川普的貿易戰降臨時 美股牛市已經在強弩之末

美國與中國的貿易戰出現在一個對美國企業特別微妙的時刻。

受科技行業下降周期的影響，標準普爾 500 指數的盈利狀況在第一季度非常接近於下跌，且此後並無任何改觀。本季度和下一季度的成長預計幾乎為零，而多頭們最不想要的就是外傷導致局面變得更糟。

在川普政府封殺華為的幾天之後，晶片製造商 Lumentum、Qorvo 等公司紛紛削減了他們的銷售額預測，理由是損失了對華為的銷售。同時，分析師警告說，在中國日益高漲的民族主義情緒下，蘋果公司可能面臨報復。

雖然全年的利潤成長肯定不會強勁，但一些華爾街策略師表示，結果可能是無成長。

橘：S&P500 實際獲利 灰：S&P500 預估獲利 圖片來源：Bloomberg

「經濟有可能受到貿易的負面影響，盈利預測可能繼續下調，」GuideStone Capital Management 總裁 David Spika 說。「市場要據此定價。」

當前，分析師估計標準普爾 500 指數成份股今年每股純益 167 美元，比 2018 年增加約 7 美元。

摩根大通估計，若爆發全面貿易戰，標普 500 指數成份股的每股純益未來 12 個月可能減少 9 美元，導致該指數跌至 2,550 點。Sanford C Bernstein & Co. 表示，對中國商品永久加徵關稅將增加美國公司的成本，導致明年的每股純益減少 4 至 8 美元。

眼下，市場還沒有反映這個情形。儘管連續三周下跌，但標普 500 指數仍然保持在 2,800 點之上，距離 4 月的歷史高點大約 5%。

貿易糾紛發生在盈利預測已然脆弱的時候。根據彭博行業研究，在發布了第二季度業績預測的標普 500 指數成份股中，超過一半公司表示盈利可能弱於預期，是預測業績好轉的公司數量的三倍多。