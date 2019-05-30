將蘋果目標價調降至231美元 摩根士丹利：走勢將持續震盪

根據《彭博社》報導，摩根士丹利分析師於最新報告中稱，受美中貿易戰影響，中國消費者對 iPhone 的需求轉弱，故將蘋果 (AAPL-US) 目標價調降至 231 美元，預期股價走勢將持續震盪。

台北時間週四 (30 日) 晚間 6 點 52 分，Investing.com 報價顯示，蘋果盤前股價上漲 0.36%，至 178.02 美元；昨 (29) 日蘋果股價收跌 0.48%，至 177.38 美元。

蘋果盤前股價上漲。(圖：翻攝自 Investing.com)

摩根士丹利分析師 Katy Huberty 於報告中寫道，蘋果近期面臨的最大風險，是中國消費者刻意延遲購買蘋果產品。

Katy Huberty 把蘋果目標價從 240 美元，調降至 231 美元，並稱蘋果股價走勢，將持續震盪，近期可能會跌至 160 美元，但重申「增持」評級。

Huberty 預估，若美國對所有中國輸美商品，徵收 25% 關稅，蘋果 2020 財年的每股純益 (EPS)，至多恐下滑 23%。

投行高盛上週也在報告中指出，iPhone 供應鏈大部分都在中國，倘若北京當局藉由某些手段，限制 iPhone 的製造與銷售，蘋果恐難在短時間內因應，假如此事成真，蘋果的獲利估將大減 29%。

高盛將蘋果的股票評級維持在「中立」，但將目標價從 184 美元，下調至 178 美元。