【華冠投顧】國巨，第一反壓區即將站上！？

對美中貿易問題，川普，仍持樂觀看法。周一川普表示，中、美之間將有個很棒的貿易協議，這是肯定的，因高達數千億美元的關稅，我確信中國不可能持續的支付下去。

既然川普這麼的有把握，那意味著這個拖了一年多的歹戲，即將落幕囉？事情應該沒那麼的單純吧？別忘了！中國可不是省油的燈。後續，或將旁生枝節，使得這事件更加的複雜化，這都很難說。

接下來市場矚目焦點，即放在六月底即將登場的 G20 高峰會，川、習的會面，是否將為目前的僵局，帶來一絲生機？續關注。

近期的利空衝擊大至已反應至末端，距離六月底還有一個月時間，在這段緩衝期的時刻，可鎖定近日受壓抑之標的，可藉機逢低承接，依此策略行之，贏率高，風險低。

依據目前情勢觀之，未來一周台股將有機會翻為多方主控局面。加權指數，後市可續留意上方 10433-10526 之反壓關卡是否站的上？站上該關卡，則有翻多之機。

我們持續關注的 2327 國巨，目前，於低位區持續整理，形成一小底，後市出現大回升之機率高，見下圖之最新推演。

另外，2317 鴻海於四月初起漲之後，目前又壓抑至起漲區，此區支撐力道不容小覷。日前鴻海表示，近期為了因應市場變化，客戶訂單組合有可能將稍做改變；但目前訂單有增無減，因而對公司的業務無多大影響。公司會因應巿場的需求與變化，往利益極大化的目標邁進。

該訊息無疑是給目前的股價打了一劑安定劑，鴻海目前在 72.00 之下止住跌勢，後續推演，詳見下圖之述。

近期熱門標的股評析、推演：

2327 國巨：

下圖為 05/26 之述

下圖為今日之最新變動

2317 鴻海：

下圖為 05/27 之述，今日仍位居低檔徘徊，續依此圖為依據。

未來一周具上揚機會標的

2033 佳大

3164 景岳

9939 宏全

以上標的，可依本身資金狀況擇股進場，以『低進高出』為原則操作。

除了每日訊息所推薦的個股之外，這些標的是額外的多加給您，當作交易的參考。

作者：華冠投顧 葉良超 分析師