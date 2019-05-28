日本國安考量、將限制外資持股！

日本政府在 27 日時表示，基於安全保障上的理由，將擴大限制外資在日本國內企業的股票取得。除了新增 IT 及通訊相關等 15 個業種，另外在 5 個業種的限制範圍上，也作出了進一步擴大。

日本基於國安考量，將限制外資持股，對象廣及科技業。(圖片：AFP)

這項新規定將於 2019 年 8 月 1 日起正式生效。一般認為，這是為了防堵日本的產業技術流向中國等國家，以預防對日本國安造成危害。

27 日當天，日本政府所公告的是「對內直接投資等相關業種告示等的修正」。其內容所提到的，是列舉出在進行對內直接投資時，必須事前進行申報的業種。而提出這項告示的，則包含日本經濟產業省、財務省等，共 10 個中央單位。

此次，日本政府為了防止安全保障上的重要技術外流，並預防在防衛生產、技術基礎出現損毀的情事，以及適度防止在日本的安全保障上造成重大影響。新納入了積體電路製造業、半導體記憶媒體製造業、光碟 / 磁碟 / 磁帶製造業、電路板製造業、有線通訊設備製造業、行動電話 / PHS 製造業、無線通訊設備製造業、電算機製造業、個人電腦製造業、外部記憶裝置製造業、軟體外包業、嵌入式軟體業、套裝軟體業、有線廣播電話業、資訊處理服務業等。

此外，區域性電信通訊業、長距離電信通訊業、其他類別固定電信通訊業、行動電信通訊業、網際網路服務供應業，在適用範圍上也都作出擴大。