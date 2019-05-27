飛雅特克萊斯勒正式向雷諾提出合併協議！股價跳漲逾12%

綜合外電報導，據傳飛雅特克萊斯勒 (Fiat Chrysler，FCA) 過去幾周，一直與法國雷諾汽車商討合併業務的可能，以緩解全球汽車產業銷售不振的壓力，外界預期兩大汽車公司若協議達成，全球第三大的汽車製造業聯盟，可能隨之誕生。

消息一傳出 FCA 股價應聲大漲 10.41%，截稿前暫報 12.65 歐元。

(圖片: Investing,com)

FCA 汽車集團旗下擁有許多知名車款像是，愛快羅密歐 (Alfa Romeo)、吉普車 Jeep，克萊斯勒 (Chrysler)、瑪莎拉蒂 (Maserati)、Fiat、Lancia 等，若是與雷諾 - 日產 - 三菱聯盟合併，將可望改寫世界汽車業版圖

兩家公司期望能夠透過整合業務，來抑制生產成本同時開發新世代汽車，若協議成功，屆時 FCA 將與雷諾汽車擁有各一半股權，兩大汽車製造商預計將有每年 870 萬輛的汽車年產量。

面臨著汽車產業電動化的情況下，來自中國、美國和歐盟的監管機構也要求投資電動車以減少碳排放，加上自駕技術的出現，削弱傳統汽車製造商在汽車產業的進步。

目前合併事宜，仍需經過兩方汽車製造商董事會批准。

FCA 表示，與雷諾整併後，有望替每年省下 50 億歐元，且能在合併後的第四年增加 80% 的運營效率，並補充說，新整併的公司，將會有獨立的董事會，並有 11 名成員組成。

雷諾汽車將幫助 FCA 打入北美市場，而法國可以幫助 FCA 在俄國拓展業務，鑒於俄國是雷諾汽車的第二大製造商。

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去年，FCA 在全球銷售了 485 萬輛汽車，其中絕大多數在北美銷售，其中吉普和 RAM 卡車是兩個最受歡迎的品牌；雷諾的業務主要位於歐洲，在 2018 年銷售了 381 萬輛汽車。