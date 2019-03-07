最大半導體併購案再起？三星否認併購恩智浦報導

據南韓媒體報導，三星電子 (005930-KR) 有意正考慮收購半導體大廠恩智浦 (NXPI-US)。消息傳出後，恩智浦股票盤後大漲，漲幅一度超過 11%，不過隨著三星否認相關報導，恩智浦盤後漲幅也迅速降低。

恩智浦盤後一度大漲 (圖表取自 Google)

報導指出，三星正在審核關於併購的內部報告，總裁 Chung Hyun-ho 和副總裁 Ahn Joong-hy 負責此項事務。若最終達成協議，併購金額有望達 40-50 兆韓元 (約 355 億至 444 億美元)。

自去年以來，三星一直致力於要併購一家大型半導體公司。恩智浦是半導體領域的全球領先公司之一，被評為最有可能的目標之一。

恩智浦總部位於荷蘭，但在納斯達克市場上市，主要股東包括資產管理公司貝萊德 (5.88％)，Tyro Price(5.85％) 和避險基金 Elliott Management(3.03％)，市值約為 31 兆韓元 (275.76 億美元)。

三星具有獨自收購恩智浦的財務實力。截至去年年底，三星電子持有的現金總額首次超過 100 萬兆元，達到創紀錄的 104.2 兆韓元（約 920 億美元）。

早在 2016 年 10 月，高通就已談妥併購一事，規模為 380 億美元，隨後增加至 440 億美元。但併購案一直無法獲得中國監管機構通過，截止日一延再延，在美中貿易緊張局勢下，高通最終於去年 7 月 25 日宣布放棄併購，並支付 20 億美元的「分手費」。

三星電子是半導體記憶體 (含 DRAM、NAND flash) 的全球領導者，但在非記憶體部門仍有長路要走，因此希望藉由併購而非自行研發，以取得客戶與代工廠。三星希望在 2030 年，也能在全球非記憶體領域取得領先地位。