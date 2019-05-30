京瓷買下德國陶瓷大廠、瞄準歐洲產業機械市場

日本京瓷 (6971-JP) 在週四 (30 日) 時宣布，該公司位在德國的歐洲營運公司「Kyocera Fineceramics GmbH，KFG」，已經買下德國的陶瓷零件、塑膠零件的製造銷售公司「Friatec GmbH」在陶瓷方面的業務。

(圖片：Investing.com)

KFG 已於德國成立了新的子公司，就陶瓷業務的讓渡事宜，由該子公司與 Friatec 之間簽下契約。而根據該當契約，預定在 2019 年的秋天，京瓷方面將以「Kyocera Fineceramics Solutions GmbH」的名義接下 Friatec 的陶瓷業務，並成為京瓷集團的一員，在歐洲展開精密陶瓷的相關業務。

根據日本經濟新聞的說法，京瓷在這宗收購案所花費的金額約為 100 多億日圓，未來京瓷將藉由這次的收購，讓該公司在歐洲市場的精密陶瓷零件供應體制更加完備。

在過去，京瓷的產業機械用精密陶瓷零件，都是在日本與美國生產。而銷往歐洲市場的精密陶瓷零件，則主要都由日本方面出口。

由於歐洲在展業機械方面的需求增加，如何強化在當地的生產體制也成為重要課題。在 2019 年 4 月時，京瓷買下了德國陶瓷零件大廠「H.C. Starck Ceramics GmbH」。

藉由收購德國這兩家生產陶瓷零件的公司，京瓷計畫將該公司 2019 年 3 月期在歐洲產業機械用精密陶瓷約 70 億日圓的銷售額，於 2021 年 3 月期時推升到 200 億日圓水準。

京瓷在 2019 年 3 月期的銷售額為 1 兆 6237 億日圓，當中包含產業機械用陶瓷事業的產業 / 車用零件的銷售額，約占整體銷售額的 19% 為 3143 億日圓。