美元太貴？這家720億的基金正放空美元

美元最近獨強的表現，要到終點了嗎？美國美盛全球集團 (Brandywine Global Investment Management LLC) 認為，強美元趨勢已到強弩之末。

黑：彭博美元指數 紅：摩根大通新興市場貨幣指數 資料來源：Bloomberg

這家擁有超過 720 億美元貨幣基金的美盛全球集團，眼下正針對美元作放空，同時，買入受到貿易戰影響，已經大打折扣的貨幣，包括澳幣等等。理由呢？美盛認為川普將考慮美國民眾的利益，被迫與中國做出協議。

美盛的貨幣基金經理 Richard Lawrence 認為，關稅的提高，對於美國消費者而言，就是變相加稅。「我們不斷的研究這個關稅效果，認為川普有動機和中國達成協議。」他補充表示，一枝獨秀的美元已經過度定價貿易風險，若協議達成將開始侵蝕美元的表現。

美盛集團的長期觀點認為，川普表現出的強勢威脅，可能是想贏得保守派選民支持的一種策略，這是另一輪裝腔作勢表現。「作為價值型的投資者，我們要跟市場逆勢操作。我們正嘗試買進遭低估的便宜資產。」Richard Lawrence 表示。

澳幣，目前正成為美盛集團青睞的貨幣。美盛預估，澳幣明年對美元將有機會回升至 0.7 至 0.75 美元，部分來自中國對原物料需求的支持帶動。同時，政府政策的寬鬆，對疲軟的經濟將有提振效果。

此外，美盛也對高殖利率的新興市場有興趣，像是印尼、巴西、南非等等，認為相對來說，這些資產價格已經遭到低估。Richard Lawrence 將基金部位的殖利率控制在 3% 至 6% 之間，在買入這些高息新興債的同時，也買入長天期美債來平均風險。