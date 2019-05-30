中媒祭「外交黑話」警告美國 但「稀土牌」恐自打嘴巴

中國官媒與國家發改委官員近期接連放話要脅美國，中方正認真考慮「稀土牌」因應，甚至祭出罕見的外交黑話警告，週三 (29 日) 中國外交部發言人陸慷證實這些言論的權威性，然而，市場人士認為，若中國真打出稀土牌，恐將抵觸 WTO 規則，無疑是自打嘴巴。

隨著中國官媒接連放話，促使市場對美中關係感到憂心，認為美中貿易戰局勢可能會變得更糟，美股週三 (29 日) 三大指數接連收黑。

週三道瓊指數收黑。(圖片：investing)

中國大陸喉舌媒體《環球時報》總編胡錫進週二 (28 日) 發文表示，據我所知，中國正「認真考慮」限制稀土輸往美國，而且未來還會採取其他因應對策。

中國大陸喉舌媒體《人民日報》週三 (29 日) 以「美方不要低估中方反制能力」為題的報導，文中警告美方：毫無疑問，美方想利用中國出口的稀土所製造的產品，反用於遏制打壓中國的發展，中國人民決不會答應，美方不要低估中方維護自身發展權益的能力，勿謂言之不預！

「勿謂言之不預！」這是句中國外交黑話，意思指的是「事後別後悔，不要說我事先沒通知！」這具外交黑話在《人民日報》歷史上僅用過兩次，一次是在 1962 年中印邊境戰爭前，和 1979 年的中越戰爭前。

中國國家發展改委負責人稱，如果有誰想利用中國出口稀土所製造的產品，反用於抑制打壓中國發展，中國人民都會不高興。中國外交部發言人陸慷對此表示，國家發改委官員的言論當然有權威性。此話直接回應了中方對美中貿易戰的態度。

事實上，中國打出稀土牌，也並非沒有經驗，早在十年前，中國就大幅削減稀土出口配額，導致全球稀土價格瘋狂飆漲。

當時美國、歐洲與日本聯手向世界貿易組織 (WTO) 提起訴訟，最終裁決於 2014 年出爐，WTO 裁定中國違反國際貿易法，終結了中國出口配額限制。

市場人士表示，中國若再度施行稀土出口配額，有可能讓中國有關「美國關稅違反 WTO 規則」的論述站不住腳，無疑是自打嘴巴。

金屬市場研究公司 IRuniverse 總裁 Yuji Tanamachi 稱，中國稀土出口配額可能會帶給中國巨大的經濟損失，中長期來看，這對中國的損害將是巨大的，失去了美國市場，將對中國供應鏈造成沉重的打擊。