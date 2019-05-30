法國雷諾：日產若想加入FCA雷諾聯盟、我們大門敞開

法國汽車大廠雷諾 RENAULT(RENA-FR) 董事長盛納德 (Jean-Dominique Senard)，在週四 (30 日) 時接受了日本經濟新聞的採訪。他表示「不反對」日產汽車 (7201-JP) 在今年 6 月的定期股東大會上，就新的董事體制作出提案。

日產汽車在日前公布了，包含社長兼 CEO 的西川廣人等 11 人的董事候選名單。而西川廣人則是打算繼續目前的職務。

(圖片：Investing.com)

在關於和飛雅特克萊斯勒汽車集團 (Fiat Chrysler Automobiles，FCA) 的統合議題上，於 29 日的企業首腦會談上，向日產及三菱汽車 (7211-JP) 作出了說明。盛納德表示「(日方) 在一開始的反應上雖有些懷疑，但隨著對話的進行，在態度上也逐漸趨向正面」。

盛納德說道「若是日產想要參加 FCA 與雷諾的統合，我們在態度上是開放的」，對於日產的加入表達期待。

在有關雷諾向日產提出的經營統合方面，盛納德表示「這並非撤回或提案的問題。這件事情不是突然冒出來的，而是過去就曾經討論過的。而這也不是我個人的決定，是在董事會上經過討論所作出的決定」。

透露出雷諾在當前將優先進行與 FCA 的統合談判，但是也並未放棄和日產之間的經營統合。