戴正吳：將繼續擔任夏普董事長至2021年

鴻海 (2317-TW) 轉投資的夏普 (6753-JP)，公司社長兼董事長的戴正吳，在 25 日於日本大阪的記者會上表示，「到 2021 年度為止，將繼續擔任董事長職務」。而在過去，各界普遍認為戴正吳的董事長職務，只會維持到 2019 年度為止。

這也是鴻海董事長郭台銘，於日前表示將角逐 2020 總統大位後，戴正吳本人親口向外界表明將繼續參與夏普的公司經營。

戴正吳除了表示其社長職位將會維持到 2019 年度，也再次提到，將在日本人當中尋找接棒人選。而為了培育新的公司社長，也首度向外界透露，在 2018 年展開的共同 CEO 體制當中減少了一名成員，目前是三人體制的狀況。

而關於 5 月 17 日卸任的高山俊明代表董事，夏普也傾向不再找人遞補。而在過去，夏普的高層有社長兼董事長戴正吳、高山俊明代表董事、野村勝明副社長，以及石田佳久副社長共四名成員。

夏普位在日本大阪的舊公司總部 (圖片：AFP)

當天，在與大阪市長的會談上，戴正吳董事長提到「身為夏普，在地方經濟的貢獻上，想要作出許多考量」。

而在有關夏普公司位在大阪的總公司舊址，戴正吳董事長表示「在 2025 大阪萬國博覽會之前，正考慮是否能夠興建一棟超高層大樓」，提出了他的構想。