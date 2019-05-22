受益華為禁令？中國兩家半導體廠股價大漲

華為禁令持續發酵，重創半導體供應鏈，拖累晶片股，但對中國半導體業者來說，可能是件好事，深圳的興森科技 (Fastprint Circuit Tech) 和江蘇的長電科技，這兩天股價皆跳空大漲。

(圖片: Investing.com)

本週以來，中國的半導體產業股價已上漲逾 5%；路透分析師認為，華為禁令可望提振中國半導體產業，甚至促使中國開發出替代供應鏈，取代長期依賴半導體進口材料的產業生態。

自從川普政府將華為列入黑名單之後，全球多家企業已紛紛宣布暫停與華為合作，中信證券對此表示，禁令對中國半導體是一記警鐘，提醒業者記憶晶片在供應鏈中的重要性。

儘管一時出現跳空大漲，為投資人帶來短暫的樂觀前景，不過長遠看來，中國半導體目前想要自力更生，核心技術上仍落後同業。

上海資產管理公司 V-Invest 基金經理 Reagan Li 表示：「邏輯上來說，押注國內替代供應鏈是合理的，但我們認為基本面，不會有太大變化。」

他指出，美國對華為的禁令擾亂了全球供應鏈，可能會重建中國產業秩序，主要得看中國半導體企業，是否有能力趁此局勢脫穎而出。

不過美中貿易戰的威脅下，中國半導體產業急需要資本市場的資金支持。

上海陛通半導體的董事長便指出：「像我們公司相當依賴美國的設備和技術，如果川普下禁令，我們將受到很大影響。」