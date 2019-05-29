大同前董座林蔚山涉嫌掏空案 重判8年定讞

大同 (2371-TW) 集團前董事長林蔚山涉嫌掏空案，最高法院今 (29) 日維持更一審見解，駁回林蔚山上訴定讞，依違反證券交易法加重背信罪，重判 8 年，併科罰金 3 億元，追徵犯罪所得 13 億多元定讞，並已啟動防逃機制。

林蔚山被控 19 年前，投資女性友人周雲楠的通達國際公司後，因通達虧損逾 10 億元，林蔚山為免除連帶保證責任，涉嫌違法指示大同子公司金援並併購通達，讓大同損失逾 17 億元。高等法院更一審被依證交法，犯罪所得達 1 億元以上的背信罪，判刑 4 年 6 個月徒刑；二審改用證交法加重背信罪，重判 8 年，併科罰金 3 億元。

高院更一審認為，通達公司財務、營運狀況不佳，若再無資金挹注，將面臨銀行緊縮銀根，並轉向林蔚山追索連帶保證責任窘境，而林蔚山不願以其個人資產代償通達公司債務，還用大同集團向金融機構諸多貸款、簽發票據或信用狀連帶保證人，若其信用破產，將引爆骨牌連鎖反應，使大同集團面臨重大財務危機。

更一審認定，林蔚山投資通達公司虧損，為避免連帶保證責任，挪用公款，造成大同公司損失，使通達公司獲利，不法所得超過 1 億元以上，依證交法特別背信罪，重判 8 年有期徒刑，併科罰金 3 億元，追徵不法所得 13.5 億元，全案經最高法院駁回，上訴定讞。

