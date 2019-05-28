梅隆銀行：美中談判恐破局 美股卻沒做好最壞打算

紐約梅隆銀行 (BNY Mellon) 首席策略師 Alicia Levine 認為華爾街犯了一個大錯，美中貿易談判最終失敗的可能性越來越大，但市場卻仍未能在股價中反應出來。

她表示，「美股早在 5 月 5 日川普推文起就敲響了起床鈴聲，但市場卻按下了貪睡按鈕，總以為再過不久另一則推文就會推翻這些預期。」“

美國總統川普在 5 月 5 日起發表一系列推文，威脅對中國加徵新的關稅。

從那天以後，美股走勢一直處於雲霄飛車的狀態。標準普爾 500 指數下跌 4%，道瓊指數下跌約 3.5%；以科技股為主的納斯達克指數跌幅超過 6%。

Levine 表示，「我認為它會在好轉之前會變得更糟，」「貿易戰正在變成一場科技大戰，這可能會持續更長的時間。它的衝擊面可能更深，可能更難提出解決方案。」

為了協助保護投資組合免受貿易戰後果影響，Levine 推薦買入美股中的冷門類股：醫療保健。

她指出，「通常這個類股都被視為人人鄙棄的狗股。沒有人想要擁有，而且民主黨人一直在製造醫療保健領域的利空，因為他們想引入社會化醫療和單一支付對象，」「讓這個類股的本益比已經大幅被壓低了。」

Levine 預測，在目前這種環境下更受歡迎的防禦性類股很快就會面臨麻煩。

她說，「我會擔心公用事業和房地產類股是因為它們是最明顯的交易對象，而且我認為它們估值過高。」