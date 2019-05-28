◆台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧05月28日 交易日 ◆當日淨買超 ◆當日淨賣超 代碼 股票名稱 當日淨買超 累計15日 代碼 股票名稱 當日淨賣超 累計15日 (張) (張) (張) (張) 0056 元大高股息 5902 157149 00637L 元大滬深300正2 -21981 0 00677U 富邦VIX 4801 0 00632R 元大台灣50反1 -11774 0 2303 聯電 2982 10233 2409 友達 -9474 -46643 5876 上海商銀 2584 5879 2317 鴻海 -8897 -51150 2002 中鋼 2290 -23976 00655L 國泰中國A50正2 -4075 0 00634R 富邦上証反1 1609 0 2330 台積電 -2671 -74714 3231 緯創 1274 -2427 2882 國泰金 -2559 -57909 1102 亞泥 1155 5189 006204 永豐臺灣加權 -2477 0 1216 統一 937 12698 0050 元大台灣50 -2413 -24150 2838 聯邦銀 914 -1915 6116 彩晶 -2260 -33247 2313 華通 913 -4089 1303 南亞 -1979 -11481 00656R 國泰中國A50反1 818 0 2823 中壽 -1874 -13192 2867 三商壽 786 -1369 1314 中石化 -1748 -6487 00633L 富邦上証正2 678 0 2449 京元電子 -1716 -7373 2903 遠百 639 2187 2504 國產 -1514 -2314 2345 智邦 611 499 3037 欣興 -1507 -9227 3338 泰碩 570 3666 3017 奇鋐 -1483 -2799 00708L 元大S&P黃金正2 520 0 3576 聯合再生 -1440 -6494 2399 映泰 453 694 2890 永豐金 -1439 3692 3661 世芯-KY 431 706 3481 群創 -1421 -80938 00631L 元大台灣50正2 428 0 2885 元大金 -1301 -5331 2367 燿華 413 -1008 2408 南亞科 -1290 -16839 2892 第一金 379 2868 2356 英業達 -1232 -12310 8112 至上 377 12 2891 中信金 -1232 -19544 6213 聯茂 376 4997 3682 亞太電 -1187 -1944 2492 華新科 367 -3433 2883 開發金 -1182 -50186 4414 如興 330 2342 2206 三陽工業 -1120 -1109 1304 台聚 328 510 3711 日月光投控 -1108 -6362 020000 富邦特選蘋果N 327 0 2887 台新金 -1080 -4106 00648R 元大S&P500反1 321 0 3049 和鑫 -1073 -2227 備註： 當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出 淨買超、淨賣超前30名個股