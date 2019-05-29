紐約匯市—美公債殖利率觸及19個月低點 美元卻穩定攀升

週二 (28 日) 交易，即使美國長期債券的殖利率下降至 19 個月低點，但美元兌一籃子貨幣走勢仍穩定上升，係因獲得貿易和政治擔憂的支撐，且美國消費者信心強勁上升。

歐元自盤中低點回升，係因親歐黨在歐洲議會大選中獲得多數席次，讓投資者鬆了一口氣。即使英美交易員結束假期返回市場，但貨幣交易仍然清淡。

紐約 BK 資產管理公司外匯策略總監 Boris Schlossberg 表示，「這是英美結束假期返回市場後完整的首日，今日幾乎沒有經濟數據的消息，增加了交易中的低迷基調。」

ICE 美元指數上升 0.3% 至 97.93。

在消費者信心報告公布後，美元上漲。美國經濟諮商會 (Conference Board) 公布，5 月美國消費者信心上升至 134.1，為去年 11 月以降最高點，且高於分析師先前預期的 130.00。

稍早，基準 10 年期公債殖利率下降至 2.273%，觸及自 2017 年 10 月以來最低水準，係因川普示意中美離簽訂貿易協議還遠得很。

由於貿易擔憂和政治不確定性，投資者一直增持避險的美國公債。義大利副總理 Matteo Salvini 週日在歐洲大選中獲勝，他表示，歐盟委員會可能會處罰義大利 30 億歐元，因為義大利違反了歐盟債務和赤字的規定。此評論讓歐元承壓，但隨後回穩，歐元兌美元守在 1.117 美元，脫離上周觸及的 23 個月低點 1.11055 美元。

歐盟領袖目前在布魯塞爾舉行會議，將自歐盟委員會至歐洲央行間，選出人選填補歐盟委員會職位空缺。

美國川普總統週一表示，他預期日本和美國「可能 8 月」將宣布貿易協議。日圓變動不大，日圓兌美元仍在 109.47。