〈林蔚山掏空案定讞〉依加重背信罪重判8年 林蔚山：遺憾 完全無法接受

大同 (2371-TW) 集團前董座林蔚山涉嫌掏空案，最高法院今 (29) 日維持更一審見解，依違反證券交易法加重背信罪，重判 8 年，併科罰金 3 億元，追徵犯罪所得 13 億多元定讞，並已啟動防逃機制；林蔚山晚間發表聲明回應，對判決結果非常遺憾也完全無法接受，盼能重新調查清楚，還給自己清白。

林蔚山表示，對最高法院的駁回判決非常遺憾，完全無法接受，判決中指出，他為脫免債務，把債務轉嫁給大同公司，這完全不是事實，到今天為止，他還是保證人，繼續承擔債務，並沒有脫免任何一毛錢的債務，而真相是新竹商銀的職員，已承認與通達公司的周雲楠勾串作假交易，結果周雲楠輕判，銀行職員連被起訴都沒有。

林蔚山指出，銀行職員提供假發票給周雲楠洗錢到海外，借款到期無法清償，新竹商銀稽核已查獲，但擔心追償會成呆帳，銀行董事會竟批准用借新還舊契約，代通達公司清償，並與周雲楠共同設計，營造通達公司經營良好假象，引誘其他銀行貸款，尙投投資，及自己擔任保證人，若知道此為假交易，怎麼可能去當保證人。

林蔚山強調，自己提出告訴後，調查局當初以洗錢防制法和違反銀行法移送，但檢察官曲解洗錢防制法，此兩個部分通通不處理，反而以背信罪起訴，自己本為被害人，反而淪為被告，極其不公平。

林蔚山並說，自己已向監察院陳情，請求調查為什麼銀行明知通達假交易，仍以契約自由掩蓋不法洗錢，准它借新還舊，甚至表明要求周雲楠去吸引其他投資人及銀行轉貸，銀行配合周雲楠這麼做，許多銀行徵信人員都被周雲楠和新竹商銀設計欺騙，自己又有什麼比銀行更強的徵信能力。

林蔚山盼此案能重新調查清楚，還給正直誠信的企業家清白，希望司法重新建立公正公平的處理，還人民對司法的信心。

