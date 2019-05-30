台股盤後─傳壽險資金獲「鼓舞」進場護盤 漲勢獨步亞洲

台積電 (2330-TW)、大立光 (3008-TW) 都遭外資調降目標價，但台股大盤今 (30) 日在技術面的支撐下，收盤上漲 81.21 點，收 10382.99 點，站上 5 日及 10 日線，但是成交量能不足千億元只有 957.22 億元，市場則傳，國內壽險資金在今天獲主管機關鼓勵進場護盤，推升台股強勢表現，漲勢也為亞股之首。

證券分析師張陳浩指出，美中貿易戰已成為持久戰，全球經濟衰退隱憂不斷，對台灣電子股影響仍無法評估，正因如此，台股今天無量上漲，應以大盤跌深後的反彈看待。

國泰證期顧問處協理簡伯儀則分析，就台股大盤技術線型來看，加權股價指數日 K 昨日在碰觸上升中的半年線後縮腳，形成 KD 值在低檔黃金交叉，今天開口並擴大形成有利反彈格局，但美中不足的是量能未出，所以暫時以反彈格局看待，今天大盤收紅上漲 81.21 點。

台股早盤反彈後維持高檔，雖受陸股走低與台幣續貶影響，漲勢無法有效擴大，但仍站上了 10350 點，來到了一周前的高點，在摩台結算法人多空攻防下，台積電與大立光賣壓較重，鴻海 (2317-TW) 則是持續反彈，挑戰上周 74 元的空方缺口壓力。

盤中金融指數也盤堅走高，中場過後中壽表態，國泰富邦也維持盤上小漲，玉山金續創新高，王道銀補漲也來到一年新高，營建與水泥股表現續強，但今日整體成交量仍不足 1000 億元，因此中小股當沖投機買盤觀望，被動元件昨強今弱，盤面上已 5G 相關概念股先行反彈帶領，瑞昱、聯發科、明泰、智易股價走強，PCB 類股嘉聯益、健鼎、易華電、華通等個股盤高。

終場大立光下跌 25 元或 0.69%，收在 3590 元，成交量萎縮為 762 張，台積電上漲 1.5 元或 0.68%，收在 231 元，成交 2.84 萬張；鴻海收盤上漲 1.2 元或 1.66%，收在 73.4 元，成交量 4.44 萬張