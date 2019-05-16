〈分析〉中美貿易戰引發通膨 機率仍低

中美雙方貿易互課關稅，目前雙方都還未有休戰的明確舉動。在互課關稅之下，最直接的影響就是兩國的物價水準。而這物價的提升是否有足夠的影響力讓雙方的央行出現意外之舉，以下將提出觀點以供參考。



中國物價

中國目前已針對自美國進口 600 億美元中的部分商品提高關稅稅率，稅率由 10% 提升到 25% 和 20%，對原本課徵 5% 關稅的部分商品稅率則提升到 10%。

而這次中國上調關稅涉及金額相對較高的有「油籽 - 飼料」、「礦物燃料」、「塑膠及製品」、「車輛及零組件」等幾類產品。這些產品集中在農業與汽車相關產業，因此會為 CPI 與 PPI 帶來影響。

圖: wind。2018 年中美貿易戰期間物價仍保持平穩

至於能帶來多大衝擊，首先從這些產品對美國的依存度高低來判斷。有研究指出礦物燃料和瀝青類、塑膠製品、銅及製品等，中國去年的對美國貿易依存度均在 1% 上下；而汽車部份對美國貿易依存度約在 1.2%。

油籽 - 飼料中，大豆部份是依存度較高的類別，但大豆部份自去年開始就已課徵 25% 的關稅，因此不在 600 億美元反制清單內，至於其它農產品則是依存度偏低，所以整體來看，對中國物價影響有限。

圖: wind。中國 CPI 各大類價格年變化

如果考量到中國 CPI 組成比重來看，汽車所屬交通和通訊這一大類占 CPI 權重約為 13%，但因為對美國貿易依存度偏低，因此已有券商提出看法認為，這部份對中國 CPI 最大的衝擊只會提升 0.02 個百分點。若再考量美國汽車可以從其他國家進口替代，影響則又更低。



至於，原油產業和礦產行業在 PPI 的比重均約為 5.3%，而化工產業比重則約為 6.9%。如果去除貿易依存度的影響，這波對美國產品加徵關稅對 PPI 的衝擊約在 0.03 個百分點。

不過實際上原物料產品中國對美國的貿易依存度也偏低，且替代性高，因此對中國實際影響並不嚴重。



所以整體來看，中美貿易暫時對中國物價影響有限，而當下衝擊中國 CPI 最主要的因素則是「豬肉」。而豬肉價格未來的上漲的幅度，取決於供給與需求端失衡缺口的大小，及各大養殖廠對於生豬庫存的補充速度。也就是說，貿易戰就中國而言所衍生出來的物價問題還不如「豬」嚴重。

當然中美貿易紛爭對中國物價的衝擊還不足以讓中國人行出手降息，但為了刺激經濟而降則是另當別論。

美國物價

至於美國上調對中國進口 2000 億美元商品的關稅稅率，影響最大是居家用品和傢俱，汽車及零組件。若在不考慮貿易依存度之下，透過產品價格變化，結合 CPI/PCE 權重預估，美國 CPI 將提升 0.06 個百分點，PCE 則是上升 0.04 個百分點。

若美國對剩下 3000 億美元的中國產品加課 25% 關稅，影響就明顯提升。同樣地，在不考慮貿易依存度之下，這 25% 加課關稅的漲價效應全部由美國承擔，將推升 CPI 與 PCE 各約 0.2 個百分點。

綜合上述結果，很明顯對剩下的 3000 億美元中國產品加課關稅對美國物價影是較大，但光就物價變動考量也不足以讓 Fed 降息，而且這數據還未扣除貿易依存度的因子，如果考量美國廠商可以從其它國家找到替代方案，這對物價衝擊又更低。

