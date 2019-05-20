SEMI：預估2019年全球半導體產業成長仍弱

國際半導體產業協會 (SEMI) 全球副總裁、中國區總裁居龍指出，去年第四季全球半導體景氣已經呈現降溫，主要受到手機、PC 需求逐漸下滑，甚至伺服器的需求也不如預期。而這波寒冬仍將影響今年全球半導體產業，整體產業成長趨勢將會放緩。

資料來源: SEMI, 全球半導體月度銷售額

雖然在 AI 和 5G 的帶動下，可以直接刺激半導體需求，比如 AI 在傳輸、記憶體、運算等方面產生的新需求。此外，也很有部份機構對半導體看法並不悲觀。但綜合來看，居龍仍指出今年全球半導體成長應該是減緩。

以設備角度來看，現在全球領導的大廠基本上是美國、日本、歐洲等國際企業，而韓國在這領域已漸漸崛起。此外，中國過去一、二十年，在這方面投資規模很大，也有初步成效。只是整體來看中國在半導體設備、半導體材料領域還是偏弱。不過，在封測、面板、太陽能領域已有不錯的成績。

最後關於記憶體部份，居龍指出過去兩年記憶體產業增加大量的投資，今年則會減緩。若以長期來看，記憶體的投資還是會大於邏輯領域的投資。他進一步指出，中國現在要切入記憶體市場，是半導體產業發展的必經之路，但因為這產業已經形成寡占，因此需要更長的時間，才有機會看到成果。

此外，他認為台灣的半導體發展相對穩定，主要因為台積電。

至於中國部份，居龍則指出目前中國半導體的產值是全球的 15%，但是主要集中在中、低階產品。同時，中國現在投資很多資金在半導體上，可是實際上主要投資來源是外國，包含美國、韓國，還有其它地區。