美股5月跌不停 本周可能大逆轉？就看平衡型基金了

綜觀 5 月份股市表現，一直都沒有債市來得亮眼，但月底將近，分析師認為從歷史數據觀察，在 5 月最後這幾天，股市可能迎頭趕上。

投資機構 Macro Risk Advisors 策略師指出，從 1989 年以來的數據看，如果債市收益表現超過股市 4% 以上，那麼到了月底時，股市平均漲幅也有 2.1%。

至上周五 (24 日) 為止，S&P 500 指數 5 月份下跌了 3.9%，但博彭巴克萊綜合美債總報酬指數則漲 0.85%，債市表現超越股市 4.72%。若是從 4 月 29 日起算至周二 (28 日) 的一個月，美債漲幅則有 1.29%，S&P 500 指數跌幅則達 4.78%，兩者差異更大。

過去一個月以來，美債與 S&P 500 指數的走勢差異 (圖: Bloomberg)

既然情況如此，那麼股、債皆持有的平衡型基金，為了維持一定的投資比重，就會有再平衡的需要了。在本周結束之前，平衡型基金將需要買進股票或賣出債券。

分析師認為，今年 5 月股債之間 4.7% 的利差是過去 5 年來第 5 糟的，而評估過往 10 次 出現類似情況，平均月底股市報酬超越債券 2.9%。

資金流動反映在股市上漲的類似情況，2018 年 12 月也出現過。去年 12 月股市下跌 14.7%、債市上漲 1.6%，造成股市表現落後債市 16.3%；S&P 500 指數還因第 4 季的賣壓而收低，但在月底最後一天，股市大幅翻揚，最終股市報酬表現領先債市 6.4%。

JP 摩根量化分析師在研究過往數據時也發現，當股市表現明顯低於債市的時候，資金流動性也會受市場波動度影響而降低。如果流動性疲弱，基金再平衡部位的行動，對股市帶來的衝擊就容易增幅。

不過美股的 5 月最後一周只有 4 個交易日，且周二 (28 日) S&P 500 指數又收跌 0.84% 報 2802 點、道瓊工業指數收跌 0.93% 報 25347 點，而 10 年期美債殖利率則又下降近 6 個基點來到 2.263%，是自 2017 年 10 月以來最低。債券殖利率與價格呈反向走勢，因此美債價格仍在上漲，拉大股債之間的報酬差異。

如果平衡型基金經理人要準備調整部位，那他們的時間可能不多了。美股是否真能在月底最後一天力挽狂瀾，值得投資人進一步關注。