德路25號(本公司林口廠大禮堂) 1527 鑽全 20190627 台中市工業區36路24號4樓會議室 1599 宏佳騰 20190627 台南科學工業園區南科三路26號2F之1 1603 華電 20190627 桃園市新屋區頭洲里中山東路二段三六二號(本公司新屋廠) 1735 日勝化 20190627 南投市南崗三路21號(南崗工業區服務中心南崗會堂) 1784 訊聯 20190627 台北市內湖區行愛路78巷28號6樓之5 1789 神隆 20190627 南部科學工業園區台南市善化區南科八路一號(行政大樓一樓) 1799 易威 20190627 新竹科學工業園區工業東二路1號2樓(新竹科技生活館愛迪生廳) 1819 豐鼎 20190627 屏東縣枋寮鄉太源村東海路49號(豐鼎屏東廠) 2022 聚亨 20190627 高雄市岡山區新樂街79-1號(本公司1廠會議室) 2061 風青 20190627 高雄市大寮區華中路1號(大發工業區服務中心3樓會議室) 2243 宏旭-KY 20190627 新北市林口區仁愛路一段378號(林口區公所4樓會議室) 2355 敬鵬 20190627 桃園市蘆竹區錦中里錦溪路99號3樓(錦中里活動中心) 2405 浩鑫 20190627 台北市內湖區瑞光路76巷30號(浩鑫股份有限公司會議室) 2414 精技 20190627 台北市中山北路4段16號(劍潭海外青年活動中心經國紀念堂2樓群英堂) 2429 銘旺科 20190627 桃園市中壢區中壢工業區自強四路九號(本公司會議室) 2434 統懋 20190627 台南市新市區中山路76號(本公司福利中心一樓) 2438 翔耀 20190627 桃園市龜山區舊路里東舊路街118巷11號 2477 美隆電 20190627 桃園市桃園區大興路269號(晶悅國際飯店) 2514 龍邦 20190627 台北市中正區徐州路2號4樓(臺大醫院國際會議中心402C廳) 2524 京城 20190627 高雄市鼓山區明華路366號，H2O_HOTEL水京棧國際酒店2樓 2527 宏璟 20190627 新北市汐止區康寧街751巷13號(日月光國際家飾展覽館) 2607 榮運 20190627 桃園市蘆竹區新南路二段100號6樓會議室 2608 嘉里大榮 20190627 台北市大安區敦化南路二段201號(香格里拉台北遠東國際大飯店) 2616 山隆 20190627 新北市板橋區民生路一段一號地下一樓(正隆麗池國際會議廳) 2852 第一保 20190627 台北市忠孝東路二段88號地下1樓-金融中心大樓第一會議廳 2904 匯僑 20190627 台北市內湖區堤頂大道一段327號2樓(莉蓮會館) 2911 麗嬰房 20190627 台北市內湖區陽光街321巷60號B1教育訓練中心 3024 憶聲 20190627 桃園市中壢區中園路198號(本公司三樓國際會議廳) 3078 僑威 20190627 桃園巿蘆竹區南崁路一段108號(尊爵天際大飯店紫雲廳) 3219 倚強 20190627 台北市松山區南京東路五段188號6樓(藍帝斯國際數位商務中心) 3229 晟鈦 20190627 新北市新店區安興路77號1樓(白金花園酒店悅廳) 3287 廣寰科 20190627 新北市中和區建二路113號3F 3294 英濟 20190627 新北市中和區建八路16號14樓(英錡科技股份有限公司會議室) 3308 聯德 20190627 桃園市龜山區華亞科技園區科技一路69號1樓 3325 旭品 20190627 新北市五股區五工六路9號(新北市勞工活動中心3樓會議室) 3431 長天 20190627 新竹科學工業園區新竹縣創新一路1-1號6樓 3485 敘豐 20190627 桃園市八德區茄苳路760巷16號 3490 單井 20190627 新北市中和區中正路778號15樓 3516 亞帝歐 20190627 晶悅國際飯店會議廳桃園市桃園區大興路269號 3519 綠能 20190627 桃園市觀音區觀音工業區工業五路3號(經濟部觀音工業區服務中心三樓禮堂) 3523 迎輝 20190627 台南市安南區工業二路31號(南台灣創新園區國際會議廳) 3537 堡達 20190627 劍潭海外青年活動中心教學大樓三樓334教室(台北市中山北路四段16號) 3546 宇峻 20190627 新北市中和區中正路七百二十六號Ａ棟地下二樓(遠東世紀廣場第一期管委會服務中心) 3551 世禾 20190627 新竹縣湖口鄉新竹工業區仁政路18號5樓(本公司會議室) 3552 同致 20190627 桃園市蘆竹區南山路一段200號(萬翔餐廳) 3588 通嘉 20190627 新竹縣竹北市台元一街3號(三期多功能會議室2樓) 3686 達能 20190627 桃園市觀音區大潭三路12巷2號(桃園市桃科、環科及大潭產業園區聯合服務中心2樓) 3711 日月光投控20190627 高雄市楠梓區加昌路600號楠梓加工出口區莊敬堂 4109 穆拉德加捷20190627 高雄市美濃區泰安路351號2樓(本公司研訓中心2樓) 4113 聯上 20190627 高雄市左營區崇德路801號(蓮潭國際會館) 4154 康樂-KY 20190627 台北市信義區光復南路495號11樓(太平洋商旅) 4174 浩鼎 20190627 元富證券股份有限公司教育訓練中心(台北市大安區敦化南路二段97號11樓) 4191 法德藥 20190627 新北市中和區中正路631號(瓏山林台北中和飯店3樓北廳) 4207 環泰 20190627 桃園市蘆竹區南青路1156巷75號(南崁廠行政大樓) 4537 旭東 20190627 台中市后里區后科南路30號(本公司總公司) 4540 全球傳動 20190627 新北市樹林區三多路123號(本公司樹林廠) 4559 久裕興 20190627 台中市大雅區西寶里昌平路4段462巷9號(本公司會議室) 4572 駐龍 20190627 高雄市楠梓區朝仁路55號3樓(傳統產業創新加值中心Q317會議室) 4576 大銀微系統20190627 台中市西屯區安和路129號4樓(台中福華飯店華宴廳) 4721 美琪瑪 20190627 桃園市觀音區大同一路1號4樓(本公司辦公大樓) 4746 台耀 20190627 台北福華大飯店金龍廳(台北市仁愛路三段160號3樓) 4909 新復興 20190627 新屋區望間社區活動中心(桃園市新屋區望間里4鄰25號) 4931 新盛力 20190627 高雄市前鎮區高雄加工出口區西十五街ㄧ號(本公司) 5277 葳天 20190627 桃園市中壢區西園路89號1樓 5278 尚凡 20190627 台北市羅斯福路四段85號B1(集思台大會議中心達文西廳) 5344 立衛 20190627 新竹市科學工業園區科技生活館2樓牛頓廳(新竹科學工業園區工業東二路一號2樓) 5383 金利 20190627 桃園市平鎮區平鎮工業區工業五路四號 5468 凱鈺 20190627 新竹科學工業園區科技五路6號五樓會議室 5483 中美晶 20190627 新竹科學工業園區工業東二路1號2樓(科技生活館達爾文廳) 5488 松普 20190627 桃園市龜山區大華里頂湖五街三號(松普科技股份有限公司) 5521 工信 20190627 新北市林口區下福村20鄰下福2號旁(工信工程股份有限公司林口煤倉施工所) 5907 大洋-KY 20190627 台北市大安區建國南路二段231號(文化大學推廣建國本部國際會議廳) 6101 寬魚國際 20190627 台北市松山區南京東路五段188號8樓801室 6174 安碁 20190627 台中市潭子區台中加工出口區建國路1號(台中加工出口區從業員工康樂室) 6216 居易 20190627 新竹縣湖口鄉鳳山村復興路26號(本公司視聽室) 6217 中探針 20190627 新北市板橋區和平路24巷8號6樓 6247 淇譽電 20190627 新北市中和區員山路512號2樓 6259 百徽 20190627 臺北市內湖區洲子街12號2樓(內湖運動中心-台北創新實驗室B廳) 6404 通訊-KY 20190627 台北市大安區羅斯福路四段85號地下一樓(台大集思會館拉斐爾廳) 6509 聚和 20190627 本公司B1F會議室(高雄市大寮區潮寮里華東路28號) 6511 綠晁 20190627 屏東縣屏東市加工出口區園東街6號(本公司會議室) 6535 順藥 20190627 台北市南港區園區街3號3樓視聽教室(南港軟體工業園區F棟) 6562 聯亞藥 20190627 新竹縣湖口鄉光復北路45-1號1樓多功能會議廳 6566 創益 20190627 台北市南港區三重路19-11號E棟4樓 6616 特昇-KY 20190627 PCBC會議中心-HH會議室(台北市松山區復興北路99號15樓) 6634 欣耀 20190627 台北市南港區三重路19之10號A棟2樓(南港軟體園區一期A棟2樓視訊會議中心) 6670 復盛應用 20190627 桃園市桃園區桃鶯路398號(桃園住都大飯店A棟3樓吉祥廳) 6703 軒郁 20190627 台北市松山區民生東路3段111號(西華飯店3樓-元明廳) 8038 長園科 20190627 中部科學工業園區管理局4樓401會議室(台中市西屯區中科路2號4樓) 8071 能率網通 20190627 康寧生活會館「台北市內湖區成功路5段420巷28號」 8403 盛弘 20190627 桃園市桃園區經國路168號23樓 8418 捷必勝-KY20190627 台大醫院國際會議中心203廳(台北市徐州路2號2樓) 8429 金麗-KY 20190627 台灣台北市大安區忠孝東路三段1號(集思北科大會議中心噶瑪廳202會議室) 8465 德河 20190627 台南市安平區育平九街195號2樓(華平里活動中心2樓) 8492 兔將 20190627 自由廣場會議中心(台北市內湖區瑞光路399號1F東側多用途會議室) 9902 台火 20190627 台北市長沙街一段二十號國軍英雄館二樓百合廳 9928 中視 20190627 台北市南港區重陽路118號本公司第二大廈地下二樓A棚 9949 琉園 20190627 新北市永和區成功路一段80號三樓 1310 台苯 20190628 高雄市林園區工業一路七號(本公司高雄廠) 1402 遠東新 20190628 台北市長沙街一段20號(國軍英雄館) 1456 怡華 20190628 宜蘭市農權路三段、民族路口，本公司「怡華法吉歐里接待會館」 1459 聯發 20190628 本公司竹北廠行政大樓六樓(新竹縣竹北市十興路291號) 1466 聚隆 20190628 彰化縣埔鹽鄉永樂村番金路94號 1468 昶和 20190628 公司會議室(台北市忠孝東路四段270號9樓) 1526 日馳 20190628 新北市林口區下福里東華路99號 1540 喬福 20190628 本公司(台中市神岡區中山路1056號) 1541 錩泰 20190628 台中市豐原區新生北路一五五之一號五里聯合活動中心 1566 捷邦 20190628 新竹縣關西鎮深坑子3-1號(本公司會議室) 1585 鎧鉅 20190628 新北市三峽區介壽路1段412巷19號 1726 永記 20190628 高雄市小港區沿海三路26號 1785 光洋科 20190628 經濟部南台灣創新園區國際會議廳(台南市安南區工業二路31號1樓) 1805 寶徠 20190628 台北市內湖區新湖一路218號1樓(初心園-1樓展演廳) 1810 和成 20190628 桃園市八德區大發里後庄街135號(三廠禮堂) 2049 上銀 20190628 台中市安和路129號4樓(台中福華飯店華宴廳) 2206 三陽工業 20190628 新竹縣湖口鄉三民路十九號(本公司活動中心) 2227 裕日車 20190628 新北市新店區中興路三段三號圓頂劇場 2230 泰茂 20190628 台南市官田工業區實踐街10號(本公司二樓會議室) 2236 百達-KY 20190628 (牛牛牛)亞會議中心(台北市松山區復興北路99號6樓) 2444 兆勁 20190628 苗栗縣竹南鎮友義路77號(本公司竹南分公司地下一樓會議室) 2540 愛山林 20190628 台北市市民大道一段209號12樓(會議廳) 2601 益航 20190628 台北市建國南路二段二三一號地下一樓國際會議廳 2605 新興 20190628 台北市仁愛路三段160號福華大飯店地下二樓福華廳 2718 晶悅 20190628 晶悅國際飯店-桃園市桃園區大興路269號一樓(鴻運廳) 2733 維格 20190628 新北市五股區成泰路一段87號(本公司M樓) 2734 易飛網 20190628 台北市中正區衡陽路51號6樓之6(台北金融研究發展基金會前瞻廳) 2750 桃禧 20190628 桃園市大園區大觀路777號 2812 台中銀 20190628 台中市西區民權路八十七號十樓大禮堂 2849 安泰銀 20190628 新北市新莊區中正路80號4樓新莊農會大會堂 2910 統領 20190628 桃園市桃園區中正路61號B2樓 2923 鼎固-KY 20190628 台北市信義路五段5號 2924 東凌-KY 20190628 台北市中山區中山北路二段37-1號台北老爺大酒店B1會議室 2942 京站 20190628 台北市基隆路一段333號33樓(台北世界貿易中心) 3043 科風 20190628 新北市中和區中山路二段311號2樓(景麗婚宴會館) 3073 凱柏實業 20190628 台北市內湖區瑞光路399號1樓-自由廣場會議中心 3085 新零售 20190628 本公司之子公司久新新物流股份有限公司(嘉義市東區保忠二街123號) 3089 元炬 20190628 台南市南區新建路47號9樓(南瀛美術館) 3164 景岳 20190628 台南市南部科學工業園區南科二路12號南科育成中心B101會議室 3202 樺晟 20190628 新北市深坑區北深路三段236號2樓(福容大飯店茉莉廳) 3297 杭特 20190628 基隆市七堵區工建北路1之2號2樓(基隆就業中心六堵分站多媒體室) 3332 幸康 20190628 彰化縣秀水鄉莊雅村中山路99號(秀水老人文康中心) 3346 麗清 20190628 新北市中和區中正路631號(瓏山林台北中和飯店西北廳) 3430 奇鈦科 20190628 台北市大安區新生南路三段30號2樓(公務人力發展中心福華國際文教會館) 3522 御頂 20190628 臺北市中山區民權東路三段2號16樓(晶宴會館民權會館) 3605 宏致 20190628 桃園市中壢區過嶺路二段530-6號(本公司精工中心) 3702 大聯大 20190628 台北市南港區成功路一段76號B1F(會議廳) 4161 聿新科 20190628 本公司一樓視聽室(苗栗縣竹南鎮公館里中華南路188號) 4197 暐世 20190628 新竹市中華路六段335號(本公司5樓活動中心) 4406 新昕纖 20190628 桃園市龜山區大同路268號(本公司龜山工廠2樓會議廳) 4413 飛寶企業 20190628 台北市中山區南京東路二段2號6樓 4503 金雨 20190628 彰化市延和里埔內街411巷101號 4566 時碩工業 20190628 桃園市中壢區樹籽路8號(南方莊園渡假飯店亞維農-B廳) 4575 銓寶 20190628 台中市烏日區中山路三段688-1號(本公司1380會議室) 4580 捷流閥業 20190628 新北市土城工業區服務中心(新北市土城區三民路4號3樓) 4728 雙美 20190628 中部科學工業園區台中市大雅區科雅二路8號2樓(永勝光學股份) 4763 材料-KY 20190628 台北市信義區基隆路一段176號B2樓會議室 4767 誠泰科技 20190628 南科管理局高雄園區國際會議廳舉行(地址：高雄市路竹區路科五路23號1樓) 4804 大略-KY 20190628 台北市復興北路99樓15樓會議室 4807 日成-KY 20190628 集思北科大會議中心奧米伽廳(台北科技大學億光大樓) 4924 欣厚-KY 20190628 奔亞國際會議中心(台北市復興北路99號15樓) 4960 誠美材 20190628 台南市新市區中心東路12號(樹谷生活科學館多媒體視聽室) 4971 IET-KY 20190628 台北市大安區忠孝東路3段193巷旁億光大樓三樓(北科大集思會議中心303室) 5102 富強 20190628 彰化縣員林市中央里柳橋路2段285號(本公司簡報室) 5259 清惠 20190628 新竹縣湖口鄉湖中路212號1樓餐廳 5294 捷音特 20190628 桃園市桃園區延平路147號(桃園市桃園區婦女館101會議室) 5304 鼎創達 20190628 新北市土城區中央路4段51號1F會議室 5321 友銓 20190628 桃園市桃園區延平路147號(桃園市婦女館303室) 5398 慕康生醫 20190628 新北市汐止區大同路1段239號17樓上之頂樓會議室 5859 遠壽 20190628 台北市信義區松高路1號32樓會議中心(遠雄金融中心) 6133 金橋 20190628 新北市深坑區北深路3段265號3樓(海灣假日酒店) 6163 華電網 20190628 新北市汐止區大同路一段128號4樓(富信大飯店富美廳) 6165 捷泰 20190628 新北市五股區五工六路9號(五股勞工中心402教室) 6186 新潤 20190628 台北市民生東路三段111號三樓(台北西華飯店－元明廳) 6236 康呈 20190628 台中市西區忠明南路303號27樓 6248 沛波 20190628 台北市大同區民權西路108號14樓之3(台北商務交流中心) 6264 富裔 20190628 本公司1樓會議室(台北市士林區中山北路五段455號1樓) 6407 相互 20190628 新北市新莊區頭前路2巷5號1樓(新莊安國宮活動中心) 6414 樺漢 20190628 新北市中和區建康路10號4樓(樺漢會議室) 6431 光麗-KY 20190628 社團法人台南市建築師公會會議室(台南市永華路2段248號10樓) 6452 康友-KY 20190628 台北市信義區信義路五段1號105室 6474 華豫寧 20190628 本公司會議室(台中市北區進化北路238號5F) 6490 凌昇科 20190628 新北市林口區文化二路一段266號(世貿新都B1會議室) 6555 榮炭 20190628 台北市大安區信義路四段236號7樓 6576 逸達 20190628 台北市南港區經貿二路1號(外貿協會南港國際展覽中心) 6578 達邦蛋白 20190628 台南市安南區工業二路31號(南臺灣創新園區S207會議室) 6582 申豐 20190628 屏東縣東港鎮大鵬路100號3樓(福灣莊園3樓會議廳) 6618 永虹先進 20190628 桃園市中壢區東園路57號(桃園市中壢工業區服務中心) 6620 漢達 20190628 台南市新市區南科三路22號1樓(台南園區行政服務大樓演藝廳) 6651 全宇昕 20190628 新北市中和區中正路716號B2會議室 6674 鋐寶科技 20190628 新竹縣竹北市台元一街3號2樓(台元科技園區三期會館宴會廳) 6684 安格 20190628 台北市南港區三重路66號9樓第一會議室 6696 仁新 20190628 台北市信義區松仁路9號1樓(國泰金融會議廳G廳) 6706 惠特 20190628 台中市西屯區協和里工業區35路3號B1(本公司地下室) 6724 創王 20190628 臺北市內湖區新湖二路257號5樓 7443 凡事康 20190628 屏東市前進里屏加路1號1樓102室 8068 全達 20190628 天下一家共融廣場(新北市新店區中興路三段219號204室) 8077 洛碁 20190628 台北市中正區忠孝東路二段95號13樓(會議室) 8097 常珵 20190628 新北市樹林區博愛街236號2樓(本公司會議室) 8112 至上 20190628 駿宇飯店(台北市內湖區民權東路六段123巷34弄1號2樓) 8115 帝聞 20190628 新北市新店區寶高路5號 8423 保綠-KY 20190628 桃園市新屋區永福路800號 8480 泰昇-KY 20190628 台北市中正區忠孝東路二段95號13樓(兆豐證券大樓13樓會議室) 8491 真好玩 20190628 台北市松山區復興北路99號15樓((牛牛牛)亞會議中心) 8495 經緯航 20190628 臺中市大雅區科雅路43號3樓 9918 欣天然 20190628 新北市中和區錦和路388號3樓(狀元樓晶豪宴會館) 9927 泰銘 20190628 高雄市大寮區華中路一號(大發工業區管理中心多媒體演講廳) 9935 慶豐富 20190628 彰化縣福興鄉沿海路四段373號 *2101 南港 20190710 本公司新豐廠(新竹縣新豐鄉員山村新興路399號) 6131 悠克 20190813 臺北市松山區復興北路一號3樓之2(藍色藝文空間TP301室) 註：有 * 號者為「臨時會」，無註記者為「常會」。