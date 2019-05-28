5月歐元區經濟信心意外上升 近1年來首見

根據《彭博社》報導，5 月份歐元區經濟信心指數 (Euro-zone Economic Confidence) 意外上升，從 4 月的 103.9，升至 105.1，為近 1 年來首見。

根據歐盟執委會 (European Commission) 調查，儘管出口訂單和商業環境，仍存在負面影響，但工業生產表現，可望出現強勁成長，相對應的工業信心指數從 4 月的 - 4.3，升至 - 2.9。

除工業指數外，消費者信心指數也從 4 月的 - 7.3，升至 - 6.5；服務業信心指數亦從 4 月的 11.8，升至 12.2。

5 月份歐元區經濟信心意外上升。(圖：翻攝自彭博)

上述數據公布後，歐元兌美元匯率變化不大，根據 Investing.com 報價，台北時間週二 (28 日) 晚間 8 點 11 分，歐元兌美元下跌 0.03%，至 1.1193。

歐元兌美元下跌。(圖：翻攝自 Investing.com)

近期歐洲政壇消息頻傳，歐洲議會選舉於 5 月 26 日落幕，綠黨及自由派政黨等「親歐派」，共取得 3 分之 2 席次，保住絕對多數；在此情況下，預料歐盟現行政策，不致出現重大改變。

本次選舉備受關注，投票率超過 5 成，創 20 年新高，主因在於，其結果將牽動歐洲央行 (ECB) 總裁接任人選、英國脫歐前景，以及義大利政局未來發展。

另一方面，英國首相梅伊上週宣布，將於 6 月 7 日下台；據悉，目前已有 7 人，打算角逐保守黨黨魁一職，且最終參選人數，可能會超過 10 人。