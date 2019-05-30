特別檢察官：如果我們當時有信心 川普總統沒有犯罪 我們早就說了

特別檢察官穆勒 (Robert Mueller) 週三針對他近二年的調查，打破了沉默。他說：「如果我們當時有信心，川普總統顯然沒有犯罪，我們早就說了。」

穆勒在司法部向記者提供的聲明，主要 在重申他在調查中的重要發現。這項調查係在三個月前完成，亦即在他提交一份 448 頁的報告予司法部長巴爾 (William Barr) 之後。

但穆勒特別談到一個一直存在的問題，即他的報告為何沒有建議起訴川普總統，因為川普涉嫌干預他調查 2016 年俄羅斯干預總統大選，及川普競選團隊成員可能與俄羅斯勾結，違反司法公正。

「我們沒有認定川普是否犯罪，」穆勒說。他並沒有接受記者提出問題。

然而，在提供給巴爾的報告中，穆勒寫到，他的調查確實發現「總統的幾項行為，足以對執法人員的調查，造成不當影響。」

在週三持續約九分鐘的談話中，穆勒提及一項長期以來司法部的政策，即禁止以一項聯邦罪名，起訴現任總統。

「這是違憲的，」穆勒說。「因而以一項罪名起訴總統，不是我們考慮的選項。」

但他也指出，「如果我們當時有信心，川普總統顯然沒有犯罪，我們早就說了。」

在穆勒發表談話後不到一小時，川普發布推文說：「案件結束了！」

川普多次否認他或他的競選團隊成員有任何不當行為，並抨擊穆勒的調查，稱之為「政治迫害。」