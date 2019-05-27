MP Materials執行長：美政府未報復貿易戰稀土關稅 突顯美國對稀土依賴

現今稀土的應用範圍非常廣泛，包含蘋果的 iPhone、電動車引擎、衛星等電子工業產品都需要用到稀土。然而，由於中美貿易戰持續加劇，市場擔心，中國作為稀土生產的大國，將利用稀土出口作為貿易戰的籌碼。美國唯一一家稀土礦商 MP Materials 更是在這場貿易戰中成為受害者。

總部位於加州 Mountain Pass 礦山的 MP Materials 每年將約 5 萬噸稀土運往中國以進行加工。上週在中國宣布將稀土濃縮物的進口關稅加至 25% 後，MP Materials 備受衝擊，並在隨後表示將在 2020 年底啟動自家的稀土加工業務。

英國羅斯基爾資訊服務公司分析師 David Merriman 表示：「25% 的關稅可能會使中國國內的稀土礦更具競爭力。」根據美國地質調查局的數據顯示，中國的稀土產量在 2017 年佔全球的 81%。此外，在 2014 年至 20107 年間，有 80% 的美國稀土是在中國加工製造的。

美國總統川普在去年 7 月份時曾想對中國稀土徵收 10% 的關稅，但是卻在去年 9 月份時將稀土從關稅清單中剔除。

MP Material 執行長 Michael Rosenthal 表示：「在這場貿易戰中，中國政府單方面對我們公司的產品進行報復性關稅，但是美國政府卻沒有進行相關的行動，突顯了美國對中國稀土產品供應的依賴。」Rosenthal 同時也督促美國製造商和政府將注意力集中到稀土策略上，並專注在那個公司可以達到並正在發展的業務上。

另一方面，澳洲的萊納斯公司 (Lynas Corporation Ltd.) 曾在本週表示，將與德州的 Blue Line 公司簽署備忘錄 (MoU)，在美國地區建造稀土加工設備廠。