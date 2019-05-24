夏普憂心美中貿易戰發展、複合式事務機將移往泰國生產

日經新聞報導，夏普 (6753-JP) 出口到美國市場的複合式事務機，在今年夏天之後，其生產線將移轉到泰國。日前複合式事務機龍頭理光 RICOH(7752-JP) 才剛決定將產線移出中國，京瓷 (6971-JP) 也似乎打算將生產線移往越南，各大廠在美中貿易戰的影響下，將產線移出中國，似乎已成為一股新趨勢。

(圖片：Investing.com)

由於美國在對中關稅的第四波動作中，包含了複合式事務機，最快將在一個月後開始實施，且最高將被課予 25% 的進口關稅。根據美國貿易統計數據來看，自中國進口的複合式事務機，其占比高達 52%。

目前夏普銷往美國的複合式事務機，大多都交由中國江蘇工廠負責生產。該工廠主要生產可進行高速印刷的中高階機種，若美國未來正式發動第四波關稅行動時，則將陸續遷往泰國工廠。受影響的部分，占夏普外銷量的 2 成左右，接近 10 萬台。

夏普在複合式事務機的相關業務上，在 2018 年度的銷售額約為 3200 億日圓，在整體占比上逾 1 成。

而在其他日企方面，目前京瓷在中國廣州與越南北部各有一座生產複合式事務機的工廠。銷往美國市場的部分，在未來都將交由越南廠負責。京瓷的複合式事務機，在 2018 年度的銷售額達 3750 億日圓，美國的部分約占 25%。在產線的移轉上，約需花費半年的時間。今後將視美中貿易戰的發展情形，再作出進一步的決定。

根據美國 IDC 的調查，2018 年度商用 A3 尺寸複合式事務機的市占率當中，理光位居龍頭寶座，市占約 17%。而京瓷則是排行第 5 名、夏普排行第 6 名。