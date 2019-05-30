【華冠投顧】系統性風險後的強漲是反彈或是反轉?

台股到今天為止走了 18 天的空頭走勢，主要就是川普硬打貿易戰的國際突發利空，所以這一波操作的策略，要先從宏觀的角度看盤勢，再進入微觀的實務操作。

之前說過，接下來川普的招數應該是在檯面下拉攏許多的國家，目的是在 G20 峰會前給自己一個正當性。

另外台股承受了一個很大的系統性風險: 匯率! 這一輪的重貶，明顯不完全是央行的操作，而是外資避險策略的資金配置問題，也代表後續台股上漲必要的動力減少了，目前貶勢仍然沒有消減。外資到今天已經連 16 賣，平均每日都在百億的水準，但從現貨和期貨來看整體籌碼狀況，融資餘額 1 千 2 百億和融? 餘額 36 萬張的水準，再把非連動台股商品的 ETF 扣掉的話，多空雙方都已經進入相當安定的狀態，散戶指標也沒有偏向多空任何一方。

今天的上漲，有一部份是因為碰上摩台的結算日，近日的殺盤傷到法人本身的部位，所以結算時勢必要拉抬，其中一檔法人用來控盤的權值股台達電，僅是控盤的個股，比較偏向防禦類，並非產業大多頭時會上漲的個股。

所以這一波我們的操作方針非常明顯，大盤籌碼進入安定期，有些個股會選擇跟著盤勢偷拉一下，短線有機會先賺一趟，而波段上個股佈局檔數也不適合太多。這一路以來都是傳產族群大獲全勝，之前就曾經推薦上海商銀 (5876)、和泰車(2207)，目前依然延續多頭格局，而從食品類股輪動到營建類股的操作模式更是亮眼，國建(2501)、冠德(2520)、欣陸(3703)、中工(2515) 都有一段很強的漲幅空間，我們比市場上更早就注意到了。

上一篇文章說過我們其中幾檔獲利了結後，只悄悄佈局一檔，就是復盛應用 (6670)，公司為全球最大的高爾夫球桿頭製造商，相關類股股數不多，很巧的今年以來全部都是多頭格局，而 MSCI 也在這季把復盛應用納入小型指數成份股，另外，銅、鎳、鋼價這一季全數走跌，尤其銅、鎳這個月的跌勢更為明顯，對於製造球桿頭的廠商來說，也是一項利多。

※運達投顧 黃紫東 分析師

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