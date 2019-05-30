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美券商供應鏈報告：iPhone XR 銷售慘跌 Q3舊款 iPhone 訂單將減

美券商：Q3舊款iPhone訂單將縮減。(圖片：AFP)
美券商：Q3舊款iPhone訂單將縮減。(圖片：AFP)

美國券商 Rosenblatt Securities 在近期發布「智慧型手機供應鏈報告」中表示，雖然 2019 年 iPhone 生產計畫如期進行，但 Rosenblatt 分析師認為，由於美中貿易關係動盪，蘋果 (AAPL-US) 將無法維持目前的中國市佔，並且可能會削減舊款 iPhone 產量，以確保不會供過於求。

Rosenblatt 發布的一份報告中提到，考量到更長的升級週期、中國需求放緩、智慧型手機市場整體低迷，以及 iPhone  銷售受到衝擊等因素，Rosenblatt 預計，蘋果將在  2019 年第三季度實施減產，計劃消除多餘的庫存，同時為 2019 年新款手機準備。

Rosenblatt 表示，2019 年 iPhone 量產計畫正步入正軌，雖然沒有提供關於這一聲明的具體細節，但預計蘋果將盡可能維持生產計畫，確保今年新款 iPhone 不會延遲發布。

針對 2018 年推出機型，Rosenblatt 認為，到目前為止 iPhone XS 和 iPhone XS Max 的庫存在第二季有所增加，研判庫存增加有可能是因為出貨量減少，不過也有可能是因為隨著 9 月份新款手機發布時間臨近，蘋果沒有減產導致。

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iPhone XS 和 iPhone XS Max 的庫存在今年第二季有所增加。(圖片：AFP)

然而，Rosenblatt 分析師稱，相對平價的 iPhone XR 需求現在也開始下降，該款手機型號銷量正因第二季季節性因素下降，認為 iPhone XR  可能會受到減產的影響。

其他舊款型將如何受到影響還有待觀察，但 iPhone 7 是仍在生產的最舊款機型，Rosenblatt 分析師稱，蘋果也許會在今年停產 iPhone 7，同時降低 iPhone XR 的價格來刺激銷售。

Rosenblatt 分析師稱，由於美中兩國之間日益緊張的關係，特別是華為禁令後，iPhone 將持續失去中國市佔，此觀點與近期花旗等多家分析師的觀點相似。

除了蘋果外，供應鏈報告還包含其他手機品牌公司分析，Rosenblatt 提到，華為預計將在第四季發布「鴻蒙」作業系統，逐漸取代目前搭載的 Android 系統。

華為已出貨 100 萬台搭載鴻蒙的智慧型手機並進行測試，該系統還與所有 Android 應用程式相容，並增加保護個資的安全功能。

值得一提的是，Rosenblatt 表示三星將可能受益於華為禁令，鑒於三星本週增加約 1000 萬件零組件訂單，預計三星將在歐洲、日本和台灣搶攻市佔。預測 2019 年下半年，三星的智慧手機銷量將達到 1500 萬至 2000 萬台。

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