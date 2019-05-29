反向指標出現？消費者信心超預期樂觀 恐不利美股表現

在就業市場狀況良好之下，美國消費者信心指數來到半年來新高，人們像 20 年前那麼樂觀。但是分析師認為，這對股市來說卻可能是個壞消息。

消費者信心創半年新高

世界大型企業研究會 (Conference Board) 週二 (28 日) 公布，美國 5 月消費者信心指數上升至 134.1，高於預期的 130，為去年 11 月以來新高。不僅如此，這個數字也接近 18 年以來的高點。

早前密西根大學發布的類似報告也顯示，消費者情緒目前處於 2004 年以來的最佳水準。

從經濟角度看，這似乎是個好消息，但至少對華爾街投資人來說，這卻可能是則壞消息—消費者情緒往往在市場周期頂端時過於樂觀。

在擔憂貿易戰之下，美股正在回落，部分人士擔心這個「反向」趨勢可能已經開始。

往往在股市高點最樂觀

Baird 投資策略師 William Delwiche 表示，從經濟角度來看，消費者信心增強是實力的象徵，但是由股市的角度看，最樂觀的情緒往往與股市高點相吻合。

近來股市下挫，投資人轉向債市，可能是另一個更重要的情緒發展。10 年期美債殖利率週二下挫，來到 2017 年 9 月以來的低點，這可能不足以引發經濟衰退或熊市來臨的聯想，但表明企業獲利及經濟成長恐怕已至少接近頂峰。

Delwiche 認為，如果就業市場持續健康，消費者信心揚升，那麼聯準會就難有降息的需求，投資人及川普政府的期待將因此落空。

Boston Private 投資長 Shannon Saccocia 指出，過去兩年，他們也一直將消費者信心指數做為股市的反向指標。

樂極生悲時刻來臨？

Charles Schwab & Co 首席全球投資策略師 Jeffrey Kleintop 表示，他現在由投資人最常聽到的就是—事情看起來都很好，何必擔憂經濟衰退？但就像黎明前總是最黑暗，在最樂觀的時候，可能要擔心最糟的情況來臨。

他表示，過去的 30 年中，僅有 2007 年、1998-2001 年、1994 年與 1990 年的消費者信心，超過了當前的水準，而隨後不久，投資人都遭遇了最困難的時刻。