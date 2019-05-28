◆台灣店頭市場融資融券註記表

台北‧05月28日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ----------------------------------------------------------------------------------- 合世 樺晟 富邦美債1-3 點晶 新昕纖 生泰 台燿 易威 晟楠 富邦美債20年 力致 謚源 美時 天良 寬魚國際 元大美債7-10 振維 東林 進階 南璋 富邦中國政策債 天剛 欣厚-KY 強生 勝昱 元大美債1-3 建榮 友銓 寶島科 萬國通 元大投資級公司債 達威 達威 其祥-KY 飛寶企業 元大中國債3-5 業強 三圓 德麥 精確 群益15年IG科技債 沛波 雙喜 中華食 宏易 群益10年IG金融債 沛亨 力泰 世坤 唐鋒 國泰投資級公司債 倉和 理銘 冠好 聯光通 國泰5Y+新興債 奧斯特 亞都 萬國通 通訊-KY 國泰1-5Y高收債 泰偉 東凌-KY 新昕纖 榮群 富邦全球投等債 華義 明揚 聚紡 天宇 富邦全球高收債 鼎創達 綠河-KY 世德 新零售 國泰中國政金債5+ 欣泰 精確 恩得利 富邦中政債0-1 至興 李洲 富邦A級公司債 百德 凱柏實業 FH中國政策債 瑞穎 元炬 凱基中國債3-10 唐鋒 及成 凱基新興債10+ 大恭 和進 凱基科技債10+ 永純 耀勝 元大AAA至A公司債 雙邦 倚強 群益AAA-AA公司債 台聯電 錦明 群益15年IG公用債 天宇 鑫創 群益15年EM主權債 唐榮 廣寰科 FH能源債 久陽 點晶 FH新興企業債 強新 斐成 國泰A級公司債 松和 泰谷 群益25年美債 富強 典範 群益中國政金債 新零售 益通 FH20年美債 力新 振維 FH中國信用債 恩得利 鴻翊 中信高評級公司債 川寶 迎輝 中信優先金融債 李洲 研勤 凱基AAA至A公司債 港建 欣厚-KY 凱基金融債20+ 倚強 兆遠 凱基美債25+ 至寶電 太欣 國泰A級金融債 原相 系統電 國泰A級科技債 錦明 天剛 國泰A級公用債 鼎天 世紀 富邦中國投等債 佳穎 華容 富邦金融投等債 雙鴻 建榮 元大10年IG銀行債 幸康 立衛 元大10年IG電能債 上詮 天揚 FH公司債A3 哲固 鈺創 FH次順位IG金融債 利機 佳總 FH美元信用債1-5Y 昇達科 合正 群益A級公司債 先益 金利 群益AAA-A醫療債 泓格 寶聯通 中信美國公債20年 博磊 凱鈺 中信中國債7-10 盈正 德宏 中信中國美元IG債 晟楠 合邦 B新光美債1-3 元創精密 萬旭 B新光美債20+ 晶達 久正 第一金美債20+ 世紀 全譜 第一金金融債 10+ 友銓 易通展 第一金科技債 10+ 立衛 茂迪 永豐10年A公司債 凱鈺 安鈦克 永豐15年金融債 三聯 元隆 合世 合邦 沛亨 易威 亞元 九暘 天良 訊達 凱碩 南璋 撼訊 全達 勝昱 順發 奧斯特 萬國通 亞銳士 保銳 飛寶企業 亞通 越峰 精確 元隆 商丞 宏易 廣錠 英格爾 唐鋒 神盾 士開 聯光通 長科 昇益 通訊-KY 勁豐 志嘉 榮群 光菱 富裔 天宇 大世科 燦星旅 新零售 鑫龍騰 富驛-KY 恩得利 三圓 劍湖山 李洲 力泰 德記 凱柏實業 理銘 泰偉 元炬 惠普 華義 及成 安心 昇華 和進 富驛-KY 得利影 耀勝 易飛網 鼎創達 倚強 亞都 愛地雅 錦明 老爺知 邦泰 鑫創 滿心 廣寰科 東凌-KY 點晶 紅馬-KY 斐成 弘帆 泰谷 關中 典範 大展證 益通 誠品生活 振維 得利影 鴻翊 時報 迎輝 琉園 研勤 旭然 欣厚-KY 益張 兆遠 捷必勝-KY 太欣 綠河-KY 系統電 霹靂 天剛 花王 世紀 欣雄 華容 欣泰 建榮 立衛 天揚 鈺創 佳總 合正 金利 寶聯通 凱鈺 德宏 合邦 萬旭 久正 全譜 易通展 茂迪 安鈦克 元隆 沛亨 九暘 凱碩 全達 鉅橡 奧斯特 保銳 越峰 商丞 英格爾 士開 昇益 力泰 志嘉 富裔 燦星旅 富驛-KY 劍湖山 德記 泰偉 華義 昇華 得利影 鼎創達 愛地雅 邦泰