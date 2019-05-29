投資設立老人日照中心 新光金董座吳東進獻策

新光金 (2888-TW) 近年關注銀髮產業與長照關懷，針對金管會鼓勵投資日照中心，董事長吳東進也對此獻策，他表示，國內存在許多閒置校舍，若可以解開若干法令的限制，整併小型、低度利用的班級學校，來新建經濟型、普遍的老人福利機構或是日照中心，不但可讓土地活化問題有解，還能解決國內長照長期所面臨的困境。

吳東進觀察到，國內存在許多閒置校舍，反觀銀髮照護床位卻越來越少，再加上少子化、老年化已成趨勢，都市土地取得又十分困難，多年來新光一直積極組織團隊研究、倡議具體方案，除了創新利用地上權、引入資金設立具收益性的附服務型住宅，最新規劃將於第 3 季開幕的出租式樂齡宅「新板傑仕堡」就是一例。

不但如此，吳東進更多次派員前往日本研究，他表示，若可以解開若干法令的限制，在閒置的國小校園整併小型、低度利用的班級學校，來新建經濟型、普遍的老人福利機構或是日照中心，不但可讓土地活化問題有解，還能解決國內長照長期所面臨的困境。

吳東進認為，在合規、允許的範疇內，公共需求可以透過民間企業的效率，就可以有效解決在地安養與資產活化的問題，更可以為極端氣候的來臨，做好社區避難空間，一舉數得，是社區居民與公眾資源的雙贏。

吳東進進一步建議，政府應出面整合相關單位進行土地活化，並結合安養宅與合宜宅的興建，未來長輩可就近入住機構或日托，願意臨近照顧年老爸媽的家庭則可優先入住一旁的住宅，讓銀髮族群沒有後顧之憂，如此，在寸土寸金的都會地區在地老化，就不會成為一種奢侈的夢想。