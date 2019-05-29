年中資金調度難關到 台灣銀行間短錢緊俏推升短期利率

由於繳稅季加上半年報編制，每年年中是台灣貨幣市場資金調度人士最頭疼的一關，今年再加上外資賣股匯出，讓近日流動性更加緊張，短期利率在本周進入月底周後急速走高的趨勢料暫難轉向。

銀行間的拆款及短票次級利率自上周下半開始蠢動，各金融機構本周一原本還能以拉高利率來找錢，到了周二則是快速演變成四處碰壁，交易員電話一輪又一輪地打，但大部份都是遇到也想找錢拆入的銀行。兩周期拆款的高點拉高至 0.55%，創今年農曆春節以來最貴。而央行調控成份較大的隔夜拆款加權平均利率周二收在 0.196%，更創下去年 6 月 14 日以來收盤最高，單日漲幅 1.2 基點，為 2016 年 9 月底以來最大。

兩位票券商人士周二下午稱，已開始為周三的資金缺口預先在銀行間四處詢問，但同樣是有餘錢可供應者已寥寥無幾。

由於周三央行存單到期量區區 15 億元，意味著幾乎不必指望有何寬鬆幫助。整體來看本周央行到期共約 5300 億元台幣，能提供的寬鬆挹注遠低於一般可達上兆元台幣的到期量，而台灣央行在周二市場正緊張的時候仍未減少沖銷，存單發行餘額淨增 1 億元，似乎透露目前情勢仍在其可接受範圍。

台新投顧產業經濟研究部主管王凱民周二表示，近日貨幣市場資金較緊，主要是繳稅季節的因素較大，且外資匯出。預期在 6 月初之前資金將持續偏緊，拆款利率或將再走高。央行可能會藉由公開市場操作來調節，但不影響貨幣政策利率調升或調降。

另一方面，台幣資金池緊俏的情況也漫延到換匯市場。三位換匯交易員周二稱，一些銀行通過換匯市場取得台幣來彌補資金缺口，帶動主要天期美元兌台幣換匯點折價均縮減至逾一年以來最窄，其中 1 個月期換匯點中價收報負 49 點，為去年 2 月以來最小折價。

以下為近期資金調度人士還需留意的幾個時間點：