[表一13]台灣發行公司持股轉讓日報表

1.上市公司持股轉讓日報表 ----------------------------------------------------------------------------------------- 公司名稱 申報人身分 姓名 目前持股 轉讓股數 方式 受讓人 敦泰 董事 胡正大 1,334,341 240,000 信託 中信銀受託信託專戶 敦泰 董事 廖俊杰 763,474 120,000 信託 中信銀受託信託專戶 敦泰 經理人 王俊富 169,528 72,000 信託 中信銀受託信託專戶 敦泰 經理人 王建國 157,500 120,000 信託 中信銀受託信託專戶 敦泰 經理人 吳培滋 132,500 120,000 信託 中信銀受託信託專戶 敦泰 經理人 施博盛 172,000 72,000 信託 中信銀受託信託專戶 敦泰 經理人 楊鶴年 140,403 120,000 信託 中信銀受託信託專戶 敦泰 經理人 謝政義 140,814 72,000 信託 中信銀受託信託專戶 敦泰 經理人 莊政道 107,500 72,000 信託 中信銀受託信託專戶 敦泰 經理人 徐瑞成 205,250 120,000 信託 中信銀受託信託專戶 2.上櫃公司持股轉讓日報表 ----------------------------------------------------------------------------------------- 公司名稱 申報人身分 姓名 目前持股 轉讓股數 方式 受讓人 建舜電子 經理人配偶 劉永燦之配偶 82,969 80,000 贈與 劉倩妤 建舜電子 經理人 劉永燦 387,140 240,000 贈與 劉芷如 昇華 大股東利用他人名義持有者 悠準創業 853,000 853,000 一般交易 昇華 大股東 悠克國際 2,936,000 2,936,000 一般交易 康和證券 經理人 吳瓊煒 605,601 500,000 贈與 鄭英華 3.興櫃公司持股轉讓日報表 ----------------------------------------------------------------------------------------- 公司名稱 申報人身分 姓名 目前持股 轉讓股數 方式 受讓人 創益 董事 王昌源 1,086,000 500,000 一般交易 4.公開發行公司持股轉讓日報表(未上市、上櫃) ----------------------------------------------------------------------------------------- 公司名稱 申報人身分 姓名 受讓人 目前持股 轉讓持股 泰金-KY 董事 許大進 290,385 100,000 5.上櫃公司持股未轉讓日報表 ----------------------------------------------------------------------------------------- 公司名稱 申報人身分 姓名 未轉讓股數 持有股數 申報股數 昇華 大股東利用他人名義持有者 悠準創業 853,000 853,000 853,000 未轉讓理由： 股價不理想 昇華 大股東 悠克國際 2,936,000 2,936,000 2,936,000 未轉讓理由： 股價不理想