台股盤中－超跌後跌深反彈 國際電腦展、稀土概念股各擁題材表態

儘管美股續跌，但台股昨 (29) 日一度跌破半年線後上演反彈，今日持續跌深反彈力道，由 Computex、稀土概念股各擁題材表態，指數最高上漲 73 點、漲到 10375.07 點，收復 5 日線，不過股王大立光盤中翻黑、權王台積電壓回平盤，漲勢收斂，10 日線成為短壓。

台股昨天盤中失守半年線約 10251 點，之後跌勢收斂，終場收小黑，半年線展現支撐力，今天成為大盤無懼美股下跌的助力，Computex 概念股包括：聯發科、振曜強彈 4%，微星漲超過 2%，瑞昱、智邦、宏碁等都有 1% 以上漲勢。

其中，聯發科因為發表全球首顆整合 5G 數據機單晶片，盤中有愈走愈高之勢，也帶動 5G 概念股表態，明泰漲超過 4%，智易、璟德、研華、台揚等都彈升超過 2%，表現亮眼。

此外，美中貿易紛爭愈演愈烈，在美國透過軟硬體全面封殺華為後，中方也不甘示弱，考慮動用出售美國國債及限制稀土出口作為反制手段，激勵近期兩岸三地的「稀土概念股」紛紛強勢上揚，佳龍狂飆 5%，金益鼎漲逾 2%，光洋科上漲超過 1%，東元、中釉、康普等也都走揚。

不過，在大盤反攻觸碰到 10 日線後，上檔賣壓湧出，大立光因為被外資野村調降目標價，砍了千元之多，盤中由紅翻黑，最低跌到 3560 元、跌逾 1%，台積電也壓回到平盤附近震盪 m

今天台股雖然上演超跌之後的跌深反彈，且半年線具備支撐，但是適逢摩台期結算，攻擊量並未明顯發動，預估量能不到千億元，短線只能視為跌深反彈，新台幣也還續貶，在外資出走未止之前，都還是不能掉以輕心。