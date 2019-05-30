Block.One 旗下開源創新實驗室 EOSIO Labs 5 月 29 日發布身份驗證器應用程式「EOSIO Reference Authenticator」，分別推出了兩個版本： iOS 手機應用程式和 Chrome 桌面瀏覽器擴充程式，旨在解決用戶目前所面臨安全性和可用性問題。

值得注意的是，EOSIO Reference Authenticator 是一個「實驗參考用的開源軟體」，而非應用程式商店架上的專有產品。

官方博文指出，希望能通過開放工作代碼和示例，藉此鼓勵開發界持續改進身份驗證者的安全性、互操作性和可用性。EOSIO Reference Authenticator 是一項基於軟體的身份驗證工具，為每個用戶生成密鑰來實現雙重驗證服務。

其中，iOS 版本的驗證器允許用戶通過 Safari 瀏覽器或其他 iOS 原生應用程式來進行登入和批准交易。用戶的密鑰管理和簽名將在 Apple 的加密裝置 Secure Enclave 或 Keychain 中進行，並受 Apple 設備內置的生物辨識身份驗證功能（Touch ID、Face ID）保護。

影片截取自：EOSIO Labs

另一方面，Chrome 版本驗證器則允許用戶通過桌面瀏覽器中的網絡應用程式來進行登入和批准交易，而秘鑰管理和簽名則會通過「受密碼保護的 Chrome 擴充程式」進行。

影片截取自：EOSIO Labs

該公司進一步指出，驗證器程式將不會直接跟 EOSIO 節點通信，而用戶簽署交易所需的數據都將由原本提出交易的應用程序傳遞。

早前，Block.One 大手筆向投資者 Galaxy Digital 回購公司股份，雖然這意味著後者必須從「重要投資者」之位退居，但仍脫手獲利 7120 萬美元，且實現了 123％ 的投資回報率。

Galaxy Digital 也補充道，公司仍將繼續跟 Block.one 合作開展其他業務，如：Galaxy EOS VC Fund，主要專注於投資在 EOS 區塊鏈網絡上開發應用的新創公司。去年 1 月，雙方的合資企業更推出規模高達 3.25 億美元的 EOS.IO 生態基金。

這篇文章 解決用戶安全性問題 EOSIO Labs 發布開源身份驗證工具 最早出現於 區塊客。

『新聞來源／區塊客 https://blockcast.it/』