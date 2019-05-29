以史為鏡 月底「基金再平衡」將使美股在本週末拉升

分析師表示，美股整個 5 月表現都落後債市，但歷史表明，股市可能會在本週末收回一些失地。

Macro Risk Advisors 策略師 Vinay Viswanathan 和 Max Grinacoff 表示，情況是這樣的：從 1989 年開始，當債券的表現超過股市 4% 以上時，平均在月底前股票會上漲 2.1%。

截至上週末，標準普爾綜合回報指數 (S&P Total Return Index) 5 月下跌 3.9%，而彭博巴克萊綜合美國債券總回報指數 (Bloomberg Barclays Aggregate U.S. Bond Total Return Index) 上漲 0.85%，股票表現低於債券 4.72 個百分點。

這意味著向來在股票和債券間保持一定比例分配的平衡基金，將需要調整其部位。分析師表示，換言之，他們將不得不在週五 (31 日) 前買入股票或出售債券。

此外，他們還注意到股票和債券回報之間的差距是過去 5 年中第 5 大負值，並且在過去 10 次出現時，股票的平均月底漲幅上升至 2.9%（見下表）。

其他分析師也提到股市在月底回歸均值的趨勢。摩根大通定量分析師 Bram Kaplan 和 Marko Kolanovic 在上週的報告中回顧了 12 月股市表現不佳的情況，最終導致聖誕節前夕大跌，讓標準普爾 500 指數在第 4 季大跌觸底，並從聖誕節到新年除夕前大幅反彈。

對於 5 月，他們看到了「與 12 月相似但不那麼完全的類似場景」。

摩根大通分析師表示，除了過去 5 年內股市表現低於最高多年期債券的拋售外，市場流動性也受到波動性上升的影響。此外，與去年 12 月一樣，5 月的最後一週因假日而縮短，更讓「有點壓縮」的再平衡交易成為可能。

因此，Kaplan 和 Kolanovic 認為，他們預計固定資產配置組合的再平衡將為本週股市帶來利多。他們根據他們的模型指出下表中潛在的價格影響。

他們補充說，流動性不足可能會產生巨大影響。畢竟，由於流動性創歷史新低，12 月的市場回歸率約為模型預測的 2 倍。他們表示，5 月流動性的惡化程度不那麼嚴重，但仍可能讓再平衡相對於預測價格受到衝擊。

然而，時間不多了。由於投資人剛從國殤日週末回歸，美股週二 (28 日) 在漲跌之間反彈，然後大跌收於負值。而美國國債殖利率因債券繼續反彈而下跌，在觸及 2017 年 10 月以來的最低水平後，10 年期國債殖利率下跌近 6 個基點至 2.263%。殖利率和債券價格走勢相反。

實際上，一些分析師認為債券殖利率的持續下跌，顯示對經濟成長前景的擔憂，正是美股週二震盪的催化劑。

雖然歷史模式值得注意，但它們並不是市場表現的絕佳指南。如果是的話，交易會非常簡單。無論如何，股票和債券的最終 5 月成績單將於週五公佈。