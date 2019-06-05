〈書摘〉 巴菲特勝券在握的12個原則：精進投資理財思維，四步驟看懂巴菲特投資法

思維是投資決策過程中非常重要的環節，關乎投資理財結果最重要的是決策過程。作者剖析巴菲特如何篩選投資資訊與分析市場狀況，再進一步釐清現況以做出最佳決策。

以下內容摘錄自《巴菲特勝券在握的 12 個原則》

閱讀時間: 10 分鐘

投資沒那麼複雜！四步驟看懂巴菲特投資法

蕭伯納曾寫道：「理性的人自我調整配合世界。不理性的人堅持要世界改變以配合他。因此進步就只有靠不理性的人。」

我們該把巴菲特歸為「不理性的人」嗎？要這麼做我們必須假設他的投資方式代表金融世界的進步，而我就是這樣地假設。因為當我們看看「理性人」最近到底做了什麼了不起的事時，會發現他們做出最好的情況是造成波動、最壞時就是一場場的災難。

在過去幾十年，投資人接納各種不同的投資方式。有些時候，小型股、大型股、成長型、價值型、機動型、主題型、類股輪動等，這些標的或方法都能賺到錢；其他時候，這種方式不過就是套牢投資人。唯一的例外就是巴菲特，沒在這場劣幣逐良幣的時期受害。他的投資績效被各方記載，領先不墜。

不管是投資者或投機者，在他們忙於應付難懂的投資方法時，巴菲特的荷包已悄悄地賺了幾十億美元。在整個過程裡，事業是他的工具，而常識是他的哲學。

他怎麼做到的？

根據已有記載的文件，加上巴菲特的成功方法是如此的簡易，更重要的問題應該是：為何其他投資人不採用他的方法？答案端視每個人怎麼看投資。

巴菲特投資時，他看到的是一項事業。多數人看到的卻是股價。他們花了太多時間和精力看盤、預測並期待價格變化，而未用心於了解他們買進的事業。聽來粗淺，但這正是巴菲特不凡之處。

在其他投資人忙於研究資本資產訂價模型、評估市場風險的「貝塔係數」（beta）、當代投資組合理論時，巴菲特埋首於損益表、資本支出要求以及公司賺取現金的能力。他親身接觸多種產業的許多事業經驗，使他有別於一般專業投資人。

巴菲特問：「你真的能告訴魚，在陸地行走是什麼樣的感覺嗎？只要讓牠在地上一天就比說上幾千年都有用，經營事業一天也有同樣的意義。」

就巴菲特看來，投資人與生意人應以同一方式檢視公司，因為兩者要的是本質相同的東西。生意人想買下整家公司，投資人要買部分的公司。理論上，生意人與投資人為了獲利應檢視同樣的變項。

如果只要改變觀點就能適用巴菲特的投資策略，那就會有更多投資人拜在門下。但採用巴菲特心法不僅要改變觀點，還得改變對績效的評估。傳統衡量績效的標準是看股價的變動，也就是當時的買價與今天的市價比較。

長期而言，股價應與企業價值等值；但短期上，出於各種非理性原因，價格可能遠高於或低於公司價值。問題就是多數投資人以此短期價格變動來衡量他們投資的成敗，即使價格的變動與企業的變動經濟價值無關，而是與預期其他投資人將如何行為有關。

更糟的是，客戶要求專業投資公司每季都要報告績效。由於不美化短期績效就要擔心客戶走人，專業投資人結果更受制於股價的追求。

巴菲特認為以短期股價判斷公司成功與否很蠢，一九八八接受《財星雜誌》採訪時，他說：「股市的存在不過就是讓你看看有沒有人想做蠢事的參考場所。」巴菲特讓旗下的公司向他報告業務改進的價值。他每年一次審查以下幾個變數：

◆ 原始股東淨值的收益回報。

◆ 獲利率增減、負債水準、資本支出需求。

◆ 公司賺現金的能力。

如果這幾項經濟因素都在改進，他知道股價長期必然會反映出來。股價短期的波動是不重要的。

巴菲特投資法

本書主旨在幫助投資人了解並採用巴菲特成功的投資策略。我希望從他過去的經驗中學習，再呈現給讀者以自主運用他的方法。也許在未來你有慧眼看出「像巴菲特」的投資機會，並有能力以之獲利。例如：

◆ 當股市迫使好公司的股價下跌，如《華盛頓郵報》的遭遇。

◆ 當特定風險暫時懲罰一家企業，如曾發生在富國銀行的公司價值被錯估。

◆ 當投資人無動於衷，讓一家超級公司如可口可樂的股價只值其內含價值的一半。

能像巴菲特一樣去想與做的投資人必有回報。

巴菲特的方法簡易可懂。不需要學電腦軟體，不必看懂投資銀行繁重的手冊。計算公司的價值並以低於事業價值的價格買進，不需要懂科學才會。巴菲特說：「我們所做的人人做得到，真的不必做什麼了不起的事才會有了不起的結果。」

諷刺的是，巴菲特的成功一部分是靠他人的失敗而來。他解釋：「幸好商學院所教的都沒讓這些成千上萬的人（學生）更會思考，幫了我一點忙。」我不是說巴菲特也很普通，他一點也不平凡。他聰明過人。但巴菲特與其他專業投資人的距離愈拉愈開，因為專業人士願意賭必輸的局而巴菲特不會。讀者也可以做同樣的選擇。

不論你在財務上能買下公司一○％的股權或只能買一百股，巴菲特投資法都能助你的投資獲利。但此方法只能幫助自助者。要成功，你必須願意自己去做些思考。

如果你需要不斷「自我肯定」你的投資正確——尤其是從股市裡得到安慰，你就會縮小你的獲利。但如果你自我著想，使用相對簡單的方法，有相信自己判斷後的勇氣，你獲利的機會大增。

人在試新東西時，開始難免害怕。採用新而不同的投資策略，自然會有同樣的不自在感。巴氏投資法的第一步最難。如果能做到第一步，之後就容易了。

步驟一：別理股市

記住，股市既狂躁又抑鬱。有時股市對未來一片看好，有時又無由地壓抑。當然，這些行為帶來機會，尤其是好股票不理性地被壓低時。但就像你不會聽一個狂躁又抑鬱的人建議，你也不該讓市場主導你的行為。

股市不是指導員，它的存在只是讓你有個幫你完成股票買賣的機制。如果你相信股市比你聰明，就把錢拿去買指數型基金。但如果你自己有研究，了解你的公司，並自信你比股市更了解公司，那就別去理股市。

巴菲特辦公室內沒有報價裝置，沒有它他好像也過得去。

如果你想持有一家好公司的股票數年，股市每天的起伏就無關緊要。你還是得定期注意股市，看看是否發生了什麼事給你投資良機；其實如果你不天天守著大盤指數，你會發現你的投資組合好得很。

巴菲特說：「我們買了一支股票後，股市即使關閉一兩年，我們也不會覺得天塌下來了。我們不需要每天知道全權持有的時思糖果的股價，才能安心生活。那我們又有何需要去知道只持有七％（現在已持有八％）股權的可口可樂股價呢？」

巴菲特想告訴我們的是，他不需要知道股價來確認波克夏在普通股上的投資做對了。對個別投資人又何嘗不是如此。如果當你在觀盤時腦中想的問題是：「最近有沒有人做了些蠢事，讓我有好機會以低價買到好公司？」，這時你就知道你與大師接近了。

步驟二：別擔心經濟

就像人們白花力氣去擔心股市，他們也多餘地掛慮經濟。如果你發覺你與人在爭執經濟是要成長或走向衰退，利率要走高或調降，或者有通膨或通膨減緩等等，馬上停止，饒了自己吧。

投資人常從經濟假設開始，再以此為據挑選股票。巴菲特認為這麼做挺蠢的。其一，沒有人能預測經濟或預測股市。再者，如果你選的股票只有在特定的經濟環境下才能獲利，並不斷調整投資組合以配合下個經濟狀況，遲早要碰到反轉或純屬猜測。

巴菲特喜歡買進在哪種經濟環境都有賺錢機會的事業。總體經濟或許會影響獲利率，但整體而言，經濟儘管難測但巴菲特的事業都能維持相當的獲利。把時間用在尋找和買進可以在各種經濟狀況下獲利的企業，比找來一堆只能靠你剛好猜對經濟走勢才能賺錢的股票，要明智多了。

步驟三：買的是事業不是股票

假設你得做出重大決定。明天你有機會挑個事業投資。為了增加趣味，讓我們再假設一旦做出決定便不可更改，同時你得持滿十年。最後這項事業的持有權所衍生出的財富將成為你的退休金。現在，你腦袋會想些什麼？

或許現在你腦中閃過許多問題，一片混亂。但如果叫巴菲特來做示範，他會有系統地以各項基本守則逐一衡量此事業。

◆ 此事業簡單易懂，有穩定的營運紀綠以及看好的遠景嗎？

◆ 是否由誠實能幹的經理人經營？他們能理性配置資本，坦誠對待股東，以及能獨排眾議嗎？

◆ 公司的基本經濟狀況可好，是否有高的獲利率與業主盈餘，以及它保留的收益能用以增加夠高的公司市值嗎？

◆ 最後一點，買進價格是否比內含價值低？請注意，只有到此最後一步，巴菲特才會去看股價。

計算事業的價值在數學上並不複雜；但問題出在我們錯估公司未來的現金流量。巴菲特以兩招對付這種問題。一是增加正確預估未來現金流量的機會，只找簡單穩定的事業。二是堅持公司的收購價與自己算出的價值間保留安全空間。這個安全空間形成緩衝區，可以在公司未來現金流量不如預期時保護你。

步驟四：管理投資的「企業組合」

現在你是一個事業的持有人而不是散戶了，你的投資組合也會跟著改變。因為你不再只以股價變動決定投資成敗，或拿年度價格的變化與普通股指數做比較，你可自由挑選市場上有的最佳事業。沒人規定你的組合必須囊括所有重要產業或非得納入三十、四十、五十支股票才能做到適當的風險分散。

巴菲特相信，只有不知道自己在做什麼的投資人才需要廣泛的分散。如果這些「啥也不懂」的投資人想要持有普通股，他們只要買指數型基金就行了。但對「懂一點」的投資人，人云亦云地分散到幾十支股票的做法狗屁不通。巴菲特要你想想，如果你所持有的事業財務風險最低、長期遠景看好，那又何必把錢用在排名二十的企業，而不在首選企業上加碼呢？

你現在管理的是企業組合，許多事要跟著改變。第一，你不可能賣出你的最佳事業只因他剛替你賺了點錢。第二，你在買進新事業時會格外審慎。你不再因為有閒錢就輕易買進普普通通的公司。如果公司通不過你的守則篩選，就別買。要有耐心等待好事業出現。

如果你認為沒有買進賣出就是沒有進展，那就錯了。就巴菲特看來，人一生要做數百個高明的決定，很難，他寧願把組合定位在只要做對幾次明智的決定就好了。

【書籍介紹】

書名：巴菲特勝券在握的 12 個原則

出版社：遠流出版社

出版日期：2019 年 4 月

【作者介紹】

羅伯特．海格斯壯（Robert G. Hagstrom）



李格．梅森資本管理公司（Legg Mason Capital Management）資深副總裁，並擔任李格．梅森成長信託的投資組合經理人。他是有照特許財務分析師（CFA），同時也是費城財務分析師。



一九九四年撰寫的《值得長抱的股票巴菲特是這麼挑的》（原書名：《勝券在握》）全球銷售超過百萬冊，榮登《紐約時報》暢銷書榜長達二十一週。現與家人住在費城維拉諾瓦市。

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