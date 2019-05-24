美債殖利率曲線再現倒掛 暗示經濟衰退、貿易戰進入延長賽

由於看來貿易戰可能會進入延長賽、全球經濟蒙受的痛苦可能超出預期，投資人週四 (23 日) 恐慌性地拋售股票，轉入安全的債券市場。

債市走勢十分具有戲劇性，10 年期美國國債殖利率創下 4 月 1 日來最大單日跌幅下跌約 8 個基點。同時，聯邦基金期貨交易員押注聯準會 (Fed) 在明年年中前降息 2 碼，並可能在 2020 年下半年再降息 1 次。

一些關鍵指標型的殖利率，如 10 年期和 30 年期國債，跌至年內低點，之前曾被視為一個谷底但現在成為吸引買家的動力，導致殖利率更低。 10 年期國債殖利率觸及 2.29%，為 2017 年 10 月來最低水平。

美國銀行 (Bank of America) 美林證券美國短期利率策略主管 Mark Cabana 表示，「市場明顯表露它非常擔心一些陸續公布的數據，包括採購經理人指數、持續的貿易放話以及風險資產的變動。」Cabana 表示，市場現在認為全面貿易戰即將全面爆發，美國將對中國所有產品加徵關稅。

他說，「市場現在關注的是情況正在走向最糟的結果，這可能會持續相當長一段時間。如果是這種情況，那麼市場就會相信經濟數據將趨弱，Fed 可能需要採取行動試圖抵消並防止經濟衰退來應對。」

10 年期國債殖利率今年以來第二次跌破 1 年期殖利率。如果持續下去，這種所謂殖利率曲線倒掛向來是衰退的可靠信號。歐洲債券市場也同步走低，德國債券殖利率跌至 0.12%，反映出對歐洲議會投票的擔憂。

華爾街日益認為川普政府準備對另外 3000 億美元的中國商品加徵關稅，因為目前沒有新的談判計劃。中國商務部週三 (22 日) 表示，美國應該誠心行事並改變其「錯誤行動」。

BMO 債券策略師 Jon Hill 表示，「這只是為了反映新常態：非常低的中性利率、難以達成的通貨膨脹以及經濟衰退的風險。」

與價格走勢相反的債券殖利率隨著股市的拋售而下跌。道指收盤下跌 286 點或 1.1% 至 2,490 點。交易盤中一度下跌超過 400 點。

Cabana 表示，「在正常情況下，如果是幾週前出現這種走勢，川普政府會有人出面說明談判進展進度如何，而如今就是這種方式的預示後果，我認為這種緊張局勢似乎暗示情況在轉好之前可能會變得更糟。」

美國總統川普週四下午表示，他認為中國的情況變化很快。雖然語意含糊不清，但這似乎有助提振股市，而殖利率也從低點反彈。

華爾街經濟學家和策略師週四發布更多預測，納入對新一輪關稅的預期。川普威脅要對剩餘的 3000 億美元中國進口產品加徵 25% 的關稅，這些進口商品到目前為止還沒有被加徵關稅。

債市也反映了對經濟疲軟的擔憂。Markit 公布報告顯示，美國製造業和服務業綜合指數跌至 3 年低點 50.9 後，殖利率應聲走低。Markit 表示，隨著貿易戰的擔憂增加，商業活動的成長在 5 月放緩。它還表示，陸續增加的不確定性似乎會損害訂單和信心。

富國銀行 (Wells Fargo) 利率策略主管 Mike Schumacher 表示，週四殖利率的走勢可能過度，並且可能被被迫重新配置部位的投資人過度誇大了。

他說，「這是很長一段時間以來的最低點。至少要回到 2016 年才能獲得像這種怪獸級的走勢。」他指出，去年 11 月 10 年期國債殖利率達到 3.21% 的高位，現在 6 個月內已經下跌了 91 個基點。2016 年在英國脫歐公投後的 7 月初，10 年期殖利率曾經跌至 1.36%。