〈華為風暴〉華為快變孤兒？5G關鍵客戶又失去了一個

《彭博社》週三 (29 日) 報導，華為軟銀集團的日本電信部門選擇諾基亞 (Nokia Oyj) 和愛立信 (Ericsson AB) 作為 5G 供應商，將長期供應商「華為」拒之門外。

該報導指出，軟銀選擇諾基亞成為 5G 部署的戰略合作夥伴，選擇愛立信作為該公司無線接入網路設備的供應商。

華為和中興通訊是軟銀日本電信部門的長期 4G 供應商，截稿前，軟銀拒絕對此評論。

川普政府多個月來一直劍指華為，首先鼓勵各國盟友禁止使用華為的網路設備，在美中協議陷入僵局後，在本月 15 日簽屬行政命令，美國商務部將華為與其關係企業列入貿易黑名單之上。爾後，頒發華為臨時許可證，有效期至 8 月 19 日止，給予寬限期達 90 天。

截至目前為止，華為逐漸在全球 5G 競賽中接連遭到出局，除了驟失軟銀重要客戶外，3 月，丹麥最大電訊集團 TDC 也基於安全考量，將華為排除在外。

TDC 聲明稱，該公司選擇瑞典愛立信進行 5G 網路基礎設施的夥伴，將於 4 月 1 日開始進行合作，持續到 2023 年底結束。

TDC 首席執行長 Allison Kirkby 當時表示：「我們有兩個投標商，這是一個艱難的談判過程，我非常高興地宣布，我們最終選擇了愛立信作為新一代 5G 網路的合作夥伴。」

美國的反華為禁令風暴席捲全球，華為慘遭各國封殺。安謀控股等企業接連宣布暫停與華為的業務關係，晶片大廠英特爾、高通、博通、賽靈思，及射頻元件廠 Lumentum、Qorvo，也宣布停止與華為的業務往來。

英通訊運營商沃達豐和英國電信旗下的 EE 宣布暫緩推出華為 5G 手機和暫停華為 Mate 20X 手機預購。台灣中華電信證實，將不再進貨華為新品進行銷售。