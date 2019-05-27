〈每日外資外匯觀點〉BK：美元短期回檔催化劑應是空頭回補

全球貿易戰陰影未消退，部分地區的經濟出現頹勢，本周英國退歐的亂局和歐盟議會選舉牽動市場不安情緒，風險偏好大受壓抑，美元指數衝高後連跌兩周，非美貨幣趁勢反彈，市場分析師預期本周金融市場受政治面影響仍然大過經濟數據。

BK 資產管理董事總經理 Kathy Lien 認為，美元短期回檔的主要催化劑應該是空頭回補；而在歐盟議會選舉的不確定因素下，歐元的走勢更加艱難，但英鎊兌美元、 澳幣兌美元以及紐幣兌美元則有機會反彈。

美元指數日 K 線圖。(來源：新浪財經)

美股道瓊斯指數連續第五周下跌，創下 2011 年以來最長的連續周跌期，Lien 並指出，在股市下跌的背景下，消費者信心面臨下行風險；由於收入成長和零售銷售下降，個人收入和支出數據也可能出現疲軟，預期本周將公布的美國經濟數據影響可能弊大於利。

美股周一因陣亡將士紀念日休市，市場流動性將降低，市場密切關注周日的歐盟議會選舉結果公布，預期將擴大貨幣市場的波動性。

歐元兌美元日 K 線圖。(來源：新浪財經)

上周五公布的德國 IFO 商業環境指數跌至 2014 年以來的最低水平，IFO 總裁 Fuest 表示，貿易戰嚴重影響了企業信心，市場有理由感到擔憂，尤其是製造業指數。

本周德國將公布勞動力市場、通膨和零售銷售數據，分析師預期勞動力市場數據將疲軟，但是通膨和消費會復甦。

Newbridge 市場部首席戰略師 Donald Selkin 預期，德國經濟成長放緩、消費者信心下降，資金將轉向優質資產。