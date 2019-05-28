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[表一13]台灣發行公司持股轉讓日報表

※來源：台灣證期會
1.上市公司持股轉讓日報表
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公司名稱 申報人身分 姓名    目前持股 轉讓股數 方式 受讓人
敦泰     董事       胡正大 1,334,341  240,000 信託 中信銀受託信託專戶
敦泰     董事       廖俊杰   763,474  120,000 信託 中信銀受託信託專戶
敦泰     經理人     王俊富   169,528   72,000 信託 中信銀受託信託專戶
敦泰     經理人     王建國   157,500  120,000 信託 中信銀受託信託專戶
敦泰     經理人     吳培滋   132,500  120,000 信託 中信銀受託信託專戶
敦泰     經理人     施博盛   172,000   72,000 信託 中信銀受託信託專戶
敦泰     經理人     楊鶴年   140,403  120,000 信託 中信銀受託信託專戶
敦泰     經理人     謝政義   140,814   72,000 信託 中信銀受託信託專戶
敦泰     經理人     莊政道   107,500   72,000 信託 中信銀受託信託專戶
敦泰     經理人     徐瑞成   205,250  120,000 信託 中信銀受託信託專戶

2.上櫃公司持股轉讓日報表
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公司名稱 申報人身分               姓名          目前持股  轉讓股數 方式     受讓人
建舜電子 經理人配偶               劉永燦之配偶    82,969    80,000 贈與     劉倩妤
建舜電子 經理人                   劉永燦         387,140   240,000 贈與     劉芷如
昇華     大股東利用他人名義持有者 悠準創業       853,000   853,000 一般交易
昇華     大股東                   悠克國際     2,936,000 2,936,000 一般交易
康和證券 經理人                   吳瓊煒         605,601   500,000 贈與     鄭英華

3.興櫃公司持股轉讓日報表
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公司名稱 申報人身分 姓名    目前持股 轉讓股數 方式     受讓人
創益     董事       王昌源 1,086,000  500,000 一般交易

4.公開發行公司持股轉讓日報表(未上市、上櫃)
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公司名稱 申報人身分 姓名    受讓人 目前持股 轉讓持股
泰金-KY  董事       許大進          290,385  100,000

5.上櫃公司持股未轉讓日報表
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公司名稱 申報人身分               姓名     未轉讓股數  持有股數  申報股數
昇華     大股東利用他人名義持有者 悠準創業    853,000   853,000   853,000
未轉讓理由： 股價不理想
昇華     大股東                   悠克國際  2,936,000 2,936,000 2,936,000
未轉讓理由： 股價不理想
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